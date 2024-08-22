Возрастающая стратегическая важность встреч лидеров тихоокеанских островов

С 16 по 18 июля в Токио проходила Встреча лидеров тихоокеанских островов (PALM), объединяющая представителей широкого ряда тихоокеанских стран и территорий. Проведение таких мероприятий началось в 1997 году в бытность премьер-министром Хасимото Рютаро, а нынешний саммит – уже десятый по счету. Одно время это мероприятие стали упрекать в формализме, то теперь этот форум приобретает для японской дипломатии все более важное стратегическое значение.

Протест против плана сброса ядерных отходов с низким уровнем радиации

В состав участников Встреч лидеров тихоокеанских островов (PALM) входят 14 малых тихоокеанских островных государств трех регионов – Микронезии, Меланезии и Полинезии, а также две французские территории, Австралия и Новая Зеландия – вместе с Японией это составляет в общей сложности 19 стран и территорий. Из них 18 стран и территорий за исключением Японии организованы в структуру регионального сотрудничества под названием Форум тихоокеанских островов (PIF). Встречи PALM, которые представляют собой площадку для выстраивания японского сотрудничества с Форумом тихоокеанских островов, проводятся в Японии каждые три года.

У Японии в данном регионе имеются разнообразные исторические и межчеловеческие связи. Так, например, до войны Япония осуществляла правление над Палау в Микронезии через находившееся там Управление южных морей. После войны малые островные государства Тихого океана служили целям обеспечения рыбных ресурсов, в частности, тунцовых пород, а также поддержки позиций Японии на международных мероприятиях, будучи латентным источником понимания по отношению к Японии в международном сообществе.

Что же касается отношений Японии с регионом в целом, в 1981 году через саммит Форума тихоокеанских островов началось противостояние планам Японии по сбросу в океан низкорадиоактивных ядерных отходов. Для малых островных тихоокеанских государств, имеющих опыт ущерба от ядерного оружия, поскольку регион служил местом проведения ядерных испытаний для Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, ядерные вопросы и поныне представляют собой крайне чувствительную тему.

После этого противостояния в 1985 году премьер-министр Японии того времени Накасонэ Ясухиро посетил с визитом Фиджи, где объявил об отказе от плана сброса ядерных отходов. В 1987 году на Фиджи также побывал министр иностранных дел Японии Куранари Тадаси, провозгласивший пять принципов сотрудничества, впоследствии получивших название «доктрины Куранари», в число которых вошли такие как «уважение к независимости и самостоятельности» и «поддержка регионального сотрудничества». Затем в следующем 1988 году Фонд Сасакавы самостоятельно организовал в Токио Съезд тихоокеанских островных государств, что послужило предтечей к учреждению PALM.

Качественное изменение с 2015 года

Давайте вкратце вспомним историю встреч PALM.

С первой (1987 год) по третью (2003 год) встречу основной упор делался на взращивание взаимного понимания, и большое значение имело уже само по себе то, что лидеры собираются на эти встречи в Японии. Но со второй половины 2000-х годов малые островные государства Тихого океана становились все более независимы от бывших колониальных властей в США, Австралии, Новой Зеландии и т.д., у них появлялось все больше возможностей и поводов для участия в различных международных форумах. Соответственно, для тихоокеанских островных государств привлекательность PALM как оказии собраться раз в три года в Японии просто для того, чтобы послушать о пакетах японской помощи, стала снижаться, и все чаще стали звучать сомнения в отношении этого механизма.

В таких условиях при втором кабинете под руководством премьер-министра Абэ Синдзо начиная с 7-го саммита PALM (2015 года) в работе форума стали происходить качественные изменения. Их основным вектором стала провозглашенная Абэ в августе 2016 года стратегия под названием «Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион». В связи с этим, с восьмой встречи (2018 года) стала прослеживаться объединяющая цель встреч PALM – реализация международного порядка, основанного на верховенстве закона. Девятая встреча в 2021 году из-за пандемии коронавируса проходила в формате онлайн, и тем не менее именно на ней японская сторона представила трехлетний план действий под названием «Тихоокеанская политика уз».

С одной стороны, эта встреча PALM демонстрировала уход от формализма, с другой стороны ее омрачили прерывание межчеловеческих контактов в атмосфере пандемии, а кроме того – проблема обработанной воды с атомной электростанции «Фукусима-1». В апреле 2021 года Япония без предварительного согласования с островными тихоокеанскими государствами неожиданно приняла план сброса обработанной и разбавленной воды в океан, напомнивший о планах сброса в океан низкоуровневых радиоактивных отходов 1981 года. Среди тихоокеанских островных государств распространилось недоверие по отношению к Японии; этому поспособствовали и местные СМИ, публиковавшие материалы, не имевшие под собой никаких научных оснований.

Механизм «Недель тихоокеанских островных государств»

Задачей нынешней, десятой встречи PALM, впервые за шесть лет состоявшейся в очном формате, было восстановить взаимное доверие и спланировать выстраивание многоуровневых отношений, которые лягут в фундамент будущего.

При этом в преддверии PALM-10 Фонд Сасакавы с 8 по 19 июля организовал в своей штаб-квартире в токийском районе Тораномон мероприятие под названием «Недели тихоокеанских островных государств» по двум трекам: народная дипломатия и смешанная дипломатия властей и частного сектора.

К участию в этом мероприятии были приглашены свыше 50 высокопоставленных чиновников, законодателей и видных деятелей тихоокеанских островных государств; несколько дней кряду проводились сессии по таким темам как обеспечение безопасности на море и поддержание правопорядка в исключительных экономических зонах, устойчивый туризм, защита традиционных культур, экономическое развитие, страховая медицина, водоснабжение и санитария, воздействие повышения уровня моря вследствие изменения климата и др.

При этом с ключевыми выступлениями на трибуну поднимались лидеры Палау, Маршалловых островов, Тувалу, Фиджи, Ниуэ и Французской Полинезии. Премьер-министр Фиджи Ситивени Рабука представил инициативу в целях мира в Тихом океане под названием «Океан мира». У входа в здание при поддержке властей префектуры Миэ демонстрировались фиджийские каноэ, посетителям предлагались местные сувениры, а также программы по ознакомлению с культурой стран и территорий.



Участники Недель тихоокеанских островных государств (снимок предоставлен автором статьи)

Декларация «надежного партнерства»

По результатам десятой встречи PALM обращает на себя внимание то, что отношения Японии с островными государствами Тихого океана переросли в партнерство для решения общих задач.

В итоговом заявлении лидеров в сравнении с прошлыми аналогичными документами стало больше положений, по которым Япония и Форум тихоокеанских островов занимают единую позицию. На это сильно позволяло проявленное Японией стремление сотрудничать в семи областях, перечисленных в «Стратегии Тихоокеанского голубого континента к 2050 году», выработанной Форумом тихоокеанских островов.

В совместном плане действий PALM-10, который дополняет заявление лидеров, обращает на себя внимание то, что Япония и страны Форума тихоокеанских островов называют себя «партнерами по PALM». В плане действий имеются такие направления как «обеспечение мира и безопасности», «ресурсы и экономическое развитие», «изменение климата и стихийные бедствия» и др., среди которых стратегически важным представляется внесение таких положений как «укрепление отношений в сфере обороны через визиты в порты кораблей Сил самообороны», а также «укрепление связей в обеспечении безопасности на море». Работа над имевшем в прошлом сугубо концептуальный характер «международным порядком, основанном на верховенстве закона» стала приобретать реальное наполнение.



По случаю проходившей в ноябре 2021 года в британском Глазго Конференции ООН по борьбе с изменением климата COP26, министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе призвал к реализации мер по борьбе с изменением климата, стоя по колено в море (снимок из блога министра)

Что касается проблемы обработанной воды с АЭС «Фукусима-1», послужившей поводом для тревог, лидеры подтвердили полномочия МАГАТЭ в том, что касается вопросов ядерной безопасности, зафиксировав в итоговой декларации общую позицию о необходимости опираться на научные обоснования. Для Японии это большой шаг вперед, поскольку это позволило создать почву для того, чтобы развеять заблуждения.

В заключении совместного заявления лидеров провозглашается, что Япония и члены Форума тихоокеанских островов «продолжат быть надежными партнерами» в целях «реализации общего видения перспективы для Тихоокеанского региона на 2050 год». И при всех сложностях, возникших на пути, нет никакого сомнения в том, что десятая встреча PALM дала возможность восстановить доверие.

Фотография к заголовку: Премьер-министр Японии Кисида Фумио (пятый справа в переднем ряду) на памятной фотосессии с лидерами стран-участниц Саммита тихоокеанских островов, 18 июля 2024 г., Токио, район Минато (© Jiji Press)