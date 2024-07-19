Дом, где старики могут жить вместе со своими питомцами

Вопреки годам: экскурсия фотографа по японскому гиперстареющему обществу

Приближение окончания жизни может оказаться суровым испытанием, особенно когда люди живут не в доме, который они знали всю свою жизнь, а в учреждении по уходу. В одном из домов престарелых в Канагаве появились пушистые питомцы, чьи доброжелательные мордашки скрашивают дни как постояльцев, так и работников.

Люди и их питомцы стареют вместе

Я живу вместе с собакой, принадлежащей моей семье. Это кобель сиба-ину, которого мы назвали Иккю. Как следует из его имени, Иккю (что означает «отдых» или «перерыв») дарит мне покой и умиротворение на склоне моей жизни. Прикосновение его мокрого носа к моей руке, когда я просыпаюсь по утрам, наполняет меня радостью от того, что я живу. Иккю уже 15 лет, но за последний год или около того его возраст начал проявляться. Он уже не так уверенно стоит на ногах, как раньше. Он начал терять контроль над мочевым пузырем и иногда рычит без видимой причины, демонстрируя признаки собачьего слабоумия. Я всегда думал, что мы будем вместе до самого конца. Теперь я больше не могу быть в этом уверен. Мне невыносимо думать о разлуке. Мне кажется, я сойду с ума.

Быстрое старение затрагивает не только людей. Наши домашние животные тоже стареют. Как сделать так, чтобы люди и их животные-компаньоны могли утешать и заботиться друг о друге на склоне лет, даже если человеку придется переехать в дом престарелых? Одним из мест, где предпринимаются новаторские усилия по решению этого вопроса, является «Сакура-но Сато Ямасина», дом престарелых в Йокосуке, префектура Канагава.

Санаторий был построен в 2012 году и рассчитан на 100 посетителей, проживающих в отдельных комнатах, расположенных на четырех этажах. Среди них есть два специальных блока, каждый из которых состоит из 10 комнат, где обитатели живут вместе со своими кошками и собаками.

В отделениях живут люди, у которых дома есть животные, которых они хотят взять с собой, а также те, у кого в прошлом, возможно, были собаки или кошки, и кто хочет снова разделить свою жизнь с домашними животными после перехода на постоянный уход. Центр принимает спасенных собак и кошек из приютов, предоставляя им место для жизни и обеспечивая их работой по уходу за пожилыми людьми.

Словосочетание «благополучие животных-компаньонов» все еще звучит непривычно. Идея заключается в том, чтобы обеспечить уход как за людьми, так и за их питомцами, то есть рассматривать собак и кошек как часть общества вместе с их хозяевами. Директор центра «Сакура-но Сато» Вакаяма Митихико называет его новаторской моделью ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

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Школьный учитель, ставший сиделкой

После окончания школы Вакаяма устроился учителем в среднюю школу в префектуре Ибараки, известную тем, что ее ученики поступали в элитные университеты. Он работал уже восьмой год, когда его родители объявили о своих планах открыть детский дом. До этого момента это была обычная семья – его отец работал в компании, а мать была домохозяйкой, и когда они с волнением строили планы по внезапной смене профессии, они сказали Вакаяме, что хотят, чтобы он им помог. Поначалу он не был заинтересован в этом – ему нравилось преподавать, и он считал, что приносит пользу на своей работе. Все изменилось, когда одна из его учениц, яркая и активная девушка, мечтавшая стать ученой, погибла в дорожно-транспортном происшествии, когда ехала в школу на велосипеде. Помогая одноклассникам пережить травму и успешно сдав вступительные экзамены в колледж, Вакаяма принял решение последовать за родителями в их новом начинании. В 1999 году семья основала корпорацию «Кокоро но Каи», занимающуюся социальным обеспечением, а в следующем году открыла службу дневного ухода за пожилыми людьми и центр помощи в поиске работы людям с нарушением обучаемости.

Никогда не сдаваться

Профессиональные сиделки часто говорят о том, что заботятся о тех, кто «никогда не сдается». Вакаяма был уверен, что это не просто фраза, и хотел сделать все возможное, чтобы воплотить ее в жизнь. Это стало вдохновением для схемы ухода, которую он захотел создать в новом центре.

Примерно в это же время он услышал о пожилом человеке, которого заставили отдать любимую собаку на эвтаназию, чтобы у него была возможность переехать в дом престарелых. Этот человек так и не простил себя и со слезами на глазах говорил, что «своими руками убил члена семьи». Он умер через шесть месяцев. Вакаяма был в ужасе. Как можно считать приемлемым причинение таких страданий и мучений человеку в конце его жизни? Он начал подумывать о возможности создания дома престарелых, в котором жильцы могли бы брать с собой своих питомцев.

Вскоре после открытия «Сакура-но Сато Ямасина» в учреждение был принят мужчина, который жил со своей собакой, получая государственную поддержку на дому. Несмотря на прогрессирующие симптомы деменции, он отказывался переезжать в учреждение по уходу, если это означало разлуку с собакой, и это доставляло немало головной боли местным властям. В конце концов было решено, что он переедет в дом «Сакура», где проведет оставшиеся дни вместе со своим любимым компаньоном. В конце концов мужчина мирно скончался в этом доме, спустя шесть месяцев после своей собаки.

Бумпуку, «чудо-собака», которая присматривает за умирающими.

Один из самых популярных обитателей дома – пёс Бумпуку, являющийся метисом сибы, которому, как считается, сейчас около 15 лет.

Бумпуку, похоже, обладает сверхъестественной способностью чувствовать приближение смерти. Возможно, это связано с собачьим обонянием. О его сверхъестественных чувствах стало известно, когда персонал заметил, что он дежурит у комнаты одного из постояльцев. Через несколько дней тот умер. Почувствовав предчувствие близкого конца, Бумпуку запрыгнул на кровать и нежно лизнул человека в лицо, словно не желая его отпускать. Это поведение повторялось несколько раз в последующие годы. Вакаяма убежден, что им двигало желание утешить постояльцев в их последние минуты жизни. В последние годы это поведение стало менее заметным, возможно, потому что с возрастом у Бумпуку ухудшилось обоняние, но в 2019 году Вакаяма опубликовал книгу о «чудо-собаке», а Бумпуку часто показывали по телевидению и рассказывали о нём в многочисленных статьях в журналах.

На самом деле Бунпуку и сам был близок к смерти, прежде чем попасть в это учреждение. Он был спасен группой защиты животных из клиники в префектуре Тиба за несколько минут до того, как его должны были усыпить. Возможно, этот опыт, когда его выбросили на улицу и он стоял на пороге смерти, привел к тому, что в новом доме он стал более чувствительным к ее приближению.

Дайки – еще один представитель породы сиба, который был спасен до того, как попал в наш центр. Когда я впервые встретил его, он уже был ограничен своей кроватью, где за ним с любовью ухаживала Идзута Кэйко, одна из сотрудниц учреждения.

У Идзуты есть особая квалификация по уходу за пожилыми собаками. Преданность, с которой она ухаживала за Дайки, не вызывала сомнений. «Уход за Дайки никогда не казался мне тяжким бременем, ни на минуту», - искренне заявила она.

Уходя на радугу

27 марта 2024 года Дайки умер. Последние минуты его жизни были описаны в блоге «Сакура-но Сато Ямасина» следующим образом:

Дайки отправился в путешествие по радужному мосту. Он вышел в свой последний путь с умиротворенным выражением, как будто заснул. Только сегодня утром, когда небо было чистым и ярко светило солнце, я видел, как Идзута выносила его на улицу на руках для ежедневной прогулки.

Я вспомнил фотографию, сделанную во время моего предыдущего визита, на которой Идзута держит Дайки на руках. Солнечный свет проникает в окна, и деревья за окном отбрасывают узоры на стену, мерцая, как радужный мост среди теней.

Радость жизни с домашними животными в пожилом возрасте

Несомненно, многие любители животных хотели бы, чтобы в будущем таких специальных учреждений, как «Сакура-но Сато Ямасина», становилось все больше. Но, по словам Вакаямы, несмотря на то что с момента открытия санатория его посетило множество людей, пока нет никаких признаков того, что кто-то еще планирует открыть подобное заведение.

И это действительно так, поскольку организация заведения, где пожилые люди могут жить со своими питомцами, влечет значительные трудности. Животных нужно кормить, оплачивать медицинские и другие расходы, нанимать дополнительный персонал для выгула собак. Все это дополняется особыми требованиями гигиены и бюрократическими проволочками. Однако на самом деле некоторые из этих препятствий не так страшны, как может показаться. Например, в плане гигиены нет необходимости делать что-то большее, чем обычные вещи, которые большинство заведений и так делают для своих обитателей. И любые небольшие неудобства, безусловно, перевешиваются преимуществами присутствия собак и кошек. Их влияние на моральный дух персонала, любящего животных, ощутимо, и во время моих визитов в коридорах и комнатах санатория звучал весёлый смех. Жизнь с домашними животными вносит разнообразие в жизнь постояльцев, наделяя их новой энергией. Вакаяма говорит, что на собственном опыте убедился, что стимуляция и ответственность, которые возникают при уходе за животными, могут облегчить симптомы деменции и вернуть гибкость артритным суставам.

Смерть как неотъемлемая часть жизни

Я очень остро ощущал, что собаки и кошки не «принадлежат» какому-то одному человеку. Они были дороги всей общине. Собаки и кошки, которые были заброшены и брошены, были спасены от одиночества и страха смерти и обрели новый дом. И теперь животные отвечали взаимностью, принося радость и надежду в жизнь пожилых людей и их сиделок.

«Смерть — это не что-то необычное. Это последний акт жизни - нечто естественное, что приходит к каждому», - сказал мне Вакаяма во время одного из моих визитов. Его слова нашли во мне отклик. Чем больше я о них думаю, тем больше они кажутся мне вполне справедливыми.

Как и каждый год, весна и цветение вновь вернулись в «Сакура-но Сато Ямасина».

Фотография к заголовку: Санаторий «Сакура-но Сато Ямасина», где животные и люди делят свою жизнь и заботятся друг о друге © Ониси Наруаки