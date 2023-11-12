Количество АЗС в Японии за последние 20 лет сократилось более чем на 40%: падение спроса и отсутствие преемников

Количество заправок с каждым годом уменьшается. В некоторых районах становится всё сложнее заправлять частные автомобили и сельхозтехнику, а также приобретать керосин.

По данным Агентства природных ресурсов и энергетики, к концу 2022 финансового года количество АЗС по всей стране составило 27 963, за год сократившись на 512. В 2002 году их было более 50 000, но за последние 20 лет число заправок сократилось более чем на 40%.

Среди причин снижения количества АЗС – падение спроса на бензин из-за усилий по повышению топливной эффективности и декарбонизации, а также отсутствие в сельской местности преемников, которые бы продолжали управлять заправками. Законодательная реформа 2010 года ужесточила меры безопасности для подземных резервуаров, в которых хранятся нефтепродукты, в результате чего многим заправочным станциям пришлось ремонтировать или заменять свои резервуары. Из-за снижения прибылей и старения владельцев бизнеса многие компании отказались от крупных капиталовложений и вышли из бизнеса.

Уменьшение количества заправочных станций стало серьёзной проблемой в сельской местности: люди жалуются, что расстояние от дома до АЗС слишком велико и что это вызывает проблемы с доставкой керосина пожилым людям, у которых нет своего транспорта. ;По данным агентства, по состоянию на конец 2021 финансового года по всей стране насчитывается 282 муниципалитета, в которых расстояние от мест проживания до ближайшей заправочной станции составляет 15 километров и более.

Кроме того, с конца 2012 финансового года агентство выявило муниципалитеты с тремя или менее заправочными станциями и определило их как «районы с недостатком станций технического обслуживания». На конец 2021 финансового года насчитывалось 348 таких муниципалитетов. Из них 10 посёлков и деревень являются «муниципалитетами без заправок».

Как показано на рисунке ниже, «районы с недостатком станций технического обслуживания» распределены по всей стране без каких-либо существенных региональных неравномерностей. По префектурам наибольшее количество таких районов зафиксировано на Хоккайдо – 65. Далее следуют префектура Нагано с 35 и префектура Нара с 20. С другой стороны, в префектурах Тотиги и Ибараки этот показатель равен 0.

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