Год Змеи: пять святилищ, которые стоит посетить в 2025 году

Путеводительпо Японии

Пять японских святилищ, посвящённых змеям, которые, по поверьям, могут принести удачу в год Змеи.

Змея как символ жизненной силы, божество-покровитель воды и достатка

Во всём мире существуют обычаи, связанные с поклонением змеям как божествам или как божественным посланникам. Вера в то, что змеи приносят вечную молодость и долголетие или воплощают надежды на обновление, связана с их спячкой и линькой, после которой они как бы перерождаются.

В Японии многочисленные образцы керамики периода Дзёмон (ок. 10 000–300 гг. до н. э.) декорированы мотивами змей – то есть уже тогда существовали какие-то верования, связанные со змеями. В исторических памятниках мы находим упоминания того, что змеи (хэби на японском) почитались как божество воды и особенно источников, поскольку они живут в болотистых местностях.



Статуя Угадзин перед храмом Бэнтэндо в Синобадзу, Уэно, Токио (© Pixta)

В период Нара (710-794) вера в змею как божество воды слилась с культом Бэндзайтэн, буддийской богине, имеющей много общего с Сарасвати, речной богиней в Индии. Начиная со Средних веков Бэндзайтэн и божество-змей Угадзин, которое, как говорили, приносило удачу и обильные урожаи, стали практически неразделимыми и считались божествами богатства.

В Японии повсюду есть святилища, посвящённые змеям, и, согласно поверьям, посещение таких святилищ может принести процветание в наступающем году.

Во многих посвящённых змеям святилищах водных божеств есть чаши, в которых можно ритуально очистить деньги (предоставлено святилищем Хэбикубо)

Святилище Оомива

(Сакураи, префектура Нара)



В древних летописях упоминается прекрасная коническая форма горы Мива (предоставлено святилищем Оомива)

В древние времена в Сакураи в префектуре Нара располагался императорский двор. В мифолого-летописных памятниках «Записи о деяниях древности» (Кодзики) и «Анналы Японии» (Нихон сёки) гора Мива упоминается как обитель божеств. Святилище Оомива, где поклоняются этой горе, считается старейшим сохранившимся синтоистским святилищем, и там продолжают практиковать поклонение природе, как это было до прихода буддизма в Японию.

Предание гласит, что почитаемое здесь божество (ками) Оомононуси-но ооками видели в образе привлекательной маленькой змеи, и оно считается покровителем промышленности, медицины и производства сакэ. В это святилище приходят паломники со всей страны.



Павильон поклонения святилища, перестроенный в XVII веке, признан важным культурным достоянием. В качестве божества почитается вся гора, поэтому здесь нет хондэн, главного павильона святилища, где обитает божество (предоставлено святилищем Омива)

Перед павильоном поклонения (хайдэн) стоит криптомерия Минокамисуги. Считается, что в этом дереве живёт змея, олицетворяющая почитаемое здесь божество. Верующие в качестве подношения часто оставляют для неё яйца, считающиеся любимой едой змей.

Сакураи, где расположено нескольких других примечательных храмов, святилищ и прочих исторических памятников, в будущем может быть включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь, в самом сердце древней Японии, посетители могут представить себе, как выглядела страна в давно минувшие дни.



Белая змея криптомерии Минокамисуги получила народное прозвище Ми-сан (предоставлено святилищем Оомива)

Святилище Канахэбисуи

(Иванума, префектура Мияги)



С горы за святилищем течёт ручей (© Сибуя Нобухиро)

Святилище Канахэбисуи, укрывшееся в густом лесу, находится в 30 минутах езды на поезде и такси от центра города Сэндай, крупнейшего города региона Тохоку. История происхождения святилища довольно необычна.

Говорят, что Сандзё Мунэтика, искусный изготовитель мечей, живший в десятом веке в столице, Хэйанкё (ныне Киото), получил приказ изготовить меч для императора Итидзё. В поисках чистой воды, необходимой для изготовления мечей, он обнаружил ручей, возле которого построил кузницу, поклоняясь водному божеству. Однако кваканье лягушек мешало сосредоточиться, и ему всё не удавалось выковать хороший меч. Однажды он оставил на рисовом поле фигурку змеи, и кваканье тут же прекратилось. Затем Мунэтика с помощью божества сумел сделать прекрасный меч и в знак благодарности поднёс святилищу железную змею. Слово кана в названии святилища происходит от канэ (металл, в т. ч. сталь).



Вверху: камни-талисманы из дзямон, камня со змеистым узором, которые, по поверьям, приносят удачу в финансовых делах. Внизу слева: подношения «госпоже Металлической змее» Канахэбисама. Внизу справа: белая змея держит во рту листок с гаданием омикудзи (© Сибуя Нобухиро)

Объектом поклонения в святилище Суйдзин является фигурка змеи, которую создал Мунэтика; позднее название святилища было изменено на Канахэбисуи. Всё прошедшее с тех пор тысячелетие святилище пользовалось популярностью среди верующих как покровитель богатства, жизненной силы и средств к существованию. Стоящие на территории святилища ряды камней со «змеящимся» узором добавляют таинственности атмосфере этого места.

Проход к святилищу в 2020 году перестроили, добавив конструкции, которые придают ему современный вид. Длинная деревянная крыша защищает путь к святилищу и под ней расположены зона отдыха, кафе и художественная галерея, благодаря чему посетители могут провести время более разнообразно.



Посетители могут передохнуть в кафе Sando Terrace (© Сибуя Нобухиро)

Храм Хякудзя Бэндзайтэн

(Мока, префектура Тотиги)



На территории святилища бьёт священный источник, считается,что он смывает грехи и ритуальную нечистоту (© Сибуя Нобухиро)

Святилище Хякудзя Бэндзайтэн находится в 8 минутах ходьбы от станции Кугэта местной железнодорожной линии Мока. При входе на территорию святилища посетителей встречают огромные фигуры свернувшихся кольцами змей по обе стороны от входа в святилище. Эти белые змеи, посланники божества, являются хранителями святилища.



Одна из фигур змей перед павильоном поклонения (© Сибуя Нобухиро)

В этом святилище, возникшем 500 лет назад, почитают то же божество, что и в знаменитом святилище Ицукусима на остове Миядзима в Хиросиме. На территории построенного рядом с прудом святилища есть много природных водных источников и зелёных насаждений. Говорят, что раньше в пруду святилища обитала белая змея.

Позади павильона поклонения струится небольшой водопад Дзэниараи-но таки, «водопад Отмывания денег». Считается, что его вода приносит здоровье и богатство, и посетители приходят сюда в том числе для того, чтобы омыть в этих водах бумажные купюры и монеты. Здесь продаётся множество различных сувениров, от амулетов в форме ремешков с изображением змеи до вотивных табличек эма и листов с храмовыми печатями.

По выходным железная дорога Мока предлагает специальную услугу поездки на паровозном поезде, оставляющую незабываемые впечатления не только у любителей железных дорог, но и у других туристов. На этой же линии можно проехать в город гончаров Масико, что тоже способствует посещаемости святилища.



Слева: водопад Дзэниараи-но таки, где омывают деньги (© Pixta). Справа: печать святилища с изображением белой змеи (© Сибуя Нобухиро)

Святилище Ивакуни Сирохэби

(Ивакуни, префектура Ямагути)



На всей территории святилища можно видеть фигуры змей и декоративные мотивы дзя-но мэ, «змеиный глаз» (© Pixta)

Поклонение водным божествам тесно связано с образом белой змеи, однако в действительности такие рептилии обитают лишь в ограниченном количестве мест. Одно из них – восточная префектура Ямагути на востоке страны, где обитают настоящие белые змеи как вид, а не спонтанная мутация, и они признаны природным достоянием страны. Говорят, что в период Эдо (1603-1868) такие змеи охраняли от мышей рисовые склады рода Ивакуни.

Эти белые змеи, отождествляемые с божеством Бэндзайтэн, являются объектом поклонения во множестве небольших святилищ в этом городе. В соответствии с местными религиозными верованиями в 2012 году было построено святилище Ивакуни Сирохэби, где почитают божество святилища Ицукусима, расположенного на другой стороне залива Хиросима. В новом святилище белая змея считается не главным объектом почитания, а посланником почитаемого здесь божества.



На территории святилища есть множество изображений змей. Эта расположена у бассейна тёдзуя, воду которого используют для ритуального очищения (© Pixta)

Здесь есть учреждение, где разводят белых змей, которое доступно для посещения туристами. Можно также заглянуть в Центр материалов Сирохэби и в музей Ивакуни Сирохэби возле святилища, а также прогуляться до знаменитого моста Кинтай, расположенного неподалёку.



В музее Ивакуни Сирохэби можно увидеть живых белых змей(© Pixta)

Святилище Хэбикубо

(Синагава, Токио)



Помолившись в павильоне поклонения, паломники могут увидеть святилище Хакудзя Бэндзайтэн, расположенное в глубине комплекса святилища (предоставлено святилищем Хэбикубо)

В Токио также есть святилища, связанные со змеями. Один из кварталов Синагавы в прошлом был известен как Хэбикубо, и хотя здешнее святилище, посвящённое змеям, официально известно как святилище Тэнсо, его обычно называют Хэбикубо. Оно появилось в XIV веке – его построили в знак благодарности местному божеству за то, что оно принесло дождь после долгой засухи.

Считается, что на территории святилища когда-то жила белая змея, но там не стало воды, и ей негде было жить. Жителям деревни приснился сон, что змея хочет вернуться, поэтому они вырыли пруд и поместили рядом святилище Бэндзайтэн. Это расположенное за главным павильоном (хондэн) основного святилища святилище Хакудзя Бэнзайтэн, где прихожане молятся о финансовом успехе, счастливом браке и выздоровлении от болезней.



Вверху: бассейн для мытья денег Хэбикубо сэйсуй, там люди надеются обрести удачу в финансовых делах. Внизу: статуя белой змеи – по поверью, если её погладить, она наделяет жизненной силой (предоставлено святилищем Hebikubo)

В святилище Хэбикубо продаются разнообразные амулеты о-мамори, а особый тип амулетов с кожей, которую при линьке сбрасывают белые змеи Ивакуни, продаётся в рыночный день раз в 60 дней. В этот день на местной торговой улице также торгуют едой и проводятся мероприятия, связанные с белыми змеями, так что лучше посетить святилище именно в такой день.



На торговой улице перед святилищем уличные фонари сделаны в форме змеи. Белая змея также является местным маскотом (© Shibuya Nobuhiro)

Текст: Сибуя Нобухиро и Nippon.com

Фотография к заголовку: © Pixta