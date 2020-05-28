В Японии уменьшается количество владельцев водительских прав: не хватает водителей грузовиков

Общество

Число обладателей водительских прав, которое постоянно увеличивалось с 1969 года, в 2019 году впервые уменьшилось. Количество владельцев обычных прав 1 и 2 типа продолжает расти, но число обладателей прав других типов, таких как права вождения крупногабаритных транспортных средств, снижается. При этом увеличивается количество выданных сертификатов истории вождения.
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Согласно статистике водительских прав, которую ежегодно в марте публикует Национальное управление полиции, число владельцев водительских прав в 2019 году составило около 82,16 млн, что на 150 000 меньше, чем в предыдущем году. С 1969 года, когда в Японии правами владело около 24,78 миллиона человек, оно постоянно увеличивалось, но темпы роста замедлились примерно с 2014 года (в это число входят все водительские права, такие как крупногабаритные, двухколёсные и другие транспортные средства; в случае наличия нескольких видов прав у одного человека учитываются только права более высокого уровня).

Что касается типов водительских прав, то увеличилось число обладателей прав вождения транспортных средств на общественных дорогах (тип 1) и в коммерческих целях (тип 2) только для обычных автомобилей. Уменьшилось число водителей крупных транспортных средств, крупных и малых транспортных средств особого назначения. Например, водителей крупных транспортных средств типа 2 (коммерческих) в 2019 году было около 870 000 человек, что на 3% меньше, чем в предыдущем году, в то время как обычные права получило около 44 000 человек, более чем на 50% больше.

Основные типы водительских прав

Крупные Грузовики, автобусы, автоцистерны, автобетономешалки и др.
Крупные специальные Бульдозеры, автокраны, экскаваторы и др.
Средние Средние грузовики, микроавтобусы и др.
Обычные Легковые автомобили, малолитражные автомобили и др.

С другой стороны, в последние годы значительно увеличилась выдача свидетельств об истории вождения, которые начали выдавать в 2002 году. После начала выдачи число выданных свидетельств незначительно увеличивалось в течение примерно 10 лет, но с 2012 года резко выросло после того, как они были признаны такими же удостоверениями личности, как и водительские права. После этого тенденция роста, вероятно, продолжалась из-за сообщений о дорожно-транспортных происшествиях с участием пожилых водителей, и в 2019 году было выдано около 520 000 свидетельств – на 160 000 больше, чем годом ранее.

Количество выданных свидетельств истории вождения по возрасту

2019 2018
65-69 лет 53 903 27 115
70-74 года 148 013 74 354
75-79 лет 107 525 95 738
80-84 года 116 116 93 514
85 лет и старше 71 472 55 474
Всего 519 188 358 740

Составлено по данным статистики водительских прав Национального управления полиции

Фотография к заголовку: Fast&Slow/PIXTA

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