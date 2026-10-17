Рейтинг поддержки кабинета Такаити: незначительный рост после перестановок в правительстве

Обзор общественной поддержки политических сил

Результаты сентябрьских опросов восьми ведущих японских СМИ показали: рейтинг поддержки кабинета Такаити Санаэ варьировался от 44,1% до 62,0%, при этом три опроса показали рост, три – снижение, а два – отсутствие изменений по сравнению с предыдущим месяцем.

Небольшие изменения рейтинга в период перестановок в правительстве

Три медиакомпании провели опросы перед перестановками в кабинете министров. Рейтинги в исследованиях «Санкэй симбун» и NHK практически не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как опрос Jiji Press показал снижение поддержки кабинета на 4,3 пункта до 44,1%, она снижалась четвёртый месяц подряд падения и оказалась на самом низком уровне с момента вступления Такаити на пост премьера.

В опросах ещё пяти компаний, проведенных после перестановок в кабинете министров, рейтинги по данным Kyodo News и «Ёмиури симбун» выросли более чем на 3 пункта. «Майнити симбун» показала увеличение поддержки на 4 пункта до 45%, при этом уровень одобрения действий правительства впервые за три месяца превысил уровень неодобрения. В опросах «Ёмиури симбун» и Kyodo число людей, одобряющих перестановки в кабинете министров, превысило число тех, кто не одобряет.

Уровень поддержки в опросе газеты «Никкэй симбун» остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62%, в то время как по данным опроса «Асахи симбун» он снизился на 2 процентных пункта.

Газета «Ёмиури симбун» отметила, что рост рейтингов одобрения, вероятно, был обусловлен сохранением ключевых министров кабинета. С другой стороны, агентство Kyodo News проанализировало различные опросы, проведенные после перестановки в кабинете министров, и сообщило, что отсутствие ощущения обновления, а также сохранение многими ключевыми министрами своих должностей оказали ограниченный эффект на рост поддержки администрации.

Резкая критика назначения на должности политиков, не раскрывших источники финансирования

Всех опросы показали негативную реакцию на назначение на должности в кабинете министров или в партии тех депутатов, которые не отчитывались о финансировании своей политической деятельности.

В опросах, проведенных до перестановки в кабинете министров, результаты однозначными – 68,6% респондентов в Jiji Press высказались против назначения министров и партийных чиновников, причастных к сокрытию информации, а 71,6% опрошенных «Санкэй симбун» были против их назначения на должности министров.

Даже после перестановок 66,6% респондентов Kyodo News сочли их назначения «неуместными», подобные ответы в отношении назначений на министерские должности дали 64% опрошенных «Никкэй симбун» 61% респондентов «Майнити симбун» и 68% опрошенных «Асахи симбун».

Премьер-министр Такаити отметит годовщину своего пребывания в должности в октябре. Агентство Kyodo News проанализировало ситуацию следующим образом: «Ожидания относительно экономических мер высоки, и то, сможет ли новый кабинет министров добиться результатов в решении политических вопросов, вероятно, определит его будущий уровень одобрения».

Фотография к заголовку: премьер-министр Такаити Санаэ (в центре спереди) и министры кабинета позируют для памятной фотографии после инаугурации второго кабинета министров, сформированного по результатам перестановок в правительстве Такаити, и завершения его первого заседания. 17 сентября 2026 г., Официальная резиденция премьер-министра (Jiji Press)

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