Туалетные привычки: японские мужчины дома предпочитают мочиться сидя

Как показал опрос, в среднем мужчины в Японии дома предпочитают мочиться сидя, а не стоя, причем чаще это молодые и женатые мужчины.

Исследовательская группа Японского общества по борьбе с недержанием мочи провела опрос, который показал, что 70% мужчин в возрасте 20-29 лет и 50% в возрасте 50-59 лет дома мочатся сидя.

В ходе опроса, проводившегося с мая по июнь 2023 года, 6210 человек в возрасте 20 лет и старше были опрошены о состоянии здоровья мочевыводящих путей, задавали и другие вопросы. В ходе опроса 2936 мужчин ответили на вопросы о позиции во время мочеиспускания. Среди мужчин в возрасте 20-29 лет и 30-39 лет 69% и 66% соответственно заявили, что предпочитают делать это сидя. Хотя их доля снижается с возрастом, всё же более половины мужчин в возрасте 50-59 и 60-69 лет также мочатся сидя. Всего 56% мужчин предпочитали эту позицию.

Проводившее опрос общество предполагало, что мужчины с расстройствами мочеиспускания могут с большей вероятностью выбирать сидячее положение, но статистически значимой разницы не наблюдалось. Вместо этого основным влияющим фактором было семейное положение.

Среди мужчин в возрасте от 20 до 39 лет 75% женатых мужчин предпочитали мочиться сидя, что на 13 процентных пунктов выше, чем 62% холостых мужчин, которые выбирают эту позицию. Эта разница составляла более 10% и для женатых и неженатых мужчин в возрасте от 40 до 99 лет. Исследовательская группа предположила, что «связь между семейным положением и позой для мочеиспускания, вероятно, в основном обусловлена ​​соображениями туалетной гигиены, такими как стремление не пачкать стены и пол».

Хотя поза для мочеиспускания не слишком изучена в научных работах, информация, доступная в Интернете, показывает, что ситуация в отношении позиции мочеиспускания в Японии и Германии практически одинакова.

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