Большое кольцо: символ ЭКСПО и крупнейшее деревянное сооружение в мире

Знакомство с павильонами Всемирной выставки Expo 2025 Osaka Kansai

Путеводительпо Японии

Символ выставки и самая большая деревянная конструкция в мире

«Большое кольцо-крышу» спроектировал Фудзимото Со, дизайнер выставочного комплекса Osaka-Kansai Expo, на основе концепции «единства в разнообразии». Эта крупнейшая в мире деревянная постройка, занесённая в Книгу рекордов Гиннесса, окружает авторские и зарубежные павильоны, олицетворяет тему выставки и его окружность составляет два километра.

С прогулочной дорожки Ring Skywalk, которая опоясывает территорию на высоте 12 метров, посетители могут осмотреть каждый из тщательно спроектированных павильонов, создавая особую атмосферу единства Osaka-Kansai Expo. Самая высокая точка находится на высоте 20 метров над землёй, оттуда открывается вид на город Осака и Осакский залив, а в ясный день можно даже увидеть мост Акаси-Кайкё.

Большую крышу поддерживают деревянные колонны и балки, свидетельствующие о высоком уровне японской технологии деревянного зодчества. Кольцевая дорожка Ring Ground Walk, наземная кольцевая дорожка, позволяющая посетителям осмотреть это великолепное сооружение, также служит барьером от дождя и летнего солнца.

Репортаж и текст: Утияма Кэнъити, редакция Nippon.com. Фото: Куроива Масакадзу (96BOX), редакция Nippon.com