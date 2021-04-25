В Японии более 60% людей в возрасте 30-49 лет беспокоятся о том, хватит ли их сбережений на жизнь после выхода на пенсию

После начала эпидемии и ограничений в сфере развлечений и ресторанного бизнеса у населения стало больше свободных денег и сбережений, однако многие из тех, кому сейчас 30-50 лет, всё же беспокоятся о будущем достатке – хватит ли их сбережений на жизнь после выхода на пенсию?

В ходе интернет-опроса, проведенного компанией SMBC Consumer Finance, изучающей финансы потребителей, в начале февраля среди 1000 мужчин и женщин в возрасте от 30 до 49 лет, выяснилось, что средняя ежемесячная сумма денег, которые они могут свободно использовать, составила 30 192 йен. Это на 3307 йен больше по сравнению с результатами опроса, проведенного в декабре 2019 года до эпидемии нового коронавируса. И всё же 30,4% респондентов ответили, что свободных денег у них всего 10 000 йен или меньше, а 6,4% ответили, что их совсем нет.

Средняя сумма сбережений составляет 2,83 миллиона йен. Она увеличилась на 910 000 йен с 1,92 миллиона йен на момент опроса в декабре 2019 года. Особенно выросли сбережения людей 40-49 лет, они увеличились на 1,62 миллиона иен до 3,64 миллиона йен.

Компания сообщает, что свою роль сыграли, вероятно, сокращение необходимых расходов из-за перехода на удалённую работу и самоизоляции, получение фиксированной суммы в 100 000 йен от государства и растущая тенденция к сбережению из-за беспокойства о будущем.

При этом нынешняя ситуация со сбережениями не устраивает очень многих, 66% респондентов выразили беспокойство в связи с этим, и особенно тревожно себя чувствуют женщины в возрасте 40-49 лет, 72,8% из них беспокоятся о будущем.

На вопрос о сумме сбережений на момент выхода на пенсию, которая бы позволила не беспокоиться, наиболее частым ответом было «от 10 до 20 миллионов йен», так ответило 25% респондентов. Средний показатель составил 25,5 миллиона йен, что на 570 000 йен больше, чем на момент опроса в декабре 2019 года.

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