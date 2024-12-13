Снова Трамп (4): Соединённые Штаты как фактор геоэкономического риска для Японии

Снова Трамп

Республиканская партия в Соединенных Штатах получила пост президента и контроль над обеими палатами конгресса. Как быть премьер-министру Японии Исибе Сигэру со следующим президентом, политика которого «Америка прежде всего» получила мощный импульс от этой «тройной удачи»? По мнению автора статьи, необходимо оценить риски с «геоэкономической» точки зрения, дополняя геополитический аспект экономическим видением ситуации.

На состоявшихся 5 ноября выборах президента США был избран Дональд Трамп, ранее уже занимавший этот пост. Трамп одержал убедительную победу над соперницей от Демократической партии Камалой Харрис по числу выборщиков, взяв верх во всех семи ключевых штатах. Более того, число голосовавших за Трампа выросло и в тех штатах, где традиционно сильны позиции демократов, и по совокупному числу отданных за него голосов избирателей он тоже обошел свою соперницу. С учетом успеха в обеих палатах конгресса, выборы несомненно стали ошеломительной победой Республиканской партии.

Воздействие на международное сообщество

В связи с победой Трампа усиливается тревога о том, каким будет его подход к международному порядку. Во время первого пребывания на посту президента Трамп счел, что действующие правила, определяющие международный порядок, и в первую очередь свободная торговля, идут вразрез с интересами Соединенных Штатов, и не колебался их игнорировать. Он пренебрежительно относился к отношениям в тех альянсах, где велико бремя Америки, и требовал, чтобы другие страны брали на свои плечи больше нагрузки. В отношении международных рамок в области прав человека и проблем окружающей среды он тоже без колебаний двигался идущим вразрез курсом. Реагируя на возвращение в США такой власти в под руководством Трампа, международное сообщество взаимодействует в усилиях, предпринимаемых с тем, чтобы хоть как-то сузить возможное направление политических действий следующей администрации Трампа, в частности, усиливается режим трехстороннего сотрудничества Японии, США и Южной Кореи в области обеспечения безопасности и экономики, а на 29-й конференции ООН по проблеме изменения климата (COP29) закрепляется приверженность Соединенных Штатов предоставлению средств на эти цели. Тем не менее не исключено, что Трамп после вступления в должность станет игнорировать все эти рамки и договоренности.

Более того, исходя из кадровых решений, о которых Трамп объявлял во время предвыборной кампании, есть явные основания полагать, что вторая администрация Трампа будет занимать еще более враждебную позицию по отношению к Китаю, нежели первая. Желая подчеркнуть, насколько его власть отличается от администрации Байдена, в дополнение к регулированию экспорта полупроводников и другим мерам, реализацией которых занималась администрация Байдена, Трамп явно ставит целью воспрепятствовать экспорту технологий, распространив означенные меры и на другие технологические сферы (к примеру, биотехнологии и т.п.) При этом в отношении Тайваня, как видно по заявлениям Трампа в духе «они украли полупроводниковые технологии в Америке», он отнюдь не является безоговорочным сторонником активной поддержки Тайваня.

В противостоянии с Китаем Трамп уделяет особенно большое внимание таможенным пошлинам. Он не только заявлял о намерении разом обложить Китай 60-процентными тарифами, но и выступал в числе других предупреждений с угрозой увеличить эти пошлины до 200% в случае вторжения Китая на Тайвань. Иными словами, он высказывает отношение к таможенным пошлинам не просто как к средству защиты промышленности собственной страны, но и как к инструменту для наказания других государств. В конечном итоге таможенные пошлины придется оплачивать американским потребителям, но у Трампа такого понимания нет – есть все основания подозревать, что он считает: если ввести таможенные пошлины, то издержки от их уплаты лягут на другие страны.

Таможенные пошлины для Мексики затронут и японские предприятия

Какое влияние такая таможенная политика окажет на японо-американские отношения? Поскольку таможенными пошлинами облагается то, что ввозится в Америку, чем больше у страны объем торговли с Соединенными Штатами, тем сильнее оказываемое ими воздействие, и в сравнении с Европейским Союзом (561 млрд 100 млн долларов), Мексикой (480 млрд долларов) и Китаем (448 млрд долларов) японский объем торговли в 151 млрд 600 миллионов долларов если и не мал, то во всяком случае не слишком велик. Это объясняется тем, что поскольку в 1980-е годы на фоне обострения торговых трений между Японией и Соединенными Штатами японские предприятия уже подвергались критике за «наводнение экспортом», они переносили производство в Америку, с тем, чтобы, сокращая экспорт из Японии, больше производить на месте. Благодаря такому подходу курс администрации Трампа на обложение таможенными пошлинами вряд ли станет для Японии решающим ударом, и японские предприятия, скорее всего, просто продолжат выпускать продукцию в самих Соединенных Штатах.

Но вместе с тем возникнет проблема, связанная с Мексикой. Хотя Япония и развивала выпуск продукции в Америке, этот процесс поддерживали цепочки поставок с местных производств в Мексике. С 1990-х годов таможенные пошлины между Соединенными Штатами и Мексикой был практически нулевыми, а благодаря заключению Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) японские предприятия, ведущие производство в Америке, имели возможность импортировать материалы и комплектующие, произведенные в Мексике. За счет этого им удавалось продолжать выпускать продукцию, конкурентоспособную и на рынке Соединенных Штатов. Но администрация Трампа дала понять, что намерена сильно изменить режим свободной торговли с Мексикой, воспользовавшись тем, что в 2026 году наступает срок пересмотра соглашения USMCA (бывш. NAFTA) между США, Мексикой и Канадой, и до тех пор, пока Мексика будет продолжать допускать наркотрафик и проникновение через границу нарушителей закона, импорт из Мексики будет облагаться 25-процентной пошлиной. Хотя определенности в том, что это обещание действительно будет реализовано, пока нет, несомненно то, что для администрации Трампа наркотрафик и приток незаконных иммигрантов – проблема куда более важная, чем свободная торговля с Мексикой.

Если администрация Трампа воздвигнет таможенную стену между США и Мексикой, то это станет сильным ударом по японским предприятиям, продолжающим выпускать продукцию на американском континенте, что, вероятно, обернется охлаждением инвестирования в Соединенные Штаты. Если до сих пор Япония была самым крупным инвестором, вкладывающимся в США, то как будет дальше – непонятно. Продолжится ли свободная торговля между странами Северной Америки? Следует полагать, что от этого будут зависеть не только дальнейшие отношения Японии и Соединенных Штатов – возможно, это изменит подход к глобальному экономическому порядку.

«Слабый Исиба» и «сильный Трамп»

Для Трампа, ставящего интересы Америки выше международных правил и норм, добиваться политических изменений через дипломатию – дело нелегкое. Как бизнесмен он сделал состояние на недвижимости и считает своей сильной стороной умение вести переговоры, однако при этом важно, насколько переговорщик самостоятелен и способен приходить к согласию. Трампу, который не только заполучил обе палаты конгресса, но и укрепил Верховный суд близкими к себе консерваторами, будет легче вступать в переговоры по собственному усмотрению и заниматься реализацией достигнутых договоренностей, нежели во время первого президентского срока. С другой стороны, в Японии на всеобщих выборах в конце октября партии правящей коалиции утратили позиции, и теперь находятся в парламенте в меньшинстве. К тому же поскольку премьер-министр Исиба Сигэру и в рядах Либерально-демократической партии долгое время находился в немейнстримовой фракции, его внутрипартийные позиции – отнюдь не монолитно прочны. В этом большое отличие от положения при первой администрации Трампа, когда бывший в то время премьер-министром Абэ Синдзо пользовался поддержкой большинства в Палате представителей и имел за спиной крупнейшую в Либерально-демократической партии фракцию Абэ, то есть располагал властью для реализации своего политического курса. Приходится констатировать, что для премьер-министра Исибы с его шаткой политической опорой вести переговоры с Трампом будет крайне непросто.

Между тем Трамп, в отличие от времен своей первой администрации, как следует подготовился ко второму президентскому сроку. В сравнении с целым рядом президентов прошлого он объявил кадровый состав своего правительства гораздо быстрее и уже приступил к кадровым и дипломатическим вопросам на тех направлениях политики, которым он намерен уделять особое внимание, в частности, провел переговоры с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Марком Рютте. Стремясь продемонстрировать свое сильное лидерство, он берется лично отдавать политические распоряжения даже в тех областях, в которых при первом сроке он зависел от бюрократии или крупных фигур в Республиканской партии. Как премьер-министру Исибе вести переговоры или идти наперекор Трампу в таких условиях? По меньшей мере уже ясно, что позиции Исибы относително слабы, а Трампа – необычайно сильны. Желания Японии, по-видимому, вряд ли будут учитываться, поскольку президент наверняка будет продвигать политику, в которой приоритет отдается интересам Америки. При этом от Японии не только потребуют усилить давление на Китай, присоединившись к дополнительным ограничениям китайского экспорта, но и, как это просматривается в ситуации с планом японской сталелитейной корпорации Nippon Steel по приобретению американской US Steel, вполне возможно, что при возникновении проблем, затрагивающих американские интересы, Япония тоже будет рассматриваться как враждебное государство с задействованием таких политических инструментов обеспечения экономической безопасности как Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS).

С позиции Японии это значит, что точно так же, как представляет собой геоэкономический риск Китай, при второй администрации Трампа геоэкономическим риском могут стать и Соединенные Штаты. Для Японии настало время начать продумывать и на американском направлении такой курс на обеспечение экономической безопасности, который позволит избежать этого риска.

Фотография к заголовку: Как премьер-министру Японии Исиба Сигэру (слева) вести себя со следующим президентом США Дональдом Трампом (справа)? (Оба снимка от Pool via REUTERS)