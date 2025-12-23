Кризисная ситуация с медведями в Японии и преодоление её последствий

Этой осенью по всей Японии жители сообщали о беспрецедентном количестве встреч с медведями, включая нападения со смертельным исходом. Опираясь на свои научные исследования, автор объясняет, какие факторы приводят медведей в деревни, посёлки и даже крупные города, и подчёркивает необходимость более комплексного, научно обоснованного подхода к регулированию дикой фауны.

Этой осенью по всей стране фиксировались инциденты с медведями, и некоторые из них закончились трагически. В префектуре Ниигата, где я живу, каждый день поступает около дюжины сообщений о появлении азиатских чёрных медведей. Встречи с ними закончились травмами для 17 человек к моменту написания этой статьи. С сентября правительство Японии разрешило использовать ружья для «экстренной охоты» на медведей, а при определённых обстоятельствах использование огнестрельного оружия теперь допускается даже рядом с городом. Это породило разговоры о «новом типе медведей» и новой фазе наших отношений с дикой природой. Но чтобы действительно эффективно реагировать на нынешний кризис, нужно трезво оценить события, которые к нему привели.

Хроническая проблема с медведями в Ниигате

Рост числа встреч с медведями и нападений – не новое явление. Первый резкий скачок в префектуре Ниигата, где я начала свои исследования, произошёл в 2006 году. Тогда, в ответ на многочисленные появления медведей в обитаемой местности, было отловлено и подвергнуто эвтаназии 520 медведей из популяции, оценивавшейся примерно в 1000-1200 особей. Несмотря на это, четыре года спустя, в 2010 году, произошёл ещё один значительный всплеск числа встреч с медведями. Всего за период, включающий эти два эпизода, было уничтожено более 1000 особей.

Уже тогда азиатский чёрный медведь числился в Красном списке Международного союза охраны природы как вид, находящихся под угрозой исчезновения. Опасаясь за состояние популяции в Ниигате, в 2013 году, при поддержке местной некоммерческой организации, членом которой я являюсь, я начала исследование с использованием фотоловушек. В 2017 году результаты показали, что в префектуре обитает около 1500 медведей – то есть численность популяции оказалась даже выше, чем предполагалось до начала масштабного отстрела.

Азиатский чёрный медведь, попавший в фотоловушку автора в Итоигаве, префектура Ниигата, октябрь 2014 г. (© Организация по исследованию дикой природы в Ниигате)

Число встреч с медведями вновь резко возросло в 2019 и 2020 годах, когда два года подряд не было урожая буковых орехов. В 2020 году от нападения медведей в Ниигате пострадали 20 человек, один из них погиб. Всего в 2019-2020 годах в префектуре было отловлено и уничтожено 1236 медведей. Тем не менее обследование, проведённое в 2021 году, дало оценку популяции на уровне 1300 особей. При относительно высоком темпе естественного прироста (15-16%) популяция чёрного медведя в Японии способна быстро восстанавливаться даже в условиях вынужденных отстрелов.

Увядание дуба и новая разновидность медведей

Главный фактор, заставляющий медведей заходить в населённые районы, это нехватка лесных орехов, обеспечивающих их жизненно важными питательными веществами перед зимней спячкой. Особенно важны для японских чёрных медведей буковые орехи, однако урожайные годы у бука случаются примерно один раз в пять лет. Считается, что это повышает шансы деревьев на выживание за счёт контроля популяции животных, питающихся их плодами. Другие важные источники корма осенью – два вида японского дуба: конара (Quercus serrata) и мидзунара (Quercus crispula). К сожалению, в префектуре Ниигата болезнь увядания дуба нанесла этим деревьям тяжёлый ущерб.

Дубовое увядание, грибковая инфекция, которую переносит амброзиевый жук-долгоносик (Platypus quercivorus), уничтожило взрослые дубы в зонах сатояма (зонах сосуществования людей и природы) вокруг многих сельских населённых пунктов Японии. В префектуре Ниигата, по оценкам, погибло около 70% дубов конара и 20–30% деревьев мидзунара. Более выносливые буковые деревья устойчивы к болезни, но в неурожайные годы медведи остро чувствуют нехватку желудей, которые раньше могли бы дополнить их рацион. В результате животные приближаются к поселениям людей в поисках хурмы, каштанов, грецких орехов и прочей человеческой пищи.

Это привело к появлению новой категории так называемых «городских медведей», которые обитают в непосредственной близости от жилых районов.

Медведицы обычно приносят потомство зимой, во время спячки, и следующую зиму также проводят в берлоге вместе с детёнышами. Больше года медвежата находятся рядом с матерью, обучаясь тому, как и где добывать еду. Молодые особи, которые научились добывать пищу в населённых районах и их окрестностях, нередко продолжают селиться именно там, а не возвращаются в горные леса, свою первоначальную среду обитания.

Упадок «горных деревень» сатояма

Подобная ситуация отнюдь не уникальна для префектуры Ниигата. Практически все регионы, где в этом году возникли серьёзные проблемы с медведями, объединяют следующие факторы:

в прошлом численность популяции медведей недооценивалась из-за нехватки научных данных; отстрел медведей в соответствии с планом префектуры по контролю дикой природы оказался недостаточным для сдерживания роста популяции, отчасти потому, что был основан на неверных оценках; сокращение и старение населения в горных районах, а также спад лесозаготовок привели к тому, что сатояма заросла. Одновременно из-за увядания дубов и других факторов медведям всё сложнее добывать пищу в дикой природе; в ответ на изменение ситуации с добычей корма, медведи стали заходить в населённые пункты в поисках пищи, и всё больше особей обосновываются в непосредственной близости от людского жилья.

Около 66% территории Японского архипелага покрыто лесами. Из них 40% составляют искусственные насаждения (в основном японский кедр), а остальные 60% – широколиственные леса. Традиционно лесистые районы, граничащие с сельскими горными общинами, использовались для заготовки дров и других ресурсов. Такой стиль хозяйствования формировал светлые, хорошо проветриваемые лесные пространства – редколесье сатояма.

После Второй мировой войны большие участки широколиственных лесов, естественной среды обитания медведей, были вырублены и засажены быстрорастущим японским кедром, чтобы увеличить запасы древесины. Постепенно тёмная, густая растительность начала наступать на заброшенную сатояму. Это сформировало своего рода коридоры между горами и расположенными ниже деревнями, значительно упростив диким животным путь в обитаемые людьми пространства.

В период Эдо (1603-1868) управление дикой природой было общественной функцией, выполнявшейся самими деревнями. Вокруг полей возводили ограждения, а также назначали людей, отвечавших за защиту общины от диких животных, представлявших угрозу для людей, имущества или урожая. Более того, ареал обитания таких животных в основном ограничивался горными лесами, поскольку открытая и хорошо просматриваемая сатояма служила своего рода буферной зоной между деревнями и естественной средой дикой фауны. В наше время недостаток внимания к сатояме и распространение густых диких лесов создали условия для эскалации конфликта между людьми и дикой природой.



Заброшенные сельскохозяйственные угодья в Китахиросиме, префектура Хиросима, июнь 2022 г. (© The Japan Agricultural News/Kyōdō)

Требуется: Национальная программа управления дикой природой

Как мы видим, нынешний кризис, связанный с медведями, стал результатом сочетания целого ряда факторов. Чтобы сократить ущерб и число пострадавших, не нанося при этом разрушительного удара по популяции медведей, необходим комплексный, научно обоснованный подход. Вот главные из необходимых мер:

научные исследования для более точной оценки местной популяции медведей и темпов её роста; контроль численности путём систематического отстрела в районах, где популяция продолжает увеличиваться; перемещение медведей, поселившихся вблизи населённых пунктов, с помощью таких средств, как отлов и коррекция поведения; создание буферных зон вокруг населённых пунктов; восстановление дубов с целью обеспечить медведям более стабильную кормовую базу.

Возрождение дубрав имеет особенно важное значение. Восстановление видов мидзунара и конара, почти утраченных в результате дубового увядания, потребует длительных и последовательных усилий, включая программы по высадке и уходу за деревьями на обезлесенных территориях.

В Японии насчитывается всего около 200 000 лицензированных охотников, и большинство из них в возрасте 60 лет и старше. Этот сокращающийся кадровый ресурс уже перегружен задачами по оказанию помощи местным властям в контроле быстро растущих популяций диких кабанов и оленей, чтобы выполнить установленную Министерством окружающей среды цель – ежегодно отстреливать около 680 000 животных. Теперь же, когда чёрные медведи начали появляться даже в городских районах Японии, к управлению дикой природой необходимо подходить как к вопросу национальной политики, а не как к локальной проблеме отдалённых горных общин.

Задача защиты человеческой жизни и имущества при одновременном сохранении природных экосистем напрямую связана с задачей поддержания и возрождения уникальных региональных сообществ Японии. Так же как и политика регионального развития, управление дикой природой требует скоординированных и систематических усилий на общенациональном уровне. Каждый из нас, и по отдельности, и как общество в целом, должен осознать масштаб этой проблемы и поддержать государственные программы по регулированию численности животных, восстановлению лесов, а также по подготовке кадров, необходимых для реализации этих мер.

Фотография к заголовку: Азиатский чёрный медведь лакомится хурмой возле дома в городе Иваидзуми, префектура Иватэ, 17 ноября 2025 г. (© Iwate Nippō/Kyōdō)