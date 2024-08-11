В рейтинге видов досуга в Японии в 2023 году лидируют путешествия по стране и посещение ресторанов

Первое и второе места по видам досуга в 2023 году заняли «путешествия по Японии» и «питание вне дома». С окончанием эпидемии нового коронавируса посещение ресторанов наконец-то вновь стало частью повседневной жизни.

Согласно «Белой книге досуга 2024» (предварительная версия), недавно выпущенной Японским центром производительности, среди видов деятельности в свободное время, которыми люди занимались в 2023 году, 48,7% (по вовлечённости) составляли «поездки по достопримечательностям внутри страны (передышка от жары, передышка от холода, посещение горячих источников и т. д.). Этот вид досуга лидирует в рейтинге второй год подряд. «Питание вне дома (исключая повседневное питание)» достигло 39,2%, поднявшись на две позиции по сравнению с прошлым годом и заняв второе место. 3-е место и ниже заняли просмотр видео (37,0% в т. ч. видео напрокат или со стриминговых сервисов), чтение (36,3%, как развлечение), прослушивание музыки (34,5%, в т. ч. со стриминговых сервисов, с компакт-дисков, пластинок и т. д.) и развлекательные поездки на автотранспорте (32,7%). Уровень вовлечённости у заграничных путешествий составил 5,3%.

В последние годы во время распространения коронавирусной инфекции значительно сократились поездки по стране и питание вне дома. Впервые с 2019 года эти два пункта делят первое и второе места, и эти цифры отражают окончание пандемии коронавируса и возвращение людей к привычной деятельности вне дома.

Опрос проводился онлайн в феврале 2024 года и охватывал мужчин и женщин в возрасте от 15 до 79 лет по всей стране. Ответы получены от 3303 человек по всей стране.

Среди ответивших, что они путешествовали по стране, среднее количество поездок в год составило 4,1, а среднегодовые расходы на эти поездки – 133 000 йен. Те, кто указал питание вне дома, в среднем ходили в рестораны 18 раз, их расходы составили 60 000 йен.

В ходе опроса спросили, увеличились или уменьшились ли свободное время и расходы на досуг по сравнению с предыдущим годом, и рассчитали «индекс ощущения отдыха», вычитая доли каждого типа ответов. В результате индекс для свободного времени составил +3,1 процентных пункта (+2,8 в предыдущем году), а для расходов на отдых – +5,5 (-2,2 в предыдущем году). Таким образом, показатели отдыха выросли в обеих категориях.

Растёт число людей, которые черпают жизненные силы в отдыхе

На вопрос, что для них более важно, работа или отдых, 34,1% ответили, что смысл их жизни придаёт скорее отдых, чем работа, и ещё 31,6% сказали, что стараются своевременно закончить работу, чтобы полноценно насладиться досугом. Таким образом, приоритетное внимание досугу уделяют 65,7% респондентов. Это самый высокий показатель с 2009 года, когда появились сравнимые данные. Среди других ответов было «Я уделяю одинаковое количество сил работе и отдыху» (22,9%) и «Иногда мне нравится развлечься, но в основном я вкладываю силы в работу».

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