Опрос 18-летних о возобновлении потока иностранных туристов: ожидание экономического восстановления и регионального возрождения

Хотя эпидемия нового коронавируса ещё не закончилась, ограничения в повседневной жизни значительно ослаблены, отчасти благодаря снижению риска тяжёлого течения болезни. Изоляция страны от остального мира, длившаяся более двух лет, практически закончилась, и сейчас можно увидеть всё больше иностранных туристов.

В конце октября фонд Nippon Foundation провёл онлайн-опрос 1000 человек в возрасте от 17 до 19 лет по всей стране, чтобы узнать, как молодые люди воспринимают ослабление мер по предотвращению распространения нового коронавируса.

74,7% респондентов ответили, что они «согласны» или «в некоторой степени согласны» с упрощением въезда в Японию иностранных гостей, количество которых резко сократилось с 2020 года. В частности, с этим согласны 78,4% мужчин.

В качестве причин поддержки ослабления пограничных мер 63,7% ответили, что это поможет восстановлению экономики, 36,3% – что они хотели бы поскорее вернуться к до-коронавирусной повседневной жизни, и 35,9% сказали, что это приведёт к оживлению регионов.

С другой стороны, многие из тех, кто выступал против этого шага, были обеспокоены возможностью попадания в Японию нового коронавируса и прочих инфекционных заболеваний.

67,5% респондентов считают, что число посещающих Японию иностранных туристов увеличится не только из-за ослабления пограничных мер, но и благодаря недавнему снижению курса йены. С другой стороны, только 36,3% респондентов полагают, что увеличится обратный поток – поездки за рубеж из Японии.

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