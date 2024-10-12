Против распития спиртных напитков в общественных местах выступает вдвое больше людей, чем в поддержку: беспокойство вызывают шум, мусор и безопасность

Немало людей иногда хотели бы выпить вечером в парке, любуясь луной, когда дует приятный осенний ветерок. Однако исследование Recruit показало, что многие люди выступают против употребления алкоголя в общественных местах.

Согласно результатам опроса, проведенного компанией Recruit в начале августа (8016 ответов), на вопрос о том, приходилось ли употреблять алкоголь в общественных местах, таких как парки и улицы, 47,9% опрошенных ответили утвердительно, и 25,6% сказали, что не имеют такого опыта. При этом около 26,5% респондентов не пьют или вообще не могут употреблять алкоголь, так что из употребляющих алкоголь около 65% когда-либо пили в общественных местах.

В тройку наиболее популярных мест или ситуаций лучших мест для питья вошли любование цветущей сакурой весной или любование луной осенью (47,6%), парки и пляжи (42,4%), и знаменитые места во время путешествий (33,3%). При этом в 55,4% случаев люди выпивали вместе с друзьями и знакомыми, а в 36,6% случаев – с членами семьи и родственниками.

На вопрос о том, одобряют ли они употребление алкоголя в общественных местах на открытом воздухе 19,9% респондентов ответили, что одобряют или скорее одобряют, и наоборот, отрицательно к этому относятся 43,3%, более чем вдвое больше людей.

Даже если считать только пьющих, и исключить тех, кто не пьёт или не может, 35,9% таких респондентов высказались против, и только 24,6% – за.

Основными причинами поддержки употребления алкоголя на открытом воздухе в общественных местах были выгоды для пьющих, такие как ощущение атмосферы и времени года, удовольствие от такого способа распития напитков и дешевизна. С другой стороны, три основные причины неодобрения связаны с воздействием на окружающих – это разбрасывание мусора (60,4%), шум от громких разговоров пьющих (54,3%) и ухудшение общественной безопасности (45,7%).

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