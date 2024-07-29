Лечение боли в тазобедренном суставе у женщин среднего и старшего возраста: репортаж с эндопротезирования моей жены

Вопреки годам: экскурсия фотографа по японскому гиперстареющему обществу

Специфические бытовые привычки и ряд других факторов формируют у японских женщин склонность к заболеваниям тазобедренных суставов. В среднем и старшем возрасте вероятность развития остеоартроза тазобедренного сустава увеличивается. Ведущим методом лечения этого заболевания является эндопротезирование тазобедренного сустава. Мне довелось присутствовать на операции по эндопротезированию с применением роботизированной руки, созданной на основе передовых технологий.

Тазобедренный сустав-трудяга

Вспомните скелет человека, стоящий в школьном кабинете биологии. Тазобедренные суставы симметрично расположены с правой и левой стороны в центральной части тела. Они поддерживают верхнюю часть тела, соединяют её с нижней частью, а также играют ключевую роль при ходьбе на двух ногах. Тазобедренный сустав, напоминающий лежащий в чашке шарик, на первый взгляд выглядит примитивно, однако на самом деле это совершенная конструкция, способная двигаться во всех направлениях.

Бедренная кость - самая длинная кость человека. Её шарообразная головка расположена внутри вертлужной впадины в форме чаши. 20 лет назад мне довелось фотографировать скелет, и, покрутив головку тазобедренной кости, я ощутил удивительную силу этой простой, но совершенной конструкции.

Остеоартроз тазобедренного сустава

С возрастом хрящ, расположенный между головкой сустава и чашкой, и играющий роль амортизатора, постепенно стирается, мышцы в области таза слабеют, в костях появляются пустоты. Эти и другие возрастные изменения приводят к появлению болевых ощущений. Если несмотря на консервативное обезболивающее лечение, боль остаётся невыносимой, врач может предложить операцию по удалению повреждённого тазобедренного сустава с целью замены его на искусственный сустав (имплантат).

У 80% японских женщин среднего и старшего возраста неглубокая вертлужная впадина является врождённой особенностью, с годами приводящей к развитию остеоартроза тазобедренного сустава. Моя жена не является исключением.

Ощущение дискомфорта в тазобедренных суставах появилось у жены ещё во время учёбы в старших классах. С тех пор прошло полвека. Попытка приспособиться к боли нарушила баланс нижней части тела, одна нога стала длиннее другой, к тому же ей трудно ходить пешком на большие расстояния. Пытаясь обмануть боль, она перепробовала различные виды лечения, и так дожила почти до 70 лет.

Иногда я массировал жене ноги и поясницу, растирал их, молился о её выздоровлении. Но, видимо, хрящ тазобедренного сустава износился до предела, потому что боль стала невыносимой. Тогда жена решилась на эндопротезирование тазобедренного сустава.

Жена проходила лечение в расположенной неподалёку от дома больнице Тамагава (Токио, Сэтагая), являющейся одним из лидеров в стране по количеству операций на тазобедренных суставах (более 1000 в год). Ей посчастливилось прооперироваться у Мацубары Масааки – ведущего эксперта в хирургии тазобедренного сустава, возглавляющего Центр тазобедренных суставов больницы Тамагава. Я решил воспользоваться уникальной возможностью рассказать об операции, способной излечить болезнь, от которой страдают 4 миллиона пациентов, и получил специальное разрешение на фотосъёмку во время операции своей жены.

Предоперационная конференция

За неделю до операции врачи собираются в специальном кабинете. Они тщательно изучают огромное количество снимков (рентген, КТ и др.), чтобы рассчитать оптимальный метод хирургии для каждого пациента.

На столе лежат прозрачные листы с изображением имплантатов тазобедренных суставов от разных производителей. Врачи кладут на эти листы кальку и определяют место для установки имплантата в соответствии с планом операции.

«Я рисую кости синим цветом, а имплантаты красным, потому что так красивее. Некоторые пользуются только простым карандашом».

В тот день директор Центра Мацубара, как обычно, пришёл на работу в 7 утра и приступил к разработке плана операции для очередного пациента.

При разработке плана операции в Центре используют специальную навигационную 3D-программу, поэтому рисовать схему от руки совсем не обязательно. С другой стороны, зарисовка схемы помогает представить ход операции, поэтому она эффективна для молодых малоопытных врачей. Окончательную проверку каждого плана операции выполняет Мацубара.

«Рисуя от руки, ты осознаёшь наличие тканей за костями, видишь скрытые линии», – порекомендовал мне старший коллега. В молодости у нас не было 3Д-технологий. Я использую этот метод уже 30 лет», – подчеркнул значимость такой предоперационной подготовки Мацубара.

Начало операции

Жена спит под общим наркозом.

Метод операции – прямой передний доступ. Мацубара является пионером этого метода, который сейчас повсеместно применяется в Японии. Раньше было принято делать доступ сзади, ближе к тазобедренному суставу, однако такой разрез задевал мышцы и ткани, нанося им необратимые повреждения, поэтому Мацубара стремился найти другой метод. Однажды на научной конференции он услышал выступление немецкого врача, рассказывающего о своём методе. «Я интуитивно понял, что это именно то, что мне нужно, немедленно вылетел в Германию, и немецкий хирург научил меня делать этот доступ», – вспоминает Мацубара. При переднем доступе мышцы и сухожилия не повреждаются, поэтому восстановление пациента в послеоперационный период протекает быстрее. В Центре тазобедренных суставов с 2009 года используется исключительно передний доступ.

Разработка имплантатов с учетом особенностей организма японцев, исследования в сфере навигационной хирургии с применением модели трёхмерной компьютерной томографии, создание удобных хирургически инструментов и другие элементы «метода Мацубары», основанные на его богатом опыте, передаются следующему поколению хирургов Центра.

Роботизированная хирургическая система

Операция выполняется с применением новейшей роботизированной хирургической системы Mako. Если в ходе операции могут быть задеты участки кости, удаление которых не было запланировано, роботизированная рука контролирует действия врачей.

«После установки операционной системы я чувствую себя намного спокойнее. Кроме того, эта система способствует внедрению командного подхода, потому что исход операции не зависит от мастерства отдельного хирурга», – говорит Мацубара.

Реабилитация с первого дня

Слушать голос костей

В следующем году Мацубаре исполняется 70 лет. Он по-прежнему делает около 250 операций в год и настолько активен и моложав, что в приближение этого юбилея верится с трудом.

Когда-то Мацубара мечтал стать археологом. В студенческие годы он увлекался футболом. Потом он стал ортопедическим хирургом и посвятил всю свою жизнь тазобедренным суставам. Если уподобить вертлужную впадину тазобедренной кости входу в пещеру, то Мацубару можно назвать нападающим, который забивает мяч в эту дыру. А то, как он прислушивается к голосу костей, звучащему в глубине тела пациента, напоминает о романтике археологических раскопок.

«Изучение старения» – это «изучение костей».

Текст статьи и фотографии: Ониси Наруаки

Фотография к заголовку: обсуждение методики операции на основе рентгеновских снимков тазобедренного сустава