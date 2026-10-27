Япония в фотографиях

Выставка «Странный мир Укэцу» – знакомство с популярным автором японского ужаса

Фото/Видео Культура

В Токио открылась выставка, где посетители могут погрузиться в мир автора Укэцу, чьи произведения разошлись тиражом более 10 миллионов экземпляров по всему миру.
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Ужас в японской повседневности

Автор, выступающий под псевдонимом Укэцу, появляется на видео в странной белой маске и чёрном трико. Он дебютировал с бестселлером «Странный дом» (Хэнна иэ), разошедшимся миллионными тиражами, а его следующая работа, «Странные картины» (Хэнна э), открывающая новые горизонты в японском жанре ужасов и мистики, была переведена и распространяется более чем в 36 странах и регионах. В настоящее время в выставочном комплексе «Тэрада соко» на острове Теннодзу в Токио до 17 января 2027 года проходит выставка «Странный мир Укэцу». Он представляет его многогранную творческую деятельность, включая серию «Странные», удивившую мир, его работы для веб-издания «Омокоро», а также видеоролики и музыку для канала на YouTube с 2 миллионами подписчиков.

Пять загадочных картин, представленных в книге «Странные картины»
Пять загадочных картин, представленных в книге «Странные картины»

Модель пустующего дома, который служит местом действия в начале книги «Странный дом», в масштабе 1/3. Сможете ли вы найти какие-нибудь странности?
Модель пустующего дома, который служит местом действия в начале книги «Странный дом», в масштабе 1/3. Сможете ли вы найти какие-нибудь странности?

На выставке представлена ​​комната Укэцу, известная по его видеоработам, а также оригинальные рисунки его «странных картин» и модели его «странных домов», позволяющие посетителям полностью погрузиться в причудливый мир. По мере того, как вы проходите по тускло освещенным выставочным залам, фотографируясь с изображениями Укэцу, появляется сцена в поп-стиле, где Укэцу поёт и танцует. В глубине зала вы внезапно оказываетесь в густом лесу, непосредственно ощущая особую атмосферу ужаса работ Укэцу.

Сценическое шоу с участием Укэцу, демонстрирующее захватывающие выступления с пением, игрой на музыкальных инструментах и ​​танцами. Здесь можно сфотографироваться на память
Сценическое шоу с участием Укэцу, демонстрирующее захватывающие выступления с пением, игрой на музыкальных инструментах и ​​танцами. Здесь можно сфотографироваться на память

Войдите в заброшенную фабрику в тёмном лесу, чтобы увидеть ужасающую картину
Войдите в заброшенную фабрику в тёмном лесу, чтобы увидеть ужасающую картину

Чтобы оживить внутренний мир Укэцу, эта выставка — результат сотрудничества компании «Ба-гу хамба-гу ба-гу», управляющей сайтом «Омокоро», и компании «Ями», которая организовала множество мероприятий в жанре хоррор. Построив дома и посадив деревья внутри здания, они создали тематический парк, которым очень доволен даже Укэцу, который говорит, что «всегда мечтал построить парк развлечений».

Укэцу обратился к зарубежным поклонникам, заявив: «Вы можете ощутить “запретную” сторону глубин Японии в жутком потустороннем пространстве, куда нельзя попасть, просто посещая известные достопримечательности». Он хочет, чтобы люди ощутили суть японского хоррора – исконные обычаи и безумие, таящееся в повседневной жизни, – всеми своими чувствами.

Вход, где вас ждёт двойник Укэцу
Вход, где вас ждёт двойник Укэцу

Комната Укэцу, где можно сфотографироваться
Комната Укэцу, где можно сфотографироваться

На выставке также представлены старые карты и письма, которые фигурируют в книге «Странный дом»
На выставке также представлены старые карты и письма, которые фигурируют в книге «Странный дом»

Пространство, воссоздающее сцену из фильма «Странные картины»
Пространство, воссоздающее сцену из фильма «Странные картины»

Миниатюрная модель плана этажа из книги «Странный дом 2»
Модели планировки домов из книги «Странный дом 2»

На выставке также представлены экспонаты, созданные для веб-публикаций, такие как причудливые новогодние блюда и сюрреалистические поделки, знакомые зрителям по ежегодному новогоднему видеопроекту
На выставке также представлены экспонаты, созданные для веб-публикаций, такие как причудливые новогодние блюда и сюрреалистические поделки, знакомые зрителям по ежегодному новогоднему видеопроекту

Они также продают мягкие игрушки и головные повязки, разработанные самим автором
Они также продают мягкие игрушки и головные повязки, разработанные самим автором

Место выставки находится недалеко от станции Тэннодзу айру, до которой можно добраться из аэропорта Ханэда по монорельсовой дороге Токио
Место выставки находится недалеко от станции Тэннодзу айру, до которой можно добраться из аэропорта Ханэда по монорельсовой дороге Токио

Удивительный мир Укэцу

  • Время проведения: 23 октября - 17 января 2027 года
  • Место проведения: здание Тэрада соко G1 (2-6-4 Хигаси-Синагава, р-н Синагава, Токио)
  • Часы работы: с 10:00 до 19:30 (вход прекращается за 30 минут до закрытия)
  • Выходные дни: открыто ежедневно в течение выставочного периода (часы работы могут быть изменены во время новогодних праздников)
  • Стоимость входных билетов: взрослые – от 2700 йен, учащиеся средних и старших классов – от 1800 йен, дети от 4 лет до младшего школьного возраста – от 700 йен

*Подробную информацию смотрите на официальном сайте выставки (на японском языке)

Материал, текст и фотографии: редакция Nippon.com

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