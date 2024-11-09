На горе Фудзи впервые снег не выпал до ноября

Первый снег на горе Фудзи обычно выпадает в начале октября, но в этом году знаменитая вершина оставалась бесснежной до ноября – такого не было никогда за всю историю наблюдений с 1894 года.

7 ноября официально объявили о первом снеге на горе Фудзи.

Осенью 2024 года снег на горе Фудзи не выпал до ноября, что является новым рекордом для этой самой высокой вершины Японии. В среднем первый снег выпадает 2 октября (в 2022 году он выпал 30 сентября, а в 2023 году – 5 октября), но в этом году снега не было в течение всего октября, и гора высотой 3776 метров оставалась без снега до ноября впервые с момента начала ведения записей в 1894 году. Записи показывают, что самое раннее выпадение первого снега происходило 9 августа в 2008 году, а самое позднее – 26 октября в 1955 и 2016 годах.

Решение об объявлении выпадения первого снега в году принимается на основе наблюдений местного метеорологического бюро Кофу Японской метеорологической ассоциации в префектуре Яманаси. В других случаях, если это наблюдают из префектуры Сидзуока или власти муниципалитетов у подножья горы, их свидетельство не считается официальным.

Гора Фудзи – не единственная вершина, где снег запаздывает. Первый снегопад на горе Асахидакэ (2291 метр), самой высокой горе Хоккайдо, был зафиксирован 20 октября этого года, это самое позднее выпадение снега с момента начала ведения записей в 1888 году.

На хребте Татэяма (3015 метров) в префектуре Тояма в 2023 году снег выпал 8 октября, а в этом году его ещё не было. С момента начала ведения записей в 1939 году первый снег там выпадал в ноябре только дважды: 2 ноября в 2016 году и 9 ноября в 1977 году.

Между тем, на хребте Хаккода (1584 метра) в префектуре Аомори первый снег выпал 20 октября, что на один день позже обычного и на один день раньше, чем в 2023 году.

Облачность может привести к поздним сообщениям о снеге, который нельзя увидеть с наблюдательных пунктов, что затрудняет точное определение глобального потепления как окончательной причины позднего выпадения первого снега. Однако данные ясно показывают, что в 2023 и 2024 годах первый снег выпадал значительно позже по сравнению с 2000 годом.

Фотография к заголовку: Вид на гору Фудзи без снега с Фудзикавагутико в префектуре Яманаси 31 октября 2024 г. (© AFP/Jiji)

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