Час пик в Японии: после пандемии в 2023 году быстро растёт поток пассажиров железных дорог

Уровень загруженности железнодорожных путей в крупных городах Японии в 2023 году растёт второй год подряд.

Отчёт Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма показал, что уровень загруженности железных дорог в трёх крупнейших мегаполисах Японии в 2023 финансовом году продолжал расти, приближаясь к уровню, существовавшему до пандемии.

Средний уровень заторов в пиковые утренние часы для столичных районов Токио, Осаки и Нагои составил соответственно 136% (на 13% больше в годовом исчислении), 115% (на 6% больше) и 123% (на 5% больше). Загруженность значительно растёт второй год подряд после снижения во время пандемии COVID-19.

На графике ниже показаны изменения в уровне загруженности и пропускной способности на 31 основных железнодорожных линиях в столичном регионе Токио. Хотя показатель всё ещё не превышает 160%, как до пандемии, наблюдается заметное увеличение загруженности железнодорожного транспорта.

При уровне загруженности в 136%, или на 36% больше максимальной заполняемости, пассажиры сидят и стоят, держась за ремень либо за поручень возле двери поезда, но при этом практически отсутствует прямой физический контакт с другими пассажирами.

На самых загруженных линиях уровень загруженности до пандемии в столичном районе Токио приближался к 200%, что соответствует уровню, при котором наблюдается значительный телесный контакт, а люди у дверей не могут пошевелиться. Однако и на таких линиях уровень загруженности в 2023 финансовом году всё ещё был ниже 150%.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме