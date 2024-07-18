Скульптор Нами-но Ихати: насколько его творчество повлияло на эстетику Хокусая?

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Во второй половине периода Эдо на полуострове Босо недалеко от нынешнего Токио жил мастер, которого прозвали «Нами-но Ихати», то есть «Ихати, (который изображал) волны». Он прославился изображением мощных морских волн, и одна из его работ очень напоминает знаменитую «Большую волну в Канагаве» из серии «Тридцать шесть видов Фудзи» Хокусая. В этой статье мы познакомимся с его творчеством.

Мастер изображения волн как предшественник Хокусая

Картина «Большая волна в Канагаве», которую создал Кацусика Хокусай, творивший в конце периода Эдо, изображена на оборотной стороне новой купюры в 1000 йен, вышедшей в обращение 3 июля 2024 года. Эта гравюра с её впечатляющими огромными волнами в бушующем море считается самым известным произведением жанра укиё-э в мире.



Кацусика Хокусай, «Большая волна в Канагаве» из серии «Тридцать шесть видов Фудзи» (коллекция Метрополитен-музея)

Созданная в начале 1830-х годов «Большая волна» считается новаторской работой, поскольку она показывает внутреннюю сторону волн, которые катятся в направлении зрителя. Однако на самом деле более чем за двадцать лет до того были скульптурные работы с изображениями такого типа. Это резная картина «Драгоценности в волнах» на панели рамма в храме Гёгандзи в городе Исуми, префектура Тиба, созданная в 1807-1808 годах (см. фотографию к заголовку).

Резную панель создал Такэcи Ихатиро Нобуёси (1752-1824), который был на восемь лет старше Хокусая. Будучи скульптором, работавшим в основном на полуострове Босо, он за свою жизнь создал более 100 резных изображений в святилищах и храмах. Особенно хорошо он умел передавать изящество и мощь морских волн, за что получил прозвище «Ихати-волна».



Море в Камогава, которым вдохновлялся Ихати. Сейчас это популярное место среди любителей серфинга

Ихати родился в 1752 году на территории нынешнего района Уцуцуми города Камогава префектуры Тиба. Он учился в известной школе резчиков в Кацууре и начал профессионально работать примерно с 20 лет. Обретя независимость, он устроил мастерскую в доме, где родился, и часто смотрел на океан.



Ихати похоронен на месте бывшей усадьбы семьи резчиков Такэси, которая просуществовала на протяжении пяти поколений до годов Сёва (1926-1989)



Храм Кондзёин в городе Камогава, где главный зал украшает «Дракон с драгоценностью», которого Ихати вырезал, когда ему было около 20 лет. Храм находится совсем рядом с местом, где была усадьба семьи Такэси, и там также есть произведения мастеров 3-го, 4-го и 5-го поколения этого семейства

Ихати не был связан традициями и оттачивал свой индивидуальный стиль, добавляя волны к изображениям священных животных, таких как драконы и кирин, которые ему заказывали святилища и храмы. По работам видно, как с годами росло мастерство резчика и реалистичность изображений.

Поворотным моментом в творчестве Ихати можно считать «Летящих драконов и волны» в храме Идзунадэра в городе Исуми, созданных в возрасте около 40 лет. Морды и чешуя пары драконов отделаны настолько хорошо, что кажутся живыми, а гребни волн, над которыми парят драконы, изгибаются, как когти.



Впечатляющие парные трёхмерные панно «Летящие драконы и волны» (фотография предоставлена обществом Ихати-кай, фотография Одадзима Нобуюки)



Панно «Тэнгу и Усивакамару» находится между изображениями драконов. Фон очень детализирован, у дерева прекрасная фактура. Мастерство Ихати проявляется и в изображениях фигур людей (фотография предоставлена обществом Ихати-кай, фотография Одадзима Нобуюки)

В зрелом 50-летнем возрасте Ихати продолжал совершенствовать свои творческие навыки. В храме Ооямадзи в городе Камогава «летящий дракон» танцует под внешней крышей (кохай) павильона Фудодо, а «земляной дракон» лежит на надвратной балке. Головы драконов обращены вправо вниз, а из волн на заднем плане поднимается столб воды, образуя облако. Здесь через смелое пространственное композиционное решение выражена легенда о драконе, охраняющем плодородные рисовые поля равнины Нагаса на востоке и приносящем благословенные дожди.



Помимо двух драконов, волн и облаков, Ихати вырезал также скульптуры львов и слонов



Народное название храма – Оояма Фудо-сон, «Почитаемый Фудо в Оояме». С территории горного храма открывается вид на море в Камогаве

Образ «пустоты», упоминаемой в Сутре Сердца

Ихати продолжал вырезать волны самых разных форм, и ближе к шестидесяти годам достиг пика своего творчества, создав «Драгоценности в волнах» (Нами ни ходзю-но дзу).



Панно «Драгоценности в волнах», правая часть, вид спереди и сзади (фотография предоставлена обществом Ихати-кай, фотография Одадзима Нобуюки)



Левая часть панно «Драгоценности в волнах», вид спереди и сзади (фотография предоставлена обществом Ихати-кай, фотография Одадзима Нобуюки)

В храме Гёгандзи рассказывают о секрете создания резного панно. Настоятель храма попросил Ихати изобразить ку:, «пустоту», упоминаемую в сутре: «Форма есть пустота, пустота – это и есть форма» (色即是空 空即是色, сики соку дзэ ку:, ку: соку дзэ сики). Это главная фраза в Сутре Сердца, одной из важнейших буддийских сутр. Здесь сики, «цвет» или «форма», относится к чему-то, имеющему форму, а ку:, «пустота», указывает на нечто, не имеющее субстанции. Это можно понимать в том числе как указание на изменчивость всего в этом мире.

Ихати выразил образ «пустоты» через волны, которые, появляясь, меняют форму, а исчезая, появляются вновь. Рассказывают, что он много дней заезжал на своей лошади в море, наблюдал за ним, пока наконец не увидел образ драгоценностей, плывущих по волнам.

Эти драгоценности являются символами учения Будды, и хотя их часто можно увидеть в руках буддийских статуй или в лапах драконов, ранее они никогда не выступали в качестве главных персонажей изображения. Неизвестно, насколько правдива легенда, но реалистичная композиция волн, увенчанных гребнями, разбивающимися на брызги, и туннелей воды, которые появляются под накатывающимися волнами, несомненно, навеяна реальными морским пейзажем.

Была ли «Большая волна» Хокусая создана на основе произведений Ихати?

Катаока Сакаэ, написавший книгу «Ихати, мастер-ремесленник, и Хокусай: жизнь пяти поколений Ихати», занимается исследованиями около 50 лет и лучше всех знаком с этой темой. По его словам, очевидно, что Хокусай в «Большой волне» подражал Ихати, это можно ясно видеть, если внимательно рассмотреть «Драгоценности в волнах». Основные большие волны практически идентичны, а детали композиции расположены так, чтобы соответствовать теме картины.



Задняя сторона правой части «Драгоценностей в волнах» (фотография предоставлена обществом Ихати-кай, фотография Одадзима Нобуюки) и «Большая волна в Канагаве» из серии «Тридцать шесть видов Фудзи» (коллекция Метрополитен-музея; дополнено редакцией Nippon.com) Место пламенеющей драгоценности заняла гора Фудзи; Большие волны имеют очень похожие очертания и изгибы на обратной стороне. Небольшие волны приобрели форму горы Фудзи; Драгоценность, наполовину скрытая под водой, заменена частью корабля, показанной с того же ракурса.

Катаока поясняет, что композиция Ихати была новаторской в том числе и в том, что он в одной картине показал волны на разных этапах от зарождения и до угасания, отразив ход времени. Такой характер композиции невозможно объяснить простым совпадением.

Существует и сходство в технике изображения. Хокусай выдвинул теорию о том, что всё можно нарисовать с помощью линейки и циркуля. В книге «Как быстро научиться рисовать наброски» (Рякуга хая-осиэ), опубликованной примерно в 1812 году, он показывал, как рисовать, комбинируя прямые линии и круги. Техника проектирования кику-дзюцу, в которой используются линейка и циркуль буммаваси, лежит в основе столярного и плотницкого дела в Японии. Резчик по дереву Ихати также использовал её при создании своих произведений – например, в работе «Волны, журавль и восходящее солнце», хранящейся в храме Гёгандзи, на которой показано непрерывное плавное течение волн.



«Волны, журавль и восходящее солнце». Циркуль буммаваси использовался для изображения перьев журавля и очертаний восходящего солнца (фотография предоставлена обществом Ихати-кай, фотография Одадзима Нобуюки)

Под панелью «Волны, журавль и восходящее солнце» расположена картина, которую создал ученик Цуцуми Торина III. Торин был художником, он близко знал Хокусая, иногда они жили вместе и совместно работали. В упоминавшемся выше храме Идзунадэра, где находятся резные панели Ихати, главный зал украшают потолочные росписи Торина.

Хокусай посещал полуостров Босо не раз. Катаока говорит, что Торин вполне мог рассказать ему об Ихати и показать вырезанные им волны. Вряд ли он мог пропустить работу знаменитого мастера, с которым не мог сравниться никто из его коллег в регионе Канто.

Однако исторических материалов, подтверждающих отношения между Хокусаем и Ихати, не существует, и можно строить предположения только исходя из косвенных доказательств. Говоря об истинной ценности работ мастера, Катаока рассказывает, что и Ихати, и Хокусай на протяжении всей своей жизни изучали динамику форм воды, изначально не имеющей формы, но Ихати был пионером в этих поисках. Он указывает, что резчиков оценивали в целом ниже, чем художников, но их, наконец, начинают замечать.



Катаока читает лекцию о достижениях Ихати

Прошло 200 лет со дня смерти Ихати, и в его родных местах всё сильнее стремление почтить его память.

Возглавляющая это движение «Школа развития города Камогава, родины Нами-но Ихати» провела в мае памятное мероприятие. Председатель, Симидзу Хироси, рассказал о своих целях: «Ихати глубоко связан с местным обществом и создавал произведения, не уступающие продукции Эдо. Я хочу, чтобы мы унаследовали этот дух и использовали его на благо жителей Камогавы и для развития города».



Вверху – на месте проведения мероприятия прошла панельная фотовыставка фан-клуба «Ихати-кай»; внизу – Симидзу приветствует нас от имени организаторов

Фотографии Nippon.com, если не указано иное

Фотография к заголовку: Из книги «Резчик эпохи Эдо Нами-но Ихати I: мир Такэcи Ихатиро Нобуёси» (редактирование и публикация «Ихати-кай», фотография Одадзима Нобуюки)

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