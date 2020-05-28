В Японии уменьшается количество владельцев водительских прав: не хватает водителей грузовиков

Число обладателей водительских прав, которое постоянно увеличивалось с 1969 года, в 2019 году впервые уменьшилось. Количество владельцев обычных прав 1 и 2 типа продолжает расти, но число обладателей прав других типов, таких как права вождения крупногабаритных транспортных средств, снижается. При этом увеличивается количество выданных сертификатов истории вождения.

Согласно статистике водительских прав, которую ежегодно в марте публикует Национальное управление полиции, число владельцев водительских прав в 2019 году составило около 82,16 млн, что на 150 000 меньше, чем в предыдущем году. С 1969 года, когда в Японии правами владело около 24,78 миллиона человек, оно постоянно увеличивалось, но темпы роста замедлились примерно с 2014 года (в это число входят все водительские права, такие как крупногабаритные, двухколёсные и другие транспортные средства; в случае наличия нескольких видов прав у одного человека учитываются только права более высокого уровня).

Что касается типов водительских прав, то увеличилось число обладателей прав вождения транспортных средств на общественных дорогах (тип 1) и в коммерческих целях (тип 2) только для обычных автомобилей. Уменьшилось число водителей крупных транспортных средств, крупных и малых транспортных средств особого назначения. Например, водителей крупных транспортных средств типа 2 (коммерческих) в 2019 году было около 870 000 человек, что на 3% меньше, чем в предыдущем году, в то время как обычные права получило около 44 000 человек, более чем на 50% больше.

Основные типы водительских прав

Крупные Грузовики, автобусы, автоцистерны, автобетономешалки и др. Крупные специальные Бульдозеры, автокраны, экскаваторы и др. Средние Средние грузовики, микроавтобусы и др. Обычные Легковые автомобили, малолитражные автомобили и др.

С другой стороны, в последние годы значительно увеличилась выдача свидетельств об истории вождения, которые начали выдавать в 2002 году. После начала выдачи число выданных свидетельств незначительно увеличивалось в течение примерно 10 лет, но с 2012 года резко выросло после того, как они были признаны такими же удостоверениями личности, как и водительские права. После этого тенденция роста, вероятно, продолжалась из-за сообщений о дорожно-транспортных происшествиях с участием пожилых водителей, и в 2019 году было выдано около 520 000 свидетельств – на 160 000 больше, чем годом ранее.

Количество выданных свидетельств истории вождения по возрасту

2019 2018 65-69 лет 53 903 27 115 70-74 года 148 013 74 354 75-79 лет 107 525 95 738 80-84 года 116 116 93 514 85 лет и старше 71 472 55 474 Всего 519 188 358 740

Составлено по данным статистики водительских прав Национального управления полиции

Фотография к заголовку: Fast&Slow/PIXTA

Статьи по теме