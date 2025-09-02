Покрытое мхом святилище Хэйсэндзи Хакусан: забытая святыня Фукуи

Путеводительпо Японии

Хэйсэндзи Хакусан находится недалеко от священного пика Хакусан в префектуре Фукуи. Ныне тихое, поросшее мхом место археологических раскопок когда-то было большим религиозным комплексом с захватывающей историей, уходящей в глубь веков.

Святилище, укрытое мхом

Около 80% окаменелостей динозавров Японии было обнаружено в префектуре Фукуи. В марте 2024 года линию высокоскоростных поездов Хокурику синкансэн продлили до станции Фукуи, где посетителей встречают фигуры динозавров.

В городе Кацуяма находится крупнейшее в Японии место палеонтологических раскопок Тятан, а в районе Муроко одна из самых популярных достопримечательностей – это Музей динозавров префектуры Фукуи. Туристы обычно посещают музей одновременно с Эйхэйдзи, главным храмом буддийской школы Сото направления Дзэн, который расположен неподалёку, в городе Эйхэйдзи.



Движущиеся фигуры Suchomimus tenerensis на вокзале Фукуи (© Nippon.com)

Одна из самых древних достопримечательностей Кацуямы – это святилище Хэйсэндзи Хакусан, основанное 1300 лет назад. Благодаря более чем 200 видам мха, покрывающих всё вокруг, святилище часто называют Храмом мха (кокэ-дэра) или Святилищем мха (кокэ-мия). Вся территория объявлена национальным историческим памятником под названием «Руины Хакусан Хэйсэндзи».

Культовое сооружение при этом имеет два названия, что привносит некоторую путаницу. Даже в путеводителях оно называется то «Святилище Хэйсэндзи Хакусан», то «Храм Хакусан Хэйдзан», поэтому у посетителей возникает вопрос: это храм или святилище? Что идёт первым – Хэйсэндзи или Хакусан? Чтобы по-настоящему понять это священное место, нужно углубит



Павильон поклонения окружён необычайно красивым мхом (© Nippon.com)

Священное место, связанное с основанием культа горы Хакусан

Гора Хакусан, простирающаяся на префектуры Фукуи, Исикава, Тояма и Гифу – одна из трёх священных гор Японии наряду с горой Фудзи (Яманаси и Сидзуока) и горой Татэяма (Тояма). Первое зарегистрированное восхождение на Хакусан было совершено буддийским монахом Тайтё Дайси, практиковавшим Сюгэндо, который родился в провинции Этидзэн (современная северная префектура Фукуи).



Солнечные лучи освещают мох на священной тропе, ведущей к святилищу Кайдзанся, где почитают Тайтё (© Nippon.com)

В 717 году, когда Тайтё молился у источника у подножия священного пика, ему явилось божественное видение. Из священной скалы над водами пруда появилась богиня и провозгласила: «Я – Идзанами-но микото. Теперь меня знают как Миори дайгонгэн».

В то время не существовало чёткого различия между синто и буддизмом, и было распространено мнение, что японские божества могут являться как будды или бодхисаттвы в виде гонгэн (воплощений). Поэтому Хакусан Миори дайгонгэн – это воплощение Идзанами, богини созидания и жизни.

Ведомый этим божественным откровением, Тайтё поднялся на вершину Хакусан. Спустившись вниз, он построил небольшое святилище на берегу пруда Хираидзуми, где явилась богиня. Впоследствии оно стало священным местом для последователей Сюгэндо, синкретического учения, объединяющего синтоизм и буддизм.



Источник, у которого явилась богиня, теперь называется прудом Митараси или Омитараси. В центре пруда виден священный камень, на котором явилась богиня (© Nippon.com)



Священное дерево рядом с источником, которое, как утверждают, посадил сам Тайтё (© Nippon.com)

Священный город 6000 монахов

Тайтё продолжал восхождения на гору Хакусан, занимался религиозной практикой в Хираидзуми и на других вершинах, создавая многочисленные храмы и святилища. Он покинул Этидзэн, чтобы распространять своё учение, и даже был призван ко двору императора в Киото. По мере того, как росла его репутация, принёсшая ему почётное звание дайсодзё (великого святителя), росло и поклонение Хакусан. Хираидзуми, как духовный центр Хакусан, начал привлекать всё больше и больше монахов.

В 1172 году монастырь Энрякудзи на горе Хиэй, главный монастырь школы Тэндай к северу от Киото, построил в Хираидзуми павильон для проповедей. Впоследствии место было официально названо «Хираидзуми-дэра» (храм Хираидзуми), но со временем произношение изменилось на «Хэйсэндзи». Под влиянием Энрякудзи это место превратилось в крупный религиозный центр. На пике расцвета в период Муромати (1333–1568) комплекс вмещал тысячи храмовых залов и святилищ, а также жилые помещения для 6000 монахов. Доходы земель храма достигали 90 000 коку, что по тем временам было сопоставимо с доходами феодала.



Согласно легенде, живописные морские утёсы Тодзимбо получили своё имя от воинственного монаха из Хэйсэндзи, жившего в конце периода Хэйан. Рядом с старой дорогой паломников до сих пор сохранился колодец бывшего жилища Тодзимбо (© Nippon.com)



Рядом с Третьим святилищем стоит мемориальная башня Кусуноки Масасигэ, воина, сыгравшего ключевую роль в период Камакура (1192–1333). Она была построена в год его смерти в 1336 году (© Nippon.com)

Однако мирному существованию пришел конец. В период расцвета монастырь имел армию из 8000 монахов-воинов и был грозной силой в бурную эпоху враждующих группировок.

В 1574 году храм перешёл на сторону Оды Нобунаги, что сделало его мишенью для Икко-икки, соперничающей воинствующей буддийской школы Дзёдо-синсю. В том же году Икко-икки перешли в наступление и сожгли дотла весь храмовый комплекс. Во время конфликта Икко-икки разбили лагерь на горе Муроко, которая в честь их триумфа была переименована в Катияму (Гору победы). Впоследствии город также получил название Кацуяма, что увековечило в истории это драматическое событие.



Нынешний павильон поклонения был заново построен в поздний период Эдо. Первоначальный зал шириной 46 кэн (около 83 м) сгорел во время восстания Икко-икки (© Nippon.com)

Утраченное величие Хакусан Хэйсэндзи

Примерно через 10 лет после разрушения храм был восстановлен при содействии Тоётоми Хидэёси, при этом территория храма уменьшилась всего на одну десятую от первоначального размера. В период Эдо (1603–1868) весь регион Хакусан, включая Хэйсэндзи, перешёл под прямой контроль сёгуната Токугава в качестве тэнрё (земли во владении сёгуна). Хэйсэндзи даже добился права проводить религиозные обряды в святилище на вершине горы, выиграв давний спор со святилищем Хакусан Хонгу (ныне Сираяма Химэ) в провинции Кага (современная префектура Исикава).

Однако во время реставрации Мэйдзи произошли радикальные перемены. В соответствии с вышедшим в начале периода Мэйдзи (1868–1912) указом о разделении синтоизма и буддизма (симбуцу-бунри) Хэйсэндзи был переименован в святилище Хакусан, а все буддийские элементы, включая храмовые залы, были демонтированы. Земельные владения, некогда пожалованные феодалами, также были конфискованы. В то же время контроль над вершиной Хакусан и паломническими маршрутами был передан святилищу Сираяма Химэ, полностью лишив Хэйсэндзи его былого влияния.



Считается, что табличка с надписью «Хакусан Сансё дайгонгэн» над вторыми воротами была написана рукой принца Кодзюна, сына императора Накамикадо и священника школы Тэндай. Специальный навес защищает табличку от непогоды (© Nippon.com)



Главное святилище, посвящённое Идзанами, было заново отстроено в 1795 году феодальным правителем Фукуи (© Nippon.com)

В 1935 году это место было объявлено национальным историческим памятником под названием «Руины замка Хакусан Хэйсэндзи». Однако его истинное историческое значение было осознано только в 1990-х годах с началом раскопок. В 1989 году начались полномасштабные археологические исследования монастырских строений, которые когда-то простирались к северу и югу от храмового комплекса. Были обнаружены средневековые мощёные камнем дороги, остатки рвов и многочисленные артефакты из бывших храмовых помещений, включая предметы для буддийских ритуалов, самурайские доспехи и предметы повседневного обихода. Эти реликвии были погребены под землёй и прекрасно сохранились после разрушения храма последователями Икко-икки.

В 1997 году территория исторического памятника была увеличена более чем в десять раз, с 14,6 гектаров (первоначальная площадь храма) до 200 гектаров, включая Минамидани, Китадани и прилегающие территории. Чтобы лучше отразить религиозное прошлое памятника, он был переименован в «Территорию бывшего храма Хакусан Хэйсэндзи».

Сегодня официальное название святилища – «святилище Хэйсэндзи Хакусан», а исторические руины старинного священного города называются «Хакусан Хэйсэндзи».



Тропа за Третьим святилищем, известная как Этидзэн Дзэндзё-до (Дорога подвижников Этидзэн), когда-то вела на вершину горы Хакусан (© Nippon.com)



В историческом музее Хакусан Хэйсэндзи под названием Махороба, расположенном недалеко от входа в храм, представлены экспонаты, связанные с историей и культурой этого религиозного памятника (© Nippon.com)

Хираидзуми находится в горах, так что обильные зимние снегопады и высокая влажность питают пышный мох, покрывающий территорию святилища. Эти снегопады, возможно, помогли сохранить артефакты нетронутыми под землёй на протяжении веков.

Раскопки продолжаются, но большая часть загадок средневекового Хакусан Хэйсэндзи остаётся неразгаданной. Эта работа далека от завершения. Так что, если вы окажетесь в Кацуяме, не останавливайтесь только у динозавров, прогуляйтесь по Храму Мха и поразмышляйте об огромном религиозном городе, который всё ещё спит под землёй.



Захватывающая дух красота вокруг святилища ранним утром (© Nippon.com)

Святилище Хэйсэндзи Хакусан

Адрес: 56 Heisenji, Heisenjicho, Katsuyama, Fukui Prefecture

56 Heisenji, Heisenjicho, Katsuyama, Fukui Prefecture Время работы: открыто круглый год

открыто круглый год Вход: бесплатный

бесплатный Как добраться: поездом по железной дороге Этидзэн до станции Кацуяма, затем примерно 13 минут на автобусе линии Хэйсэндзи до остановки Хэйсэндзи Хакусан дзиндзя-маэ.

На автомобиле: 15 минут от выезда Кацуяма со скоростной автомагистрали Тюбу-Дзюкан

Сбор информации, текст и фотографии: Nippon.com

Фотография к заголовку: Поросшая мхом территория храма Хэйсэндзи Хакусан (© Nippon.com)