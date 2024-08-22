Возрастающая стратегическая важность встреч лидеров тихоокеанских островов

Политика

С 16 по 18 июля в Токио проходила Встреча лидеров тихоокеанских островов (PALM), объединяющая представителей широкого ряда тихоокеанских стран и территорий. Проведение таких мероприятий началось в 1997 году в бытность премьер-министром Хасимото Рютаро, а нынешний саммит – уже десятый по счету. Одно время это мероприятие стали упрекать в формализме, то теперь этот форум приобретает для японской дипломатии все более важное стратегическое значение.
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Протест против плана сброса ядерных отходов с низким уровнем радиации

В состав участников Встреч лидеров тихоокеанских островов (PALM) входят 14 малых тихоокеанских островных государств трех регионов – Микронезии, Меланезии и Полинезии, а также две французские территории, Австралия и Новая Зеландия – вместе с Японией это составляет в общей сложности 19 стран и территорий. Из них 18 стран и территорий за исключением Японии организованы в структуру регионального сотрудничества под названием Форум тихоокеанских островов (PIF). Встречи PALM, которые представляют собой площадку для выстраивания японского сотрудничества с Форумом тихоокеанских островов, проводятся в Японии каждые три года.

У Японии в данном регионе имеются разнообразные исторические и межчеловеческие связи. Так, например, до войны Япония осуществляла правление над Палау в Микронезии через находившееся там Управление южных морей. После войны малые островные государства Тихого океана служили целям обеспечения рыбных ресурсов, в частности, тунцовых пород, а также поддержки позиций Японии на международных мероприятиях, будучи латентным источником понимания по отношению к Японии в международном сообществе.

Тихоокеанские островные государства

Что же касается отношений Японии с регионом в целом, в 1981 году через саммит Форума тихоокеанских островов началось противостояние планам Японии по сбросу в океан низкорадиоактивных ядерных отходов. Для малых островных тихоокеанских государств, имеющих опыт ущерба от ядерного оружия, поскольку регион служил местом проведения ядерных испытаний для Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, ядерные вопросы и поныне представляют собой крайне чувствительную тему.

После этого противостояния в 1985 году премьер-министр Японии того времени Накасонэ Ясухиро посетил с визитом Фиджи, где объявил об отказе от плана сброса ядерных отходов. В 1987 году на Фиджи также побывал министр иностранных дел Японии Куранари Тадаси, провозгласивший пять принципов сотрудничества, впоследствии получивших название «доктрины Куранари», в число которых вошли такие как «уважение к независимости и самостоятельности» и «поддержка регионального сотрудничества». Затем в следующем 1988 году Фонд Сасакавы самостоятельно организовал в Токио Съезд тихоокеанских островных государств, что послужило предтечей к учреждению PALM.

Качественное изменение с 2015 года

Давайте вкратце вспомним историю встреч PALM.

С первой (1987 год) по третью (2003 год) встречу основной упор делался на взращивание взаимного понимания, и большое значение имело уже само по себе то, что лидеры собираются на эти встречи в Японии. Но со второй половины 2000-х годов малые островные государства Тихого океана становились все более независимы от бывших колониальных властей в США, Австралии, Новой Зеландии и т.д., у них появлялось все больше возможностей и поводов для участия в различных международных форумах. Соответственно, для тихоокеанских островных государств привлекательность PALM как оказии собраться раз в три года в Японии просто для того, чтобы послушать о пакетах японской помощи, стала снижаться, и все чаще стали звучать сомнения в отношении этого механизма.

В таких условиях при втором кабинете под руководством премьер-министра Абэ Синдзо начиная с 7-го саммита PALM (2015 года) в работе форума стали происходить качественные изменения. Их основным вектором стала провозглашенная Абэ в августе 2016 года стратегия под названием «Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион». В связи с этим, с восьмой встречи (2018 года) стала прослеживаться объединяющая цель встреч PALM – реализация международного порядка, основанного на верховенстве закона. Девятая встреча в 2021 году из-за пандемии коронавируса проходила в формате онлайн, и тем не менее именно на ней японская сторона представила трехлетний план действий под названием «Тихоокеанская политика уз».

С одной стороны, эта встреча PALM демонстрировала уход от формализма, с другой стороны ее омрачили прерывание межчеловеческих контактов в атмосфере пандемии, а кроме того – проблема обработанной воды с атомной электростанции «Фукусима-1». В апреле 2021 года Япония без предварительного согласования с островными тихоокеанскими государствами неожиданно приняла план сброса обработанной и разбавленной воды в океан, напомнивший о планах сброса в океан низкоуровневых радиоактивных отходов 1981 года. Среди тихоокеанских островных государств распространилось недоверие по отношению к Японии; этому поспособствовали и местные СМИ, публиковавшие материалы, не имевшие под собой никаких научных оснований.

Механизм «Недель тихоокеанских островных государств»

Задачей нынешней, десятой встречи PALM, впервые за шесть лет состоявшейся в очном формате, было восстановить взаимное доверие и спланировать выстраивание многоуровневых отношений, которые лягут в фундамент будущего.

При этом в преддверии PALM-10 Фонд Сасакавы с 8 по 19 июля организовал в своей штаб-квартире в токийском районе Тораномон мероприятие под названием «Недели тихоокеанских островных государств» по двум трекам: народная дипломатия и смешанная дипломатия властей и частного сектора.

К участию в этом мероприятии были приглашены свыше 50 высокопоставленных чиновников, законодателей и видных деятелей тихоокеанских островных государств; несколько дней кряду проводились сессии по таким темам как обеспечение безопасности на море и поддержание правопорядка в исключительных экономических зонах, устойчивый туризм, защита традиционных культур, экономическое развитие, страховая медицина, водоснабжение и санитария, воздействие повышения уровня моря вследствие изменения климата и др.

При этом с ключевыми выступлениями на трибуну поднимались лидеры Палау, Маршалловых островов, Тувалу, Фиджи, Ниуэ и Французской Полинезии. Премьер-министр Фиджи Ситивени Рабука представил инициативу в целях мира в Тихом океане под названием «Океан мира». У входа в здание при поддержке властей префектуры Миэ демонстрировались фиджийские каноэ, посетителям предлагались местные сувениры, а также программы по ознакомлению с культурой стран и территорий.

Участники Недель тихоокеанских островных государств (снимок предоставлен автором статьи)
Участники Недель тихоокеанских островных государств (снимок предоставлен автором статьи)

Декларация «надежного партнерства»

По результатам десятой встречи PALM обращает на себя внимание то, что отношения Японии с островными государствами Тихого океана переросли в партнерство для решения общих задач.

В итоговом заявлении лидеров в сравнении с прошлыми аналогичными документами стало больше положений, по которым Япония и Форум тихоокеанских островов занимают единую позицию. На это сильно позволяло проявленное Японией стремление сотрудничать в семи областях, перечисленных в «Стратегии Тихоокеанского голубого континента к 2050 году», выработанной Форумом тихоокеанских островов.

В совместном плане действий PALM-10, который дополняет заявление лидеров, обращает на себя внимание то, что Япония и страны Форума тихоокеанских островов называют себя «партнерами по PALM». В плане действий имеются такие направления как «обеспечение мира и безопасности», «ресурсы и экономическое развитие», «изменение климата и стихийные бедствия» и др., среди которых стратегически важным представляется внесение таких положений как «укрепление отношений в сфере обороны через визиты в порты кораблей Сил самообороны», а также «укрепление связей в обеспечении безопасности на море». Работа над имевшем в прошлом сугубо концептуальный характер «международным порядком, основанном на верховенстве закона» стала приобретать реальное наполнение.

По случаю проходившей в ноябре 2021 года в британском Глазго Конференции ООН по борьбе с изменением климата COP26, министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе призвал к реализации мер по борьбе с изменением климата, стоя по колено в море (снимок из блога министра)
По случаю проходившей в ноябре 2021 года в британском Глазго Конференции ООН по борьбе с изменением климата COP26, министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе призвал к реализации мер по борьбе с изменением климата, стоя по колено в море (снимок из блога министра)

Что касается проблемы обработанной воды с АЭС «Фукусима-1», послужившей поводом для тревог, лидеры подтвердили полномочия МАГАТЭ в том, что касается вопросов ядерной безопасности, зафиксировав в итоговой декларации общую позицию о необходимости опираться на научные обоснования. Для Японии это большой шаг вперед, поскольку это позволило создать почву для того, чтобы развеять заблуждения.

В заключении совместного заявления лидеров провозглашается, что Япония и члены Форума тихоокеанских островов «продолжат быть надежными партнерами» в целях «реализации общего видения перспективы для Тихоокеанского региона на 2050 год». И при всех сложностях, возникших на пути, нет никакого сомнения в том, что десятая встреча PALM дала возможность восстановить доверие.

Фотография к заголовку: Премьер-министр Японии Кисида Фумио (пятый справа в переднем ряду) на памятной фотосессии с лидерами стран-участниц Саммита тихоокеанских островов, 18 июля 2024 г., Токио, район Минато (© Jiji Press)

АЭС «Фукусима-1» австралия