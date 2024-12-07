Уровень самоубийств среди школьников в Японии в 2023 году по-прежнему остался на высоком уровне

В 2023 году в Японии было зарегистрировано второе по величине число самоубийств среди школьников.

В докладе правительства Японии о профилактике самоубийств за 2024 год сообщается, что в 2023 году 513 учащихся японских школ покончили с собой. Это на одного человека меньше, чем в предыдущем году, и второй год подряд эта цифра превысила 500. Большинство самоубийств, 347, пришлось на учащихся старших классов, за ними следуют 153 ученика младших классов и 13 учеников начальной школы.

Число самоубийств среди несовершеннолетних резко возросло в 2020 году с началом пандемии COVID-19 и остаётся высоким даже после смягчения мер по контролю за заражениями. Значительный рост наблюдался среди мальчиков из старших классов и девочек из младших и старших классов. Около 20% детей, покончивших с собой в 2022 и 2023 годах, имели историю попыток самоубийства, а среди девочек из старших классов этот показатель вырос до 36,9%. После попытки самоубийства для предотвращения повторных попыток необходима поддержка специалистов, чтобы человек не попытался покончить с собой снова.

Правительство заявило о необходимости создать в обществе сети поддержки, включающие семьи и школы, чтобы не допустить изоляции детей, сталкивающихся с личными и прочими проблемами или борющихся с повышенной тревожностью.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния утверждает, что во многих случаях люди чувствуют себя вынужденными совершить самоубийство, хотя приводящие к этому социальные проблемы можно решить. В связи с этим правительство принимает комплексные меры по профилактике самоубийств, которые охватывают здравоохранение, медицинскую помощь, благосостояние, образование, труд и другие сферы. Оно создало специальный веб-сайт с телефонными горячими линиями, а также сервисы в социальных сетях, таких как Line. Этот сайт также предоставляет информацию о мерах правительства по предотвращению самоубийств.

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