Поэзия хайкай: Басё и осенний ветер

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр, и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом сорокового стихотворения цикла является «аки-но кадзэ» – «осенний ветер».

あかあかと日は難面（つれなく）も秋の風 Акаака то

Хи ва цурэнаку мо

Аки-но кадзэ Хоть беспощадно

Палит, как раньше, солнце, –

Осенний ветер (Басё, 1689 г., «По тропинкам Севера» (Оку-но хосомити))

Это хайку было представлено на собрании поэтов хайку в Канадзаве в 17-й день седьмой луны (31 августа по солнечному календарю) во время путешествия, описанного в дневнике Басё «По тропинкам Севера». В рукописном варианте на бумаге кайси Басё написал в предисловии: «Тяготы странствий ещё не закончились, и приходящая осень навевала разные чувства; грустно шумел невидимый осенний ветер, хотя жара до сих пор не утихла». В самом дневнике предисловие гласит только: «Сложил в дороге», то есть это стихотворение было написано в пути.

Слово цурэнаси в стихотворении изначально было прилагательным, означавшим «с невинным лицом». Здесь оно записано иероглифами «жестокое лицо», и в таком смысле можно прочитать стихотворение как описание погоды – солнце палит, не заботясь о людях, но на календаре уже осень, и дуют осенние ветры. Оно передаёт ощущения странствия в последние жаркие дни.

Однако слово цурэнаси имеет особый смысл: в жанрах рэнга и хайкай оно относилось к любви. От него современное слово цурэнай, «безразличие», унаследовало свою сильную связь с темой любви. Кроме того, аки, «осень», омофонично слову аки «устать от чего-то», «пресытиться чем-то». Таким образом, строка цурэнаку мо аки может быть прочитана как «(любимый человек) выглядит безразличным – наверное, он устал от меня». Частица мо в погодном контексте может быть прочитана как противопоставление (жары и осени), а в любовной теме – как восклицание. Возможно, именно из-за очень удачного двойного прочтения Басё неоднократно записывал и дарил это стихотворение разным людям.

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