В Японии уменьшается количество владельцев водительских прав: не хватает водителей грузовиков

В Японии уменьшается количество владельцев водительских прав: не хватает водителей грузовиковОбщество
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Согласно статистике водительских прав, которую ежегодно в марте публикует Национальное управление полиции, число владельцев водительских прав в 2019 году составило около 82,16 млн, что на 150 000 меньше, чем в предыдущем году. С 1969 года, когда в Японии правами владело около 24,78 миллиона человек, оно постоянно увеличивалось, но темпы роста замедлились примерно с 2014 года (в это число входят все водительские права, такие как крупногабаритные, двухколёсные и другие транспортные средства; в случае наличия нескольких видов прав у одного человека учитываются только права более высокого уровня).
Что касается типов водительских прав, то увеличилось число обладателей прав вождения транспортных средств на общественных дорогах (тип 1) и в коммерческих целях (тип 2) только для обычных автомобилей. Уменьшилось число водителей крупных транспортных средств, крупных и малых транспортных средств особого назначения. Например, водителей крупных транспортных средств типа 2 (коммерческих) в 2019 году было около 870 000 человек, что на 3% меньше, чем в предыдущем году, в то время как обычные права получило около 44 000 человек, более чем на 50% больше.
Основные типы водительских прав
|Крупные
|Грузовики, автобусы, автоцистерны, автобетономешалки и др.
|Крупные специальные
|Бульдозеры, автокраны, экскаваторы и др.
|Средние
|Средние грузовики, микроавтобусы и др.
|Обычные
|Легковые автомобили, малолитражные автомобили и др.
С другой стороны, в последние годы значительно увеличилась выдача свидетельств об истории вождения, которые начали выдавать в 2002 году. После начала выдачи число выданных свидетельств незначительно увеличивалось в течение примерно 10 лет, но с 2012 года резко выросло после того, как они были признаны такими же удостоверениями личности, как и водительские права. После этого тенденция роста, вероятно, продолжалась из-за сообщений о дорожно-транспортных происшествиях с участием пожилых водителей, и в 2019 году было выдано около 520 000 свидетельств – на 160 000 больше, чем годом ранее.
Количество выданных свидетельств истории вождения по возрасту
|2019
|2018
|65-69 лет
|53 903
|27 115
|70-74 года
|148 013
|74 354
|75-79 лет
|107 525
|95 738
|80-84 года
|116 116
|93 514
|85 лет и старше
|71 472
|55 474
|Всего
|519 188
|358 740
Составлено по данным статистики водительских прав Национального управления полиции
Фотография к заголовку: Fast&Slow/PIXTA
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