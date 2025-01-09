Политические перспективы-2025: семь барьеров и рифов для правительства Исибы

Нет никаких сомнений в том, что 2025-й год в японской политике будет бурным. При размышлении о ближайшем будущем представляется крайне маловероятным, что политическое руководство для премьер-министра Исибы окажется гладким. Это объясняется тем, что ему предстоит преодолеть в общей сложности не менее семи барьеров – четыре плановых, два внутрипартийных и один внешнеполитический. Неудача хотя бы на одном из них чревата для правительства Исибы крахом

Главное препятствие – выборы в верхнюю палату, возможны «отчаянные совмещённые выборы»

Первый барьер связан с рассмотрением с конца января в Бюджетном комитете Палаты представителей парламента внесенного правительством проекта бюджета на 2025 финансовый год. Работа Бюджетного комитета, возглавляемого Адзуми Дзюном, за плечами которого имеется опыт работы на постах председателя комитета по парламентским делам Конституционно-демократической партии и министра финансов, определенно будет проходить на условиях, диктуемых оппозицией. Помимо опасений о том, насколько небезопасными будут эти дебаты для некоторых членов кабинета министров, риск связан еще с тем, что некоторые члены кабинета могут оказаться в отчаянном положении из-за последствий скандалов. Вероятно, от решений Адзуми как руководителя комитета будут зависеть такие нюансы работы как вызов на заседания комитета определенных лиц для получения ответов на вопросы, что явно нежелательно для Либерально-демократической партии.

Если рассмотреть состав Бюджетного комитета из 50 депутатов, то партии власти в нем находятся в меньшинстве: правящим партиям принадлежат 24 места, а оппозиционным 26. Провести проект госбюджета через комитет возможно, пока Демократическая партия для народа, которая располагает тремя голосами, будет голосовать согласованно с 24 представителями ЛДП и партии Комэй, но при этом нельзя исключить, что если в ходе дебатов произойдет нечто непредвиденное, то положение совершенно изменится, и в этом случае правительству под руководством Исибы придется досрочно сложить свои полномочия.

Из всех 17 постоянных парламентских комитетов, включая бюджетный, семь возглавляют председатели от оппозиционных партий. В составах остальных комитетов, аналогично бюджетному, правящие партии находятся в меньшинстве, и без сотрудничества со стороны оппозиции проведение законопроектов в комитетах не представляется возможным. Следует предположить, что правящему лагерю неминуемо придется идти на внесение поправок, предлагаемых оппозиционными партиями. Можно ожидать, что это повлечет серьезные изменения в процессах законотворчества и принятия решений по сравнению с тем, что было до сих пор. А это, в свою очередь, ведет к переменам в подходе к реализации политики, которого власть придерживалась до сих пор в условиях доминирования Либерально-демократической партии.

Даже в случае, если удастся благополучно пройти утверждение бюджета, при невысоком уровне поддержки кабинета министров не исключено, что правительству придется уйти в отставку из-за утраты доверия в случае возникновения, в первую очередь, среди переизбираемых депутатов Палаты советников, фронды, которая сочтет, что «с Исибой нам не победить», в преддверии предстоящих летом выборов в Палату советников. Такой прецедент уже имеется: в 2001 году в преддверии выборов в Палату советников на смену Мори Йосиро пришел Коидзуми Дзюнъитиро. Таким образом, второй барьер – это динамика общественного мнения ранней весной.

Если общественную поддержку кабинета Исибы удастся удержать на приемлемом уровне, а недовольство в партийных рядах, хоть и будет наличествовать, но не выплеснется серьезной волной под лозунгом «Долой Исибу!», то правительству удастся худо-бедно продержаться до завершения работы парламентской сессии.

Но за вторым барьером поджидает третий. Он связан с вотумом недоверия кабинету министров, который, вероятно, предложат вынести оппозиционные партии. Аналогично ситуацией с проектом бюджета, вотум недоверия не пройдет только в том случае, если правящие партии привлекут на свою сторону Демократическую партию для народа. Но если по итогам выборов 28 июля в связи с истечением срока полномочий половины состава Палаты советников, или по итогам предшествующих им по сроку проведения 22 июля выборов в связи с истечением срока полномочий депутатов законодательного собрания Токио Демократическая партия для народа займет более конфронтационную позицию и склонится в сторону вынесения вотума недоверия, то не останется иного выхода, кроме как либо уходить в отставку в полном составе кабинету министров, либо объявлять о роспуске Палаты представителей и проводить всеобщие выборы.

В случае ухода кабинета министров в отставку в полном составе Либерально-демократической партии, очевидно, придется переходить в оппозицию и уступать власть оппозиционным партиям. При роспуске – в день выбора Палаты представителей. Возможен также вариант с так называемым «объявлением выборов для прикрытия поражения» – объявлением о роспуске Палаты представителей сразу при внесении в парламент предложения о вотуме недоверия кабинету министров не дожидаясь момента, когда вотум будет утвержден.

Даже если кабинет преодолеет попытку вынесения вотума недоверия и переживет парламентскую сессию, на его пути встанет четвертый и самый серьезный барьер. Имя ему-выборы. Предположительно выборы в Палату советников назначат на дату позднее даты выборов законодательного собрания Токио, и именно последние определят судьбу политической власти. Даже когда остались позади состоявшиеся в октябре прошлого года выборы в Палату представителей, мнения парламентариев от Либерально демократической партии сходятся в том, что в партийные паруса по-прежнему сильный встречный ветер: избиратели и поныне недовольны рядом проблем, и в первую очередь скандалами на тему «политика и деньги».

В настоящее время ЛДП и Комэй имеют в верхней палате 140 мест, что значительно превышает 125 мест, необходимые для большинства, то есть правящий лагерь находится в большинстве. Даже если предположить, что он сохранит здесь большинство и удержит власть, на расклад сил в Палате представителей это не повлияет, и без сотрудничества с Демократической партией для народа, будь то вне состава кабинета или с вхождением в коалицию, продолжится нестабильная ситуация, подобная нынешней.

Если же представительство правящих партий сократится по итогам выборов более, чем на 15 мест, то и в Палате советников правящие партии окажутся в меньшинстве. В этом случае у премьер-министра не будет иного выхода, кроме как взять на себя ответственность и подать в отставку. Сформируется ли после выборов председателя ЛДП новая коалиционная власть в составе ЛДП и Комэй плюс Демократическая партия для народа, или же власть придется уступить оппозиционным партиям? В зависимости от ответа на этот вопрос нельзя исключать серьезного потрясения, изменяющего весь политический ландшафт.

«Премьер-одиночка», чьи дни продляет пребывание правящих партий в меньшинстве

Очень непросто наметить политическую траекторию, которая позволила бы правительству Исибы ловко преодолеть все четыре названных выше барьера и не оказаться на мели, после чего оставаться у власти летом и далее. Дело в том, что препятствующим этому фактором служат еще и два внутренних барьера.

Первый внутренний барьер состоит в «изолированности» резиденции премьер-министра. Для того, чтобы двигать политику за счет лидерства аппарата премьер-министра, премьеру необходимо консолидировать вокруг себя сильную команду, позволяющую проявлять лидерские свойства. В том, что второе пребывание у власти премьер-министра Абэ Синдзо продлилось так долго – 7 лет и 8 месяцев, велика заслуга сильной команды, действовавшей под началом генерального секретаря кабинета министров того времени Суги Ёсихидэ. При правительстве под руководством Кисиды Фумио над реализацией воли премьер-министра также работала сильная команда, возглавляемая заместителем генсека кабмина (того времени) Кихарой Сэйдзи.

В правительстве Исибы ближайшим его сподвижником – настолько близким, что в резиденции премьер-министра ему обустроили собственный кабинет – является избиравшийся от одной с ним префектуры Тоттори министр по ревитализации экономики Акадзава Рёсэй. Он исполняет функции ближайшего помощника Исибы, но вместе с тем на него как на члена кабинета министров возложена масса обязанностей – от вопросов экономики и финансов до подготовки к учреждению Управления по борьбе со стихийными бедстиями и вопросов повышения оплаты труда. С той ролью, которую исполнял Кихара при Кисиде, ему не справиться. Распущенная фракция Исибы не воссоединилась после того, как он встал во главе политической власти, и сторонников вокруг него не так уж много.

Стоит ли говорить о том, что второй внутренний барьер обусловлен изолированностью внутри самой Либерально-демократической партии? Силы, активно поддерживающей Исибу, не просматривается нигде. Это становится ясным, если вспомнить процесс избрания Исибы на пост председателя ЛДП в решающем голосовании. С учетом вопросов внешней политики, а также предвыборной борьбы с непосредственным соперником – Конституционно-демократической партией Ноды Ёсихико, бывшая фракция Кисиды, группа Суги и другие силы решили поддержать Исибу только потому, что сочли Такаити Санаэ слишком неподходящим вариантом, иначе говоря, премьер-министр выступил безысходной альтернативой.

Хотя отвечающий за управление партийными делами Морияма Хироси и возглавлял партийную фракцию, ее численность не превышала десятка депутатов, и его способность справляться с этой функцией уже подвергается сомнению. Более того, и группа, поддерживающая Такаити, – в первую очередь, бывшая фракция Абэ, а также возглавляющие партийные фракции Асо Таро и Мотэги Тосимицу, явно дистанцируются от Исибы.

Но сама по себе замена Исибы не изменит положения меньшинства, в котором оказались правящие партии. Пока не изменится этот структурный фактор, реализация политики не станет более гладкой, кто бы за нее ни отвечал. Иными словами, примечательной особенностью политической власти является то, что власть правительства Исибы зиждется на диковинном балансе различных сил.

Будет ли предпринят рывок к утверждению бюджета на 2025 финансовый год с Исибой, а затем произведена встряска, или власть пойдет на выборы в Палату советников в нынешнем виде, а уже по их итогам в случае неудачи Либерально-демократической партии она возложит ответственность на Исибу и отправит его в отставку? Внутрипартийные барьеры весьма высоки и порождают вопрос, не предполагается ли нечто в духе «использовать Исибу как расходный материал»?

Возможен ли новый политический порядок?

Между тем имеется и внешнее препятствие – дипломатическое. Действия Исибы на дипломатической сцене также дало поводы для беспокойства в отношении внешней политики на высшем уровне, и в первую очередь в том, что касается следующего президента США Дональда Трампа, с которым так и не удалось наладить контакт по окончании визита Исибы в Южную Америку в ноябре прошлого года. Позиция Китая по отношению к Японии смягчается на фоне ухудшения состояния китайской экономики, а ситуация в Южной Корее стала изменчивой, между тем как происходят такие подвижки как укрепление сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Ситуация с обеспечением безопасности, в которой находится Япония, продолжает обостряться.

Высказываются опасения в связи с тем, что дипломатические способности Исибы неизвестны, тогда как как его предшественники на посту премьер-министра продемонстрировали всю важность выстраивания доверительных отношений – таких, как у были Абэ и Трампа, у Кисиды и Байдена, или связи с Юн Сок Ёлем.

С наступлением ситуации, когда правящие партии пребывают в меньшинстве, порядок, при котором Либерально-демократическая партия доминировала в политике, оказался разрушен. Хотя со времени возникновения Либерально-демократической партии в 1955 году ее выбивали из политического седла дважды – в 1993-м при коалиционном правительстве под руководством Хосокавы Морихиро и в 2009-м при приходе к власти правительства Демократической партии, оба раза либерал-демократам удавалось восстановить и удерживать свои позиции. Теперь для Либерально-демократической партии наступает новый переломный момент.

На 2025-й год приходятся такие знаменательные вехи как столетний юбилей Сёва, 80-летие окончания Второй мировой войны и 70-летие Либерально-демократической партии. Перемены, которые повлекли за собой итоги выборов в Палату представителей в октябре 2024 года, не ограничиваются судьбой правительства под руководством Исибы – от них во многом зависит дальнейший вектор всей японской политики. В какой мере удастся сформироваться новому политическому порядку, и в первую очередь, методам реализации политики, в 2025 году? Очевидно, нас ждет продолжение сумятицы в поисках ответа.

Фотография к заголовку: Визит премьер-министра Японии Исибы Сигэру в святилище Исэ-дзингу 4 января 2025 года.