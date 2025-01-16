Опрос 18-летних в Японии: Канагава заняла первое место в рейтинге мест, где люди выросли и хотели бы жить в будущем

Где в Японии хотят жить молодые люди, когда вырастут и определятся с постоянным местом жительства?

В Японии всё больше муниципалитетов, где становится сложно выполнять функции местного самоуправления из-за снижения рождаемости, старения населения и переезда людей в крупные города. В апреле 2024 года Совет по демографической стратегии опубликовал прогноз, согласно которому в течение следующих 30 лет из-за нехватки людей могут исчезнуть 744 муниципалитета, или более 40% из 1729 муниципалитетов страны. Почему люди переезжают в большие города?

Осенью 2024 года фонд Nippon Foundation провёл опрос 4700 человек в возрасте 17-19 лет из 47 японских префектур. У молодых людей спрашивали об их впечатлениях о местах, где они жили в возрасте 15 лет. Примерно 90% респондентов как в регионах, так и в трёх крупнейших городах страны ответили, что им было комфортно, и они привыкли к тем местам.

Однако на вопрос, чувствуют ли они, что могут реализовать себя там и жить полноценной жизнью, в крупных городах 91,9% респондентов ответили положительно, а в регионах такие ответы составили только 72,5%. Ещё большая разница ощущается в ответах на вопросы о том, насколько широк выбор внешкольных учебных заведений (дзюку) и других возможностей обучения, а также о выборе своего будущего. В трёх мегаполисах 80,1% респондентов считают, что у них достаточно вариантов для выбора, тогда как в регионах так ответили только 37,7% людей.

На вопрос о том, хотели бы молодые люди в будущем жить в той же префектуре, в которой жили, когда им было 15 лет, три четверти людей в центральных мегаполисах ответили утвердительно, тогда как в периферийных районах такие ответы составили только около 50%.

В ходе опроса выяснилось, что наименьшее количество молодых людей хотят покинуть префектуру Канагава: среди людей, живших там в возрасте 15 лет, 84% хотят остаться там же, далее следует Осака (77%) и Токио (76%). Первую десятку заняли префектуры, расположенные возле трёх основных мегаполисов страны. При этом в нижней части рейтинга оказалась префектура Вакаяма (41%), а в регионе Канто на востоке – префектура Ибараки (47%).

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