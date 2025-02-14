Кризис обычая дарить шоколад на ень святого Валентина в Японии: шоколадные конфеты стоят 400 йен за штуку

Такой шоколад с его тающей текстурой и богатым вкусом за 400 йен за штуку слишком ценен, чтобы раздавать его в качестве формального подарка. Сейчас в тренде новая концепция – покупать любимый шоколад для себя, а не для соблюдения традиции дарения.

Согласно исследованию компании Teikoku Databank, изучившей цены на шоколад ко Дню святого Валентина от 150 брендов в ведущих универмагах и торговых центрах Японии, средняя стоимость одной конфеты выросла на 23 йены и достигла 418 йен. Импортные конфеты премиальных брендов из Франции и Бельгии подорожали на 25 йен – до 435 йен за штуку. Японские производители также подняли цены на 24 йены – до 400 йен, что стало историческим максимумом.

Главной причиной подорожания стало резкое увеличение производственных затрат. Это вызвано так называемым «какао-кризисом» – значительным ростом мировых цен на какао-бобы из-за неурожая, а также ослаблением курса йены. В настоящее время стоимость какао-бобов и какао-масла в 2-3 раза превышает прошлогодние показатели. Вдобавок к этому выросли цены на упаковочные материалы (алюминиевую фольгу, целлофан, картонные коробки) и транспортные расходы.

Производители вынуждены искать различные способы снижения издержек: уменьшают количество конфет в упаковке, сохраняя прежнюю цену; сокращают содержание какао в продукции; расширяют ассортимент альтернативными сладостями – печеньем, канеле и другими десертами, чтобы уменьшить зависимость от шоколада.

По прогнозам Teikoku Databank, слабый курс йены и высокие цены на сырье будут оказывать длительное влияние на стоимость шоколадной продукции. Эксперты ожидают, что тенденция к повышению цен сохранится и в период продаж к Белому дню в марте.

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