Стоимость виз и постоянного вида на жительство резко возрастает: изменения, затрагивающие жизнь людей в Японии с октября 2026 года

С 1 октября 2026 года среди изменений, затрагивающих жителей Японии, –значительное повышение сборов за подачу заявлений на иммиграцию.

Значительное повышение платы за подачу иммиграционных заявлений

Стандартная стоимость продления визы или изменения статуса возрастает с фиксированной суммы в 6000 йен до 75 000 йен в зависимости от срока пребывания. В большинстве случаев предоставляется скидка при подаче онлайн-заявки. Стоимость получения вида на постоянное жительство, в свою очередь, увеличивается с 10 000 до 200 000 йен.

Отмена порога в 1,06 миллиона йен для получения социального обеспечения

Правительство отменило годовой порог заработной платы, известный как «барьер в 1,06 миллиона йен», который ранее был необходим для участия в программе медицинского страхования и пенсионного обеспечения для сотрудников. Кроме того, в настоящее время работники, занятые неполный рабочий день, обязаны регистрироваться в системе только у работодателей, у которых 51 и более сотрудников, но это требование к размеру компании будет постепенно отменено с октября 2027 года, и действие системы социального обеспечения и требования распространится на выплаты для всех, кто работает 20 часов и более в неделю.

Льготы по отчислениям в национальный пенсионный фонд для родителей, работающих на себя

В рамках мер поддержки самозанятых и фрилансеров в сфере ухода за детьми Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения освободило родителей от уплаты взносов в национальную пенсионную программу кокумин нэнкин до достижения ребенком возраста 1 года. Отцы получают полное освобождение от уплаты взносов в течение 12 месяцев с момента рождения ребёнка, а матери – в течение 13 месяцев, включая месяц, предшествующий рождению ребёнка.

Единые налоговые ставки на пиво

В качестве заключительного этапа поэтапной реформы налог на обычное пиво, хаппосю (пиво с низким содержанием солода) и «пиво третьего вида» ​​(пивные напитки без солода) унифицируется до 54,25 йен за банку объёмом 350 мл. Это означает снижение налога примерно на 9 йен для обычного пива и повышение примерно на 7 йен для двух других категорий. Реформа направлена ​​на устранение налоговых различий, вызванных разницей в сырье и методах пивоварения, для создания более справедливой конкурентной среды. Налоги на баночные тюхай и аналогичные напитки также увеличиваются на 7 йен до 35 йен, что приводит их к тому же уровню налога за порцию, что и сакэ и вино.

Повышение цен на нагреваемые табачные изделия

Компания Japan Tobacco повысила цену на все (31 вид) табачных стиков для своего устройства для нагревания табака Ploom на 40 йен. Это сопровождается повышением налога, призванным устранить налоговую разницу между продуктами для нагревания табака и обычными сигаретами. Компания Philip Morris International также повысила цену на табачные стики для своих устройств IQOS на 20-30 йен.

Отмена субсидий на электроэнергию и газ

С окончанием действия летних субсидий потребители столкнутся с фактическим повышением цен на электроэнергию при выставлении счетов за потребление в октябре. Для обычных домохозяйств субсидии на электроэнергию были установлены на уровне 3,5 йен за киловатт-час для потребления в июле и сентябре и 4,5 йен в августе. Субсидии на природный газ составляли 14 йен за кубометр в июле и сентябре и 18 йен в августе.

Повышение платы за проезд по скоростной автомагистрали Сюто

На скоростной автомагистрали Сюто (Столичная автомагистраль), обслуживающей Большой Токио, увеличилась плата за проезд в зависимости от пройденного расстояния. Для обычных автомобилей тариф за километр вырос примерно на 3 йены, с 29,52 до 32,472 йен, а верхний предел платы за проезд увеличился на 180 йен, с 1950 до 2130 йен. Среднее повышение тарифов составляет 8,1%.

Повышение цены доставки посылок Yū-Pack

Почта Японии повысила стандартные тарифы на доставку посылок Yū-Pack в среднем на 10%. Согласно новым ценам, отправка посылки 60-го размера (где общая длина, ширина и высота не превышают 60 сантиметров) из Токио в Осаку обойдется на 100 йен дороже и составит 1090 йен. Изменение цен отражает рост затрат на рабочую силу и другие расходы.

Обязательные меры против притеснений клиентов

Теперь все компании и местные органы власти обязаны внедрять превентивные меры для защиты сотрудников от притеснений со стороны клиентов, таких как необоснованные требования и оскорбительное поведение.

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