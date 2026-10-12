Цумаго: исторический посёлок в Нагано

Жизнь Японии в фотографиях

Путеводительпо Японии

Хорошо сохранившийся почтовый посёлок Цумаго, расположенный на юго-западе префектуры Нагано, когда-то служил местом отдыха для уставших путешественников, и сегодня он по-прежнему сохраняет свою историческую атмосферу.

Неспешная прогулка по старинному городу

Цумаго в префектуре Нагано когда-то был почтовым городом на тракте Накасэндо, соединявшем Эдо (современный Токио) и Киото по дороге, проходившей через Японские Альпы. Этот район, часто называемый Цумаго-дзюку, воссоздаёт атмосферу своего расцвета в период Эдо (1603–1868) благодаря хорошо сохранившейся главной улице с деревянными зданиями. Телефонные линии и другие кабели скрыты от глаз.

Посетители могут остановиться в местных гостиницах, чтобы насладиться атмосферой, когда вокруг меньше людей. Также есть участок шоссе, по которому туристы могут неспешно добраться до ближайшего почтового городка Магомэ, расположенного примерно в 9 километрах, до которого можно дойти пешком за три часа.

Цумаго, расположенный на территории современного города Нагисо, был одним из первых населённых пунктов, где проявилось движение за сохранение городского ландшафта, и стал образцом, примеру которого последовали по всей стране.

Фотография к заголовку: © Pixta