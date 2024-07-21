Проклятие быть девочкой: 30% девочек-подростков считают, что учителя относятся к девочкам и мальчикам по-разному

Как показал опрос, проведённый организацией «Девочки-скауты Японии», многие респонденты сталкивались с ситуацией, когда им говорили, как себя вести, «потому что ты девочка».

Как показал опрос, проведённый организацией «Девочки-скауты Японии» среди девочек-подростков и касавшийся гендерных вопросов, 31% учащихся школ средней ступени и 32% тех, кто учится в школе старшей ступени, считают, что школьные учителя по-разному относятся к девочкам и мальчикам.

Опрос проводился онлайн в середине ноября 2023 года среди девочек из школ средней и старшей ступени по всей стране. Было получено 764 ответа от учениц школ средней ступени и 799 – от учениц старших классов.

«Можно что-то не делать, потому что ты девочка» – подобные фразы слышали в свой адрес 40% учениц школ средней ступени и 52% тех, кто учится в старших классах. В обоих случаях чаще всего это говорил учитель.

Напротив, 20% учениц школы средней ступени и 30% учениц старших классов сталкивались с тем, что их заставляли что-то делать, «потому что ты девочка». В обоих случаях такое отношение они часто встречали от матери или школьного учителя. Многие ученицы старших классов также называли отца и бабушку.

Респондентов также спросили, сталкивались ли они с проявлениями сексизма в повседневной жизни, на что 45% девочек младших классов и 61% старшеклассников ответили положительно, при этом наиболее распространённым местом, где они это видели, были средства массовой информации, затем следовали школа и общественные места.

Организация «Девочки-скауты Японии» отмечает, что «неосознанные предрассудки и разделение ролей по половому признаку всё ещё существуют среди членов семьи и учителей. Такие слова и отношение влияют на девочек и могут привести к тому, что девочки подсознательно устанавливают ограничения для себя».

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