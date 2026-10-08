Нобелевская премия по химии присуждена Соаи Кэнсо из Токийского университета науки и его коллеге: перспективы применения в разработке лекарств

Нобелевская премия по химии присуждена Соаи Кэнсо из Токийского университета науки и его коллеге: перспективы применения в разработке лекарствНаука
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Шведская королевская академия наук объявила о присуждении Нобелевской премии по химии за 2026 год почётному профессору Токийского университета науки Соаи Кэнсо. Он разделил награду с почётным профессором Университета Париж-Сакле Анри Каганом. Премия присуждена за исследования, связанные с «открытием нелинейных эффектов и автокаталитических реакций в асимметрическом органическом синтезе».
Аминокислоты и сахара могут существовать в виде зеркальных изомеров — энантиомеров. Подобно левой и правой руке, они являются зеркальными отражениями друг друга, но не совмещаются при наложении. При этом аминокислоты и сахара в живых организмах представлены лишь одной из двух зеркальных форм. Соаи и его коллеги открыли органическую реакцию (реакция Соаи), в которой один из энантиомеров сам выступает катализатором собственного образования, и нашли способ воспроизвести её в лабораторных условиях. Ожидается, что это открытие найдёт применение в разработке лекарственных препаратов, ароматических веществ и подсластителей.
В прошлом году Нобелевскую премию по физиологии или медицине получил заслуженный профессор Осакского университета Сакагути Симон, а премию по химии — заслуженный профессор Киотского университета Китагава Сусуму. Соаи стал 31-м японцем, удостоенным Нобелевской премии (без учёта организаций и включая принявших американское гражданство). Премия по химии досталась японскому учёному второй год подряд; Соаи стал десятым японским лауреатом в этой области.
При описании исследований Соаи использованы материалы лаборатории Исии Кадзуюки Института промышленных наук Токийского университета.
Японцы, удостоенные Нобелевской премии
2026: Химия
Соаи Кэнсо
- Открытие нелинейных эффектов и автокаталитических реакций в асимметрическом органическом синтезе.
2025: Химия
Китагава Сусуму
- Стал одним из трёх лауреатов премии за «разработку металлоорганических каркасов». Эти конструкции способны улавливать парниковые газы и вредные вещества, эффективно разделяя и накапливая их в порах, и, как ожидается, станут новым материалом, который внесёт вклад в решение глобальных экологических проблем.
2025: Физиология и медицина
Сакагути Симон
- Открыл «регуляторные Т-клетки», играющие роль тормоза для неконтролируемых иммунных клеток. Ожидается, что подавление действия регуляторных Т-клеток приведет к новым методам лечения рака.
2024: Премия мира
Японская ассоциация пострадавших от атомных и водородных бомб (Нихон хиданкё)
- С позиции жертв атомных бомбардировок проводит деятельность внутри страны и за рубежом, требуя ликвидации ядерного оружия. В 2016 году начал кампанию по сбору подписей за принятие Договора о запрещении ядерного оружия, став движущей силой реализации договора.
2021: Физика
Манабэ Сюкуро
- Старший научный сотрудник Принстонского университета, гражданин США
- За модели прогнозирования влияния увеличения концентрации углекислого газа на глобальное потепление.
2019: Химия
Ёсино Акира
- Почётный исследователь компании Asahi Kasei
- За разработку литий-ионных батарей.
2018: Физиология и медицина
Хондзё Тасуку
- Приглашённый исследователь Университета Киото
- За открытие новой терапии рака, использующей иммунную систему.
2017: Литература
Кадзуо Исигуро (гражданин Великобритании)
- За романы, глубоко трогающие душу.
2016: Физиология и медицина
Осуми Ёсинори
- Почётный профессор Токийского технологического института
- За открытие механизмов аутофагии.
2015: Физика
Кадзита Такааки
- Директор Института исследований космического излучения Токийского университета
- За открытие нейтринных осцилляций.
2015: Физиология и медицина
Омура Сатоси
- Почётный профессор Университета Китасато
- За вклад в разработку лекарств, которые применяются при инфекционных заболеваниях, распространяемых паразитами.
2014: Физика
Акасаки Исаму
- Профессор Университета Мэйдзё, почётный профессор Университета Нагоя
- За вклад в разработку голубых светодиодов (LED).
Амано Хироси
- Профессор Университета Нагоя
- За вклад в разработку голубых светодиодов (LED).
Накамура Сюдзи
- Профессор Университета Калифорнии, Санта-Барбара
- За вклад в разработку голубых светодиодов (LED).
2012: Физиология и медицина
Яманака Синъя
- Директор Центра по исследованию и применению iPS-клеток Университета Киото.
- За создание индуцированных стволовых клеток, которые могут развиваться в клетки различных органов.
2010: Химия
Нэгиси Эйити
- Профессор Университета Пердью (США)
- За открытие реакций, катализируемых палладием, которые используются для получения сложных химических соединений.
Судзуки Акира
- Заслуженный профессор Университета Хоккайдо.
- За открытие реакций, катализируемых палладием, которые используются для получения сложных химических соединений.
2008: Физика
Намбу Ёитиро
- Почётный профессор Университета Чикаго (гражданин США)
- За открытие механизма спонтанного нарушения симметрии в субатомной физике.
Кобаяси Макото
- Почётный профессор Организации по исследованиям на высокоэнергетических ускорителях (KEK)
- За открытие источника нарушения симметрии, которое позволило предсказать существование в природе по меньшей мере 3 поколений кварков. Статья по нарушению CP-симметрии «CP Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction» подвела теоретическую основу матрицы Кабиббо-Кобаяси-Масукавы.
Масукава Тосихидэ
- Почётный профессор Университета Киото
- За открытие источника нарушения симметрии, которое позволило предсказать существование в природе по меньшей мере 3 поколений кварков. Статья по нарушению CP-симметрии «CP Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction» стала теоретической основой матрицы Кабиббо-Кобаяси-Масукавы.
2008: Химия
Симомура Осаму
- Почётный профессор Бостонского университета (США)
- За открытие и развитие использования зелёного флуоресцентного белка GFP.
2002: Химия
Танака Коити
- Исследователь Центральной исследовательской лаборатории компании «Симадзу»
- За разработку нового масс-спектрометрического метода исследования биологических макромолекул.
2002: Физика
Косиба Масатоси
- Почётный профессор Токийского университета
- Впервые обнаружил элементарные частицы нейтрино в обсерватории Камиокандэ, построенной в преф. Гифу.
2001: Химия
Ноёри Рёдзи
- Профессор факультета естественных наук Университета Нагоя
- За изучение реакций асимметрического синтеза с использованием рутениевого катализатора.
2000: Химия
Сиракава Хидэки
- Почётный профессор Университета Цукуба
- За открытие проводимости в полимерах.
1994: Литература
Оэ Кэндзабуро
- Писатель
- В произведениях «Личный опыт» (1964) и других создал воображаемый мир, в котором причудливо переплетаются миф и действительность, и изобразил сложную ситуацию, в которой живёт современный человек.
1987: Физиология и медицина
Тонэгава Сусуму
- Профессор Массачусетского технологического института (США)
- За открытие генетического принципа образования разнообразия антител.
1981: Химия
Фукуи Кэнъити
- Профессор Университета Киото
- За разработку теории протекания химических реакций.
1974: Мир
Сато Эйсаку
- Бывший премьер-министр
- За вклад в дело мира в Тихоокеанском регионе и провозглашение трёх антиядерных принципов.
1973: Физика
Эсаки Рэона
- Ведущий исследователь Исследовательского центра IBM (США)
- За экспериментальные открытия туннельных явлений в полупроводниках и сверхпроводниках.
1968: Литература
Кавабата Ясунари
- Писатель
- Богатые идеями и исполненные духа свободы и стремления к истине, его работы оказали большое влияние на нашу эпоху. Среди его работ «Танцовщица из Идзу» (1927), «Снежная страна» (1935-1937) и другие.
1965: Физика
Томонага Синъитиро
- Профессор Педагогического университета Токио
- За фундаментальные работы по квантовой электродинамике, имевшие глубокие последствия для физики элементарных частиц.
1949: Физика
Юкава Хидэки
- Профессор факультета естественных наук Университета Киото
- За предсказание существования мезонов и теоретические исследования природы ядерных сил.
Фотография к заголовку: Почётный профессор Токийского университета науки Соаи Кэнсо принимает букет цветов на пресс-конференции после объявления о присуждении ему Нобелевской премии по химии. 7 октября 2026 года, 22:00, район Синдзюку, Токио. Фото агентства «Киодо».