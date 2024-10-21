Изделия Inori Orchestra: как мастера-деревообработчики создают уникальные современные алтари

Вопреки годам: экскурсия фотографа по японскому гиперстареющему обществу

Наше отношение к смерти определяют глубинные традиции и вековые религиозные верования. Но даже в этой сфере есть место для инноваций, о чем свидетельствуют стильные обрядово-ритуальные предметы, предлагаемые японцам современными компаниями.

Как поступить с останками

С годами я все чаще ощущаю холодок в спине, который не замечал раньше. Это дыхание смерти. В такие моменты я думаю о том, что меня, возможно, кремируют и о том, как мне хотелось бы, чтобы упокоились мои останки. Или, если первой уйдет моя любимая женщина, что мне делать с ее останками.

Я родился в традиционном доме под соломенной крышей в горах префектуры Нара. Я смутно помню, как мы тогда молились предкам и божествам у буцудана и камидана (домашние буддийские и синтоистские алтари), ставя перед ними в качестве подношений свежую воду, сезонные цветы и еду, возжигая благовония и распевая сутры. Сейчас за нашим семейным кладбищем и домашними алтарями ухаживает мой старший брат, и я вынужден признать, что с годами моя эмоциональная связь с умершими родителями, родственниками и предками стала слабее. Подозреваю, что это напрямую связано с тем, что в быту у меня практически нет прямого контакта с буцуданом.

Буцудан как райский уголок Чистой Земли в миниатюре

Семейный алтарь – это миниатюрный образ буддийского аналога рая, Чистой земли. Его дизайн постоянно эволюционировал, идя в ногу со временем. Пройдя период сходства со старинным предметом мебели, в последние годы буцудан приобрел более современный вид. Однако, несмотря на модернизацию, доля семей, имеющих буцудан, сокращается, поскольку семьи становятся все более нуклеарными, теряя таким образом связь с предками, которые из поколения в поколение жили под одной крышей.

В то же время растет число людей, которые хранят останки или часть костей и праха своих близких у себя дома. Некоторые используют более личный подход к увековечиванию памяти умершего, не испытывая необходимости содержать полноценную могилу или буцудан.

Однако у этих людей существует одна общая проблема – найти подходящий контейнер для хранения останков.

Современные стильные алтари и утварь

В поисках буддийской мебели, соответствующей моему стилю жизни, я наткнулся на сайт, предлагающий впечатляющий ассортимент современных и стильных буцуданов и сопутствующих товаров. Это было именно то, что я искал! Я так воодушевился, что немедленно связался с производителем, компанией Inblooms, и договорился о визите в их офис в Сидзуоке.

Дизайн продукции компании, выпускаемый под брендом Inori, что дословно переводится с японского как «молитва», максимально прост, лишен украшений и лаконичен, но при этом обладает безусловной энергетикой. В отличие от несколько тяжеловесной религиозной пышности традиционных буцуданов, алтари Inblooms отличаются легкостью и воздушностью. Некоторые из них представляют собой простые деревянные рамки. Такой сдержанный дизайн не создает препятствий для циркуляции воздуха, обеспечивая чистое и ясное звучание алтарного колокольчика.

Компания Inblooms внесла радикальные изменения в идею традиционного алтаря, приспособив буцудан к современному стилю жизни. Одним из самых популярных изделий компании, представленных в ее онлайн-галерее Inori Orchestra, является «буцудан А4» – алтарь, высота и ширина которого соответствуют размеру стандартного листа бумаги формата А4.

Держа в руках эту рамку, я ощущал, как гладкое и приятное на ощупь натуральное дерево быстро впитывает тепло моих рук. Безграничный потенциал представленных передо мной изделий очаровал меня. Увиденное настолько взбудоражило мои чувства, что я, как заправский фотограф, не выпускал из рук фотоаппарат, делая снимок за снимком.

Лес погребальных табличек

Традиционная погребальная табличка с посмертным буддийским именем человека и датой его смерти называется ихай. Считается, что в ней обитает душа умершего, и в прошлом ихаи были неизменно черного цвета. Однако компания Inblooms создала то, что она называет Mori no Ihai (Лес ихай) -уникальную коллекцию табличек, выполненных на момент запуска каталога в продажу из более чем 200 видов натурального дерева. Например, для своей мамы, любящей фрукты, я мог бы выбрать табличку из яблоневого дерева, и это был бы единственный в своем роде ихай, позволяющий мне эмоционально общаться с мамой во время молитвы.

В 2018 году новаторская серия табличек ихай была удостоена премии Good Design Award Японского института продвижения дизайна. Члены жюри отметили, что эта серия расширяет возможности традиционного ихай, позволяя выразить индивидуальность покойного через выбор породы дерева. Инновационный дизайн изделий Inori Orchestra был удостоен этой награды в общей сложности семь раз.

Президент Inblooms Кикути Наото объясняет, что многие изделия бренда Inori вдохновлены идеями скандинавского дизайна. «Стулья в нашем выставочном зале изготовлены мастерами с особой тщательностью и с использованием самых лучших материалов, – комментирует он. – Если они ломаются, их ремонтируют, а не выбрасывают и заменяют. Именно так поступали в Японии из века в век. Создавая линейку Inori Orchestra, мы стремились достичь такого же уровня качества. Чем проще дизайн, тем легче увидеть суть».

Живая традиция обработки дерева

Любовь к дереву Кикути привил его дядя, работавший плотником в святилище Сэнгэн в Сидзуоке. В начале 1800-х годов сёгунат Токугава собрал лучших плотников со всей страны, чтобы создать строения, которые сейчас находятся на территории этого святилища. Потомки тех миядайку, или плотников, специализирующихся на строительстве и ремонте храмов и святилищ, осели в Сидзуоке и начали использовать столярные техники для создания того, что позднее получило название Суруга сасимоно: мебели, буцуданов и других изделий из дерева, сделанных без использования гвоздей.

Однако в наши дни даже для изготовления предметов в этом сугубо местном стиле все чаще привлекают зарубежных поставщиков с их более низкими ценами. «Одной из моих целей при создании Inori Orchestra, – объясняет Кикути, – было дать местным деревообработчикам возможность оттачивать свое мастерство».

Я навестил одного из таких мастеров, патриарха деревообработки Ясуду Масахиро, в его мастерской. «Заказы, которые я получаю от бренда Inori, весьма непросты», - признается он. «Иногда требования кажутся неоправданно сложными. Но в то же время я всегда стремлюсь принять вызов». Преодоление технических сложностей развивает мои навыки и открывает передо мной новые двери». Кикути всегда передает мне обратную связь от клиентов, и это помогает мне оставаться в тонусе».

Кикути из Inblooms считает, что нужно делегировать сборку своих любимых предметов мебели только тем, кто действительно разделяет его энтузиазм – и это описание идеально подходит Ясуде.

Рождение Inori Orchestra

После окончания землеустроительной школы в Нагое Кикути поступил на работу в строительную компанию, где ему поручили проектирование и обустройство кладбищ садового типа. Этот опыт заставил его задуматься о современных подходах к погребению усопших и увековечиванию их памяти. Затем он вернулся в Сидзуоку, где стал менеджером по продажам автомобилей Volkswagen, и на четвертый год работы стал самым успешным дилером своего любимого автопроизводителя в Японии.

Примерно в то же время в Сидзуоке открылся офис швейцарской компании, производящей «мемориальные бриллианты» из праха близких людей. Кикути поразила эта новаторская идея, и он решил, что она может стать решением проблемы нехватки мест на кладбищах в Японии. Он основал собственную компанию по созданию подвесок Ash in Jewelry и других аксессуаров, в которых можно было хранить останки усопших. Продукцию ждал немедленный успех.

Сейчас, 18 лет спустя, Кикути работает с небольшой, но надежной командой коллег и продолжает принимать личное участие во всех этапах создания своего продукта – от проектирования до фотографирования, дизайна и упаковки. «Мы получаем множество благодарственных писем от наших клиентов» – отмечает он. «Именно они помогли нам достичь уровня, на котором мы находимся сегодня. Я также вижу, что многие другие производители начали предлагать изделия, похожие на Inori Orchestra. Это означает, что мы создали новый жанр мемориальных предметов, который наконец-то получил признание на рынке».

«Я стремлюсь к тому, чтобы стать Apple в индустрии изготовления буцуданов, быть постоянным источником инноваций. Возможно, когда-нибудь, может уже даже после моей смерти, наши изделия станут настолько же универсальными и привычными, как вешалка для одежды. И люди будут спрашивать друг друга, кто же их придумал».

Реликварий света и родства душ

Увлекшись мастерством стеклодувов, Кикути запустил линию урн для праха, изготовленных из стекла методом выдувания. Большим поклонником этих прекрасных изделий является Кимия Коси, главный священник Рёундзи, буддийского храма в городе Хамамацу, префектура Сидзуока, где хранится самая большая в мире версия «Сутры сердца», созданная мастером каллиграфии Канадзавой Сёко. Я решил нанести визит в этот храм.

В другом конце зала находится реликварий с 266 освещенными стеклянными урнами – по числу иероглифов в «Сутре сердца». Меня поразил вид посетительницы, которая пришла сразу после наступления сумерек и очень долго стояла перед одной из урн.

Молясь и делая подношения умершим, мы обращаем к ним свои мысли, ощущаем их присутствие и входим в резонанс с ними, находясь на одной частоте вибрации. Как солнце и луна, свет исходит от одного человека и отражается от другого. И как две руки, наши души встречаются друг с другом в безмолвной молитве.

Фотография к заголовку: Inori Ouchi – буцудан из натурального дерева, который прекрасно вписывается в современную обстановку (© Ониси Наруаки)

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