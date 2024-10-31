Как обеспечить будущее древней традиции: Сибата Мэгуми сохраняет ремесло бамбукового плетения Торигоэ

Традиционная японская эстетика в современном мире

Мастерица Сибата Мэгуми стремится сохранить искусство плетения из бамбука Торигоэ, древнюю ремесленную традицию её родной префектуры Иватэ, которая сейчас сталкивается с двумя проблемами: сокращением площади бамбуковых зарослей и уменьшением числа мастеров.

Мастерица плетения из бамбука. Родилась в Торигоэ, префектура Иватэ, в 1958 году. Она выросла в семье мастеров плетения Торигоэ и с 1985 года занимается изготовлением традиционных изделий ручной работы из бамбука в этом стиле. Преподавала в центре поддержки ремёсел в Торигоэ, затем открыла собственную школу для подготовки новых поколений мастеров. Она проводит выставки и мероприятия по популяризации плетения Торигоэ и обладает множеством наград за свои оригинальные проекты.

Просто, практично, красиво



В книге Хори Кэко, опубликованной в мае 2024 года и иллюстрированной фотографиями Аримото Яёй, представлены оригинальные работы Сибаты Мэгуми, сделанные в технике бамбукового плетения Торигоэ

Небольшая галерея в Токио недавно провела выставку, посвящённую традиции плетения из бамбука в небольшой общине Торигоэ в префектуре Иватэ. Выставка предоставила посетителям редкую возможность увидеть работы Сибаты Мэгуми, главной представительницы ремесленной традиции Торигоэ, история которой насчитывает более 1000 лет. Некогда процветавшее в Торигоэ ремесло плетения из бамбука пришло в упадок, и сейчас лишь горстка мастеров по-прежнему изготавливает сумки, корзины и другие предметы повседневного обихода, которыми славится Торигоэ.

Выставка проходила в галерее Кэян, уютном зале, расположенном в жилом районе Бункё в центре столицы. Владелица галереи Хори Кэко, большая поклонница искусства плетения, выделила выставочное пространство в своём собственном доме, чтобы демонстрировать традиции плетения из разных районов Японии.

Сибата – самая значимая фигура в движении за сохранение традиции Торигоэ. Хори и Сибата дружны давно, и в 2023 году вместе запустили кампанию по сбору средств на издание книги об истории и красоте бамбукового плетения Торигоэ, чтобы познакомить людей с этим древним промыслом и помочь им понять его.

Многое в традиции Торигоэ вызывает восхищение. Сумки и другие изделия, выполненные в этом стиле, привлекают лёгкостью, удивительной пластичностью и элегантным дизайном. Они также чрезвычайно прочны, благодаря плотно сплетённым полоскам бамбука, цвет которых со временем меняется с медово-жёлтого на янтарный.<span.



Бамбуковая сумка Торигоэ (© Аримото Яёй)

При изготовлении бамбуковых изделий Торигоэ используется разновидность карликового бамбука судзутакэ, растущего в Японии и других частях Азии. Этот бамбук уже давно используется для изготовления привычных предметов сельской жизни — от дуршлагов для лапши до коробок бэнто и фермерских корзин, используемых в полях. «Я выросла среди этих вещей», – объясняет Сибата. Она уверена в прочности плетения и в том, что большинство изделий прослужат десятилетия.



Сибата Мэгуми на выставке своих работ в галерее Кэян (© Nippon.com)

Янаги Соэцу (1889-1961), основатель и идеолог движения народного искусства мингэй, высоко ценил красоту и практичность бамбукового плетения Торигоэ. Он был впечатлён изделиями Торигоэ и считал эту традицию воплощением ё-но би (яп. 美の美) – концепции, описывающей красоту, присущую народным промыслам и создаваемым мастерами повседневным предметам.

Выставка в галерее Кэян продолжалась восемь дней и показала, что интерес к творениям Сибаты растёт. На масштабной выставке мингэй, которая сейчас проходит в Японии, также представлена подборка её работ.

В мире, переполненном изделиями массового производства, бамбуковое плетение Торигоэ привлекает людей своим качеством и мастерством ручной работы. Однако эта традиция, как и многие другие народные промыслы, находится под угрозой исчезновения, поскольку ремесленники стареют и их число сокращается. и эта ситуация тесно связана с историей Торигоэ и особенностями самого бамбука судзутакэ.

Корни традиции

Торигоэ расположен в горах на севере Иватэ, в муниципалитете Итинохэ. Там на протяжении многих поколений крестьяне мастерили из бамбука утварь для хозяйства и на продажу, чтобы дополнить свои скудные доходы. В начале 1950-х годов Торигоэ лидировал в Японии по производству и продаже изделий из бамбука судзутакэ, став почти синонимом ремесла. Однако сегодня в общине мало что напоминает о её богатом культурном наследии. Единственной заметной достопримечательностью среди густого леса Торигоэ остаются большие красные ворота тории Торигоэ Каннон, которые, несмотря на своё буддистское название, в первую очередь являются синтоистской святыней.



Гора Торигоэ в лучах солнца Иватэ (© Аримото Яёй)

Считается, что посвящённый бодхисаттве Каннон храм, давший название этой местности, основал в начале девятого века священник Эннин (794-864). Эннин, ведущий религиозный деятель своего времени, также считается основоположником традиции бамбукового плетения в этом регионе. Местная легенда повествует о том, как во время эпидемии монах призывал жителей молиться Каннон и запрещал им употреблять мясо. Выполнить последнее оказалось сложно, поскольку охота дополняла скудный рацион местных крестьян. Говорят, что, чтобы компенсировать отказ от дополнительного источника пропитания, Эннин научил местных жителей плести из бамбука, чтобы они могли прокормить себя.

Эта история, скорее всего, является апокрифической, поскольку археологические находки, сделанные в ходе раскопок в близлежащем Госёно, памятнике древности Северной Японии, который входит список Всемирного наследия ЮНЕСКО, включают изделия из судзутакэ, которые относятся к доисторическому периоду Дзёмон. Но независимо от этого, Сибата почитает Каннон так же непоколебимо, как и её предки.



Слева – тропа паломников, справа – крутая лестница к внутреннему святилищу Торигоэ Каннон (© Аримото Яёй)

В её жизни бамбуковый промысел естественным образом переплетается с традицией почитания Торигоэ Каннон. В священные дни месяца, связанные с бодхисаттвой сострадания и милосердия, Сибата встаёт рано и отправляется в храм, чтобы поклониться ей. Она также соблюдает буддийские заповеди, запрещающие употребление мяса, вплоть до того, что не использует бульон, приготовленный из сушёной рыбы нибоси.

Сибата рассказывает, как в прошлом местные жители проводили долгие, суровые зимы за плетением изделий на продажу. «Вся семья была занята — дети, родители, бабушки и дедушки. Людям приходилось зарабатывать на жизнь, так что времени на обучение технике не было. Все учились ремеслу, просто наблюдая и повторяя за мастерами».

Важнейший ресурс под угрозой исчезновения

Подготовка к плетению начинается с похода в окрестный лес за бамбуком. Сибата научилась собирать его, помогая отцу. Судзутакэ намного тоньше, чем другие виды бамбука, всего около сантиметра в диаметре, и даже для изготовления простых изделий требуется несколько стеблей, так что походы за сырьём трудоёмки и утомительны.



Сбор судзутакэ в лесу (© Аримото Яёй)

Сибата говорит, что качество бамбука варьируется от места к месту, поэтому ей приходится проводить немало времени в горах в поисках подходящего материала. «Люди обычно не возражает, если вы забредаете на их землю, – отмечает она. – Раньше я брала с собой плетёную корзинку в качестве подарка на случай встречи с владельцем земли. Но корзины сейчас слишком дороги, так что я перешла на раздачу подарочных сертификатов», – добавляет она с усмешкой. В лесу Сибата может встретиться не только с землевладельцами, но и с гигантскими шершнями и медведями.



Собранный бамбук затем очищают, нарезают на полоски и сушат (слева), а затем с помощью специального устройства выравнивают до однородной толщины (© Аримото Яёй)

Но лесные обитатели не так страшны, как стремительное сокращение запасов бамбука. Примерно с 2018 года судзутакэ в Торигоэ исчезает с пугающей скоростью. Согласно историческим записям, подобное уже происходило в 1780-х годах и снова в 1897 году. Это говорит о том, что примерно каждые 120 лет бамбук судзутакэ оказывается на грани исчезновения. Причины этого явления до сих пор неизвестны, и эксперты предупреждают, что для полного восстановления бамбука может потребоваться до 20 лет.

Это очень плохая новость для Сибаты. «Двадцать лет – это долгий срок, и нет никакой гарантии, что сейчас, с изменением климата, ситуация не станет хуже», – с беспокойством говорит она. Учитывая текущие проблемы, с которыми уже сталкивается Торигоэ, столь длительная пауза означала бы почти неминуемую катастрофу. Тем не менее, Сибата полна решимости преодолеть кризис. «Я стала изготавливать меньше изделий, чтобы растянуть свой запас судзутакэ — мне должно хватить ещё на год-два. Если придётся использовать другой сорт бамбука, чтобы продержаться, то так тому и быть».

Меняясь вместе со временем

Саму Сибату, как и материал, с которым она работает, отличают два достоинства – стойкость и гибкость. Задолго до нынешних проблем она осознала необходимость привести дизайн своих творений в соответствие с меняющимися потребностями клиентов. Так она создала новые формы, такие как наплечная сумочка размером с бумажник, в которую помещается смартфон, а также различные модели сумок, основанные на классических и популярных дизайнах.



Творения Сибаты варьируются от традиционных предметов, таких как корзины кори (слева), до модных сумок, вдохновлённых аксессуарами, которые столетие назад производились на экспорт в Мацумото, Нагано (© Аримото Яёй)

«У мастеров обычно есть определённая специализация, – объясняет Сибата. – Я несколько отличаюсь от них тем, что у меня нет какой-то одной области, на которой я бы фокусировалась. Я делаю большие корзины, дуршлаги, сумки — всё, что угодно». Сибата уверена, что это даёт свободу воображению. «Моя сильная сторона – творческий подход», – говорит она.

Древний промысел – личное дело

Вся семья Сибаты занимается плетением из бамбука Торигоэ. Её родители были опытными мастерами, но сама она поначалу не собиралась продолжать семейную традицию. Но когда Сибате было за 30, внезапная болезнь её матери изменила всё.

Сибата вышла замуж, уехала из Торигоэ и заботилась о своей молодой семье, когда её мать разбила болезнь. Она приняла трудное решение вернуться домой, но вернуться к ремеслу плетения после стольких лет было непросто. Ситуация осложнялась тем, что мать больше не могла поделиться навыками и знаниями. «Из-за физического состояния — в то время она была наполовину парализована – ей было трудно демонстрировать мне технику, – вспоминает Сибата. – Она пыталась что-то объяснить, но то, что помнят руки, трудно уложить в слова».

С сожалением оглядываясь назад, Сибата понимает, что могла бы научиться большему от матери в своё время, но, говорит она, даже после многолетнего перерыва, приобретённые в детстве навыки взяли своё. «Это было почти как если бы мои пальцы сами знали, что делать. Я быстро увлеклась изучением различных техник».

Когда Сибата вернулась в Торигоэ в конце 1980-х годов, в общине всё ещё было много мастеров. Однако по мере того, как недорогие пластмассовые изделия массового производства заполняли рынок, спрос на изделия ручной работы сокращался. Но это не единственный фактор, ставящий под угрозу сохранение традиции. «Сегодня в Торигоэ осталось всего 10-20 работающих мастеров, – объясняет Сибата. – Всем им по 70-90 лет». Посмеиваясь, она добавляет: «Я у нас самая младшая».

Самой насущной проблемой для Сибаты стало воспитание нового поколения мастеров. Теперь она обучает «чужаков», которые проявляют интерес к ремеслу, что в прошлом было немыслимо. «В старые времена семьи в Торигоэ даже не разрешали своим дочерям выходить замуж за пределы общины, опасаясь, что чужаки украдут их технику плетения», – говорит Сибата. Она с лёгкостью отбросила это устаревшее предубеждение и теперь руководит собственной школой, где делится своим опытом. Сейчас у неё трое учеников.

Однако время идёт. «Плетение из бамбука – это навык, которому лучше всего обучаться не торопясь, методом проб и ошибок, – объясняет она. – Но у нас нет времени для такого неспешного подхода. Если традиция угаснет до того, как её удастся передать новому поколению, значит, она исчезла навсегда». Чтобы избежать этого трагического исхода, Сибата изменила свой подход к процессу обучения. На основе собственного опыта она разработала методику обучения различным техникам, чтобы помочь ученикам быстрее их освоить.

Сибата не только учит студентов, но и постоянно оттачивает своё мастерство. Сейчас её цель – сделать обокэ, корзину двойного плетения, похожую на ту, что сплела её мать перед болезнью. «Я давно хотела попробовать сплести такую», – говорит Сибата. Она сохранила корзинку, которую сплела её мать, для вдохновения и чувствует, что почти готова начать работу. «Я придумала совершенно новый дизайн, который мне очень хочется опробовать».



Собака Сибаты, Тяко, присматривает за корзинкой обокэ, последней работой, которую создала её мать (© Аримото Яёй)

Сибате и её коллегам-мастерам предстоит нелёгкая работа по сохранению традиционного ремесла Торигоэ – плетения из бамбука судзутакэ. Им нужно будет выйти на пока неоткрытые рынки с новыми продуктами и создать аудиторию поклонников и потребителей. И они не должны справляться с этим в одиночку. Безусловно, в этом начинании необходима государственная поддержка, но рядовые граждане также должны осознать, что они играют важную роль в сохранении традиционных ремёсел. Остаётся надеяться, что усилия Сибаты будут плодотворными и мастерство Торигоэ будет процветать ещё 1000 лет.



Сибата Мэгуми (© Nippon.com)

Работы Сибаты Мэгуми из бамбука судзутакэ можно увидеть на выставке «Мингэй: красота обыденных вещей», которая проходит в Музее искусств и дизайна префектуры Тояма (13 июля – 23 сентября 2024 года), художественном музее города Нагоя (5 октября – 22 декабря 2024 года) и городском музее Фукуоки (8 февраля – 6 апреля 2025 года). Дополнительная информация по адресу https://mingei-kurashi.exhibit.jp/english.html (на японском языке)

(Фотографии – Аримото Яёй, предоставлены Хори Кэко, Little More 2024. Фотография к заголовку: мастерица плетения из бамбука Сибата Мэгуми © Аримото Яёй)