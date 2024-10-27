Старение населения в Японии: количество перешагнувших столетний рубеж достигло нового рекордного уровня

Численность людей старше 100 лет в Японии продолжает неуклонно расти, увеличившись за год почти на 3000 человек, и к сентябрю 2024 года достигла 95 000 человек.

По состоянию на 1 сентября 2024 года в Японии насчитывалось 95 119 долгожителей, что на 2980 больше, чем в предыдущем году, согласно данным регистрации жителей. Количество людей старше 100 лет растёт 54-й год. Япония известна как страна с высокими показателями продолжительности жизни, особенно среди женщин, которые составляют большинство долгожителей – 88,3%.

Самая старая женщина Японии и самый старый человек в мире сейчас – 116-летняя Итоока Томико, проживающая в Асия, префектура Хёго. Самый старый мужчина в Японии – Мидзуно Киётака, 110 лет, проживающий в Ивата, префектура Сидзуока.

В 1963 году, когда правительство приняло Закон о социальном обеспечении пожилых людей, в Японии насчитывалось 153 долгожителя по всей стране. Эта цифра превысила 1000 в 1981 году, достигла 10 000 в 1998 году, и с тех пор продолжает расти на 10 000 каждые несколько лет.

Префектура с самым высоким соотношением долгожителей на 100 000 населения – Симанэ (159,5), что почти в 3,5 раза больше, чем у префектуры Сайтама с самым низким соотношением (45,8). В западной части Японии, как правило, этот коэффициент выше, чем на востоке страны, и особенно низкие показатели в регионе Канто, сосредоточенном вокруг столичного региона Токио.

Число долгожителей на 100 000 населения в префектурах Японии

Самые высокие показатели

Симанэ 159,5 Коти 154,2 Кагосима 130,7 Кумамото 127,2 Нагано 127,0

Самые низкие показатели

Сайтама 45,8 Айти 48,8 Тиба 52,6 Токио 54,0 Осака 54,3

Создано Nippon.com на основе данных, опубликованных Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения

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