Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам (2): статуя бодхисаттвы Манджушри

Очарование японской буддийской скульптуры

Будда учения, управляющий мудростью. Глядя на его умное лицо, я нахожу странно убедительным, что он в силах улучшить учёбу и молиться о сдаче экзамена.

Первое, что бросается в глаза – это изящество черт лица.

Если присмотреться, вы увидите, что это лицо не взрослого, а весьма молодого человека с пухлыми щеками. Это статуя бодхисаттвы Манджушри, о котором говорится в японской поговорке: «Когда собираются вместе трое, рождается мудрость Манджушри» (Саннин ёрэба мондзю-но тиэ). Санскритское слово «Манджушри» было переведено на китайский как 文殊師利 (вэньшушили), 曼殊室利 (маньшушили), а в японском языке бодхисаттва обрёл сокращённое имя Мондзю. Интересно, что если многие другие бодхисаттвы являются персонификациями абстракций, то Манджушри, как предполагают, был реальным человеком, он родился в семье брахмана (священнослужителя, отвечающего за обучение и праздники в Индии) высокого ранга после смерти Шакьямуни. Когда я представляю, что этот святой действительно существовал, я испытываю нечто вроде родственных чувств.

В период Камакура (1192-1333) новые школы Дзёдо и Дзёдо Синсю стали вовлекать в ряды своих прихожан простых людей, но старые буддийские школы с центром в городе Нара пытались дать отпор этим силам. В противопоставление верованиям буддизма Чистой Земли они создали культ бодхисаттвы Манджушри как символа заповедей и мудрости. По этой причине его часто изображают держащим меч мудрости, отсекающий заблуждения, или свиток со священными текстами, и данная статуя тоже, вероятно, держала меч в правой руке и свиток в левой.

У него подвязаны волосы, что является иконографической характеристикой Манджушри в эзотерических школах буддизма. Пять пучков волос (мотодори) символизируют пять знаков мантры, которую возглашают во время молитвы. Очень выразительные глаза, в которых светится непреклонная воля, сделаны из хрусталя, благодаря чему они блестят, как настоящие глаза. Это техника гёкуган, «драгоценные глаза», которая использовалась в период Камакура. На поверхность цветной одежды нанесён узор из тонко нарезанного сусального золота в технике кириганэ, что придаёт ей особое великолепие.

Статуя не подписана, но на основании схожих примеров можно предположить, что её создал Дзенъэн, буддийский скульптор, который работал в основном в городе Нара в начале периода Камакура. Нельзя не восхититься лёгкостью и изяществом форм свободно струящегося одеяния, что выделяет скульптуру на фоне массивных и динамичных фигур школы Кей, группы буддийских скульпторов того же периода, представленной Ункэем и Кайкэем.

Статуя бодхисаттвы Манджушри

Высота: 43,3 см (высота постамента 4,2 см)

43,3 см (высота постамента 4,2 см) Время создания: период Камакура (1192-1333)

период Камакура (1192-1333) Местонахождение: Токийский национальный музей

Фотография к заголовку: Статуя бодхисаттвы Манджушри, Токийский национальный музей

Фотография: Муда Томохиро