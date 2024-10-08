Традиционное «подстраивание под коллектив» губительно для информаторов, бьющих тревогу во благо общества

Нескончаемой чередой происходят случаи, когда информаторы, во благо общества подающие тревожные сигналы о допускаемых нарушениях изнутри коллективов, оказываются в крайне незавидном положении. Почему в Японии не приживается культура «подачи сигналов из благих побуждений»?

Со времени принятия в июне 2004 года Закона о защите информаторов, действующих в интересах общества, минуло 20 лет, а два года назад в этот закон были внесены поправки, требующие от организаций введения системы мер по усилению защиты информаторов. И тем не менее за последнее время то и дело сообщалось о случаях, когда люди, по роду своей работы являющиеся «слугами всего общества» (так говорится во втором разделе Статьи 15 Конституции Японии), то есть служащие органов местного самоуправления и других организаций, подвергаются наказаниям за то, что посмели подать голос и предать огласке факты, дающие основание подозревать внутренние нарушения и незаконные деяния. Становится все более очевидным то, что означенный закон не выполняет в достаточной мере заявленной в названии функции – не обеспечивает должной защиты информаторам, действующим во благо общества.

Аресты, дисциплинарные наказания, самоубийства… всё новые жертвы

В случае, который произошёл в Управлении полиции префектуры Кагосима, мужчина, в прошлом возглавлявший Отдел безопасности населения, после выхода на пенсию отправил журналистам по почте внутренние документы с припиской «пролейте свет на эту тьму», поскольку как бывший полицейский не мог смириться с попытками сокрытия фактов сталкинга со стороны одного из служащих полиции. Бывшего начальника отдела обвинили в разглашении конфиденциальных сведений, полученных при исполнении служебных обязанностей, и в нарушении тем самым обязанности строго соблюдать служебную тайну, вменяемую Законом о государственных служащих.

Случаи, когда развязка оказывается трагической, и информатор кончает с собой, происходят один за другим. В администрации префектуры Хёго бывший начальник Управления по делам населения непосредственно перед выходом на пенсию узнал о злоупотреблении руководящим положением (харассменте) и получении подарков от предприятий со стороны губернатора Сайто Мотохико, после чего направил журналистам документ, в котором перечислялось семь таких обвинений. Администрация префектуры, не проведя расследования конкретных фактов, уволила начальника управления, отказав в выходе на пенсию по выслуге лет. На пресс-конференции губернатор префектуры Сайто выступил с заявлениями о том, что «создание и распространение в рабочее время документов, содержащих, в числе прочего, ложные сведения, влечёт за собой утрату положения общественного служащего». После этого, пока законодательное собрание префектуры занималось выяснением фактов, бывший начальник управления покончил с собой, оставив предсмертную записку о том, что он «протестует своей смертью».

Работник администрации города Вакаяма, подавший внутренний сигнал о ненадлежащей отчётности о расходовании общественных средств, имеющих отношение к его должностным обязанностям, покончил с собой после того, как его принудили работать вместе с персоналом, который был подвергнут дисциплинарным мерам в связи с этим сигналом. В городе Куними префектуры Фукусима сотрудник, который сигнализировал, направив соответствующие документы в городскую комиссию по аудиту, о подозрениях по поводу реализации одного из проектов ревитализации, подвергся дисциплинарному наказанию со стороны городских властей за нарушение городских инструкций по соблюдению информационной безопасности и правил исполнения должностных обязанностей.

Японское общество остаётся «тесным мирком с деревенскими порядками»

Во многих из подобных случаев в ответ на смелый поступок заявителя или информатора организация в ответ однозначно клеймит этот шаг хлёсткой фразой типа «ущерб клеветой», «утечка информации», «диффамация» или «утрата доверия», даже не удосужившись задаться вопросом, не выступает ли такой поступок «вскрытием неблаговидных внутренних фактов» или «информированием на благо общества», подлежащих защите по закону.

Более того, словно стремясь растоптать информатора или осведомителя, организация, не проводя никакого расследования по поводу содержания сигнала или вскрытых фактов, просто отвергает все как «безосновательные» утверждения. Словно стремясь вычеркнуть информатора или осведомителя, организация сводит все к спешным мерам сродни наказанию. В чем же причина?

Это объясняется тем, что японская организация требует от тех, кто её составляет, особого качества – умения «считывать атмосферу», то есть, подстраиваться под коллектив. Причина в том, что по своей сути японская организация продолжает оставаться «деревенской общиной» – закрытым мирком, крайне далёким от идей многообразия. Тот, кто отклоняются от правил, подвергается всестороннему остракизму – к нему относятся как к «предателю». Члены организации очень боятся столкнуться с таким отношением. Ширмой яркой риторики о стремлении к сотрудничеству и «чувству локтя» в коллективе организация прикрывает простую истину: как подходящий человеческий ресурс она ценит только тех, кто не склонен «гнать волну» и «поднимать шум».

В дополнение, действующая и поныне кадровая система пожизненного найма и вознаграждения соответственно выслуге лет помогает обеспечивать необходимое организации давление со стороны коллег – «прессинг со стороны товарищей по труду». Необходимость уметь «считывать атмосферу» приводит к тому, что «подать голос» оказывается крайне непросто.

Идея «исправления неверных поступков и незаконных деяний в целях усиления способности организации к самоочищению» не работает, а информатор оказывается «преступником», которого подвергают показательной экзекуции. Формируемая таким образом атмосфера, в которой крайне трудно «подать голос», оборачивается тем, что нарушения и незаконные деяния внутри организации могут продолжаться длительное время.

Скорректировать законодательство в целях защиты информаторов

Что может сделать Закон о защите информаторов, действующих в интересах общества, против такого общественного устройства? Изначально этот закон был принят после того, как в 2000-х годах благодаря сигналам информаторов вскрылись неприглядные факты, непосредственно затрагивающие безопасность и защищенность потребителя, в частности, инциденты с фальсификацией производителями пищевой продукции сведений о том, откуда поступает сырьё, а также сокрытия производителями автомобилей своих действий по отзыву продукции. Поэтому реализация закона находится в компетенции Управления по делам потребителей.

Внесённые в закон поправки, с одной стороны, вменяют в обязанность организациям с численностью персонала 301 человек и более обеспечивать функционирование внутренней системы информирования (практически реагировать на сигналы – принимать их, проводить расследования фактов, обеспечивать меры по исправлению ситуации), а с другой стороны вводят подкрепляемую наказаниями обязанность строго соблюдать конфиденциальность для тех сотрудников, которые работают с поступающими сигналами. Но разрыв между концепцией этого законодательства и реалиями японских организаций от этого не уменьшился.

В организации, где принято «считывать атмосферу», непомерные трудовые нормы и прессинг становятся обычной практикой, а нарушения и незаконные действия очень легко скрывать от посторонних глаз. У сотрудников размывается ощущение того, что извлекать прибыль неправедными средствами – это плохо. В результате число сигналов, подаваемых на благо общества, уменьшается, а для тех, кому по долгу службы положено реагировать на сигналы о нарушениях, это становится непривычным занятием, что в, свою очередь, ещё более повышает риск ошибок в реагировании на подаваемые сигналы. Свидетельством тому примеры, приведённые в начале статьи: не будет преувеличением констатировать, что ошибки на начальном этапе реагирования приводили к увеличению масштабов беды. Нам необходимо ещё раз со всей отчётливостью осознать то, что система защиты информаторов, вскрывающих факты ради блага общества, играет важную роль в обеспечении способности системы к самоочищению.

Организация сама по себе при обнаружении нарушений и незаконных действий должна исполнять функцию исправления. Информаторы выполняют часть этой функции: даже не получая соответствующих распоряжений или приказов от организации, они решительно и смело по собственной инициативе поднимают голос ради организации. Решительно нельзя считать здоровой ситуацию, когда в ответ руководство обвиняет их во лжи, понижает в должности или наказывает ещё каким-то образом – это нужно исправить как можно скорее.

Для формирования общества, в котором люди совершают верный человеческий поступок – заметив нарушение или незаконные деяния, без колебаний говорят об этом в полный голос, не обойтись без дальнейшего укрепления Закона о защите информаторов, действующих во благо общества.

К реализации общества, где можно подать голос

К примеру, очевидна необходимость создать возможность принятия административных мер за действия, ставящие информаторов в невыгодное положение. Когда информатор сталкивается с ненадлежащим обращением со стороны организации, он может обратиться за помощью только в суд. Налаживание обеспечивающей соблюдение закона системы со стороны Управления по делам потребителей, в чьей компетенции он находится, также является неотложной задачей.

Кроме того, в законе необходимо ясно прописать освобождение от ответственности за просмотр и вынос документов, связанных с содержанием сигнала, подаваемого информатором. Что же касается информирования в интересах общественного блага административных органов вне организации или средств массовой информации, то истинность или правдивость информации служит условием для защиты информатора. Если информатор не может подкрепить документами или иными способами конкретные факты в подтверждение подаваемого сигнала, то это не только снижает доверие к сигналу, но и неминуемо осложняет возможность начать расследование органу власти или средству массовой информации, получившему сигнал.

Не обойтись и без введения порядка наказания тех организаций, которые нарушают вменённую им обязанность обеспечивать внутреннюю систему информирования в интересах общества. Помимо того, что ответственность за создание и обеспечение работы этой системы принципиально возложена на организацию, представляется недостаточным то, что обязанность сохранять конфиденциальность под угрозой уголовной ответственности распространяется только непосредственно на тех сотрудников, которые реагируют на подаваемые сигналы. Поскольку Закон о защите информаторов, действующих на благо общества, является обязательным к исполнению вне зависимости от желаний и намерений участников, это позволяет практически обеспечивать, помимо тщательного соблюдения организациями порядка защиты информаторов, надлежащую систему информирования общества.

Раскрытие внутренних фактов и информирование во благо общества являются исходной точкой для исправления нарушений и незаконных деяний, что, в свою очередь, оказывает серьёзное влияние на безопасность и защищенность наших жизней. Японскому обществу в целом следует заново осознать значение и роль закона о защите информаторов, действующих во благо общества, и заниматься строительством общества, в котором информатор, осмеливающийся подать голос в интересах общего блага, не будет оказываться в незаслуженном ущемлённом положении.

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