Больница с сердцем: превращаем боль в надежду с помощью силы искусства

Решение социальных проблем через использование искусства в социальной помощи

В экстерьере Медицинского центра Сикоку для детей и взрослых в префектуре Кагава используется искусство для поддержки пациентов и их семей, вызывая общение.

Искусство побуждает к общению

Дзэнцудзи – древний храм в современной префектуре Кагава, где родился великий буддийский наставник Кукай. Рядом находится Медицинский центр Сикоку для детей и взрослых, образованный путем слияния больницы Дзэнцудзи и детской больницы Кагава в 2013 году. Стены тут расписаны разноцветными деревьями, а у входа в детское отделение стоит большое белое дерево. Детям, которые неизбежно испытывают стресс в зале ожидания, можно отлично поиграть, проходя сквозь ствол этого дерева. Указатели для лифтов имеют стандартные пиктограммы в стиле поезда, а рельсовая линия указывает путь.



Арт-объект Белое дерево – работа Кавасимы Морихико в зале ожидания. Она призвана помочь детям с нарушениями развития справиться с ожиданием, которое сопровождает посещение врача (© Кодэра Кэй)



Поезд игриво ведёт людей к лифтам (© Кодэра Кэй)

Арт-объекты и произведения искусства для больниц, как правило, выбираются для создания успокаивающей обстановки. Однако в Медицинском центре Сикоку сразу становится ясно, что представленное искусство предназначено не просто для просмотра, а как средство для стимулирования общения.

Творческий процесс, учитывающий трудности

Для арт-директора больницы Мори Айне использование объектов искусства в медицинской среде – это творческий процесс, основанный на диалоге. Она просит пациентов и сотрудников делиться своими заботами и проблемами, которые она определяет как «боль». Затем Мори рассматривает лучший способ излечить эту боль посредством объективного диалога и сотрудничества с художниками, превращая её в надежду с помощью искусства, которое допускает свободную интерпретацию. «Важно сотрудничать с большим количеством людей», – объясняет Мори. «Наблюдение за болью с разных точек зрения открывает наилучший путь».



Арт-директор больницы Мори Айнэ. Она также является приглашённым доцентом в Школе сестринского дела Университета Такарадзука, директором NPO Arts Project и соруководителем Art Meets Care (© Кодэра Кэй)

Толчком к назначению Мори арт-директором больницы стало её участие в создании дизайна и росписи стен для предшественника учреждения – детской больницы Кагава. Мори работала фотографом, а также занималась поиском подходящих произведений искусства для медицинских учреждений. К ней обратился директор больницы, обеспокоенный тем, что психиатрическое отделение подросткового корпуса выглядит мрачно и попросил её разработать дизайн росписи стен, чтобы сделать их ярче. Пациенты, члены их семей и персонал больницы предложили ей нарисовать камфорные деревья, которые являются символом города.

Мори потратила четыре месяца на разработку концепции, проведение интервью с заинтересованными сторонами, и работа была завершена примерно за шесть месяцев благодаря помощи местных волонтеров. Процесс создания вызвал чувства привязанности и гордости. Раньше дети от разочарования делали дырки в стенах, но теперь это прекратилось. Даже медсёстры отделения стали выглядеть более расслабленными. Эффект превзошел ожидания, и Мори пригласили управлять новыми больничными арт-объектами с момента их разработки.



Внешний вид Медицинского центра Сикоку для детей и взрослых. Муралы с молодыми деревьями и разноцветной листвой созданы на основе тех, что были нарисованы вдоль коридоров пациентами и нянечками в Детской больнице Кагава (© Кодэра Кэй)

На рекомендации Мори по созданию художественных инсталляций сильно повлиял её личный опыт, связанный с внезапной потерей мужа из-за сердечного приступа. Пока она боролась с тем, что она описывает как «адскую боль», она продолжала фотографировать их двух маленьких детей с помощью камеры, которую оставил её муж. Со временем она обнаружила, что это постепенно облегчает страдания. «Фотография дала мне место, где я принадлежала себе, даже несмотря на мои конфликты и страдания, – говорит она. – Сфера искусства приняла меня такой, какая я есть, и в итоге дала мне надежду на жизнь».



Стены Центра поддержки на дому и дневного ухода были белыми, но персонал и пользователи центра с помощью художника Масуда Хисако превратили его в яркое пространство (© Кодэра Кэй)

Лечение боли с помощью искусства

Прогуливаясь по Центру, посетители сталкиваются с искусством, выражающим чувство доброты. Изучение предыстории каждой работы даёт ещё большее понимание чувств людей, участвовавших в её создании.

В саду перед больницей есть небольшие деревянные домики. Рядом находится знак с надписью: «Пожалуйста, не ходите по газону, это дом для маленьких людей. Только некоторые люди могут видеть маленьких людей». Знак был установлен после того, как постоянное движение пешеходов начало сказываться на траве. Как и другие арт-работы в учреждении, знак и маленькие домики сдерживают нежелательное поведение и создают пространство, которое радует маленьких пациентов.



Домики «маленьких людей» на газоне перед больницей – работа художника Хаябути Тайсукэ (©Кодэра Кэй)

В 19 местах по всей территории больницы в нишах стен встроены небольшие домики. Некоторые из них имеют деревянные открывающиеся дверки. Внутри находятся поделки и открытки с посланиями, сделанные с помощью около 200 добровольцев, которые пациенты могут забрать домой.



Ниши в стене создают место для общения с пациентами (© Кодэра Кэй)



Детям нравится открывать маленькие дверцы, чтобы узнать, что скрывается внутри (© Кодэра Кэй)

Одна из ниш связана с конкретной девочкой, которая была пациенткой этого учреждения. Мягкая игрушка, положенная медсестрой рядом с её подушкой, придала ей смелости пойти на операцию. Однако, она была опечалена позже, когда ей пришлось вернуть игрушку. В ответ она начала делать игрушки для детей, ожидающих операции.

Однако, девочка была немного в смятении, так как хотела помогать другим, предпочитая оставаться инкогнито. Мори придумала идею ниши, где девочка могла бы прятать свои подарки. Позже другая застенчивая девочка начала жертвовать браслеты мисанга, которые она сама изготавливала. Это привело к тому, что она постепенно открылась и продолжила делать подарки, даже борясь со своей собственной болезнью.

По словам Мори, «невидимое взаимодействие, которое происходит благодаря творчеству, даёт людям силы прожить ещё один день». Её офис полон подарков ручной работы от волонтёров. Пациенты и медицинский персонал могут заходить к ней в любое время. Она говорит, что когда они делятся с ней своими проблемами, это даёт ей идеи для будущих художественных проектов.



Подарки ручной работы стоят на полках в офисе Мори (©Кодэра Кэй)

Выражение чувств медицинского персонала

Из многих художественных проектов, над которыми работала Мори, она говорит, что наибольшее влияние на её мировоззрение оказала художественная роспись стен коридора от подземного морга до автостоянки.

Директор по уходу за больными считал, что бетонные стены выглядят мрачно и одиноко. Мори обсудила этот вопрос с художниками и придумала цветочный дизайн, в который вписали голубые цветы, нарисованные 177 сотрудниками.



Выполненная с участием сотрудников настенная роспись вдоль подземного коридора отдаёт дань памяти усопшим (Художница Симада Рейко) (© Кодэра Кэй)

Некоторые сотрудники плакали, помогая создавать роспись. После того, как она была завершена, некоторые медсёстры были тронуты до слёз, когда родственники усопшего выразили свою признательность, проходя по коридору. Благодаря этому опыту Мори поняла, что не только пациенты и их семьи нуждаются в утешении, но и персонал больницы, который сопереживает тем, кто страдает.

«Эта больница – среда, которую все создают вместе», – говорит Мори. «Я думаю, что путём выражения искренности медицинского персонала в отношении пациентов и их семей, они получают неочевидную заботу».



Сотрудники добавили свои инициалы к нарисованным цветам (© Кодэра Кэй)

Облегчение боли за пределами больницы

Мори развивает искусство, чтобы облегчить боль не только в больнице, но и за её пределами. Первым шагом стало оказание помощи семьям, потерявшим детей.

Совместно с исследователями, изучающими случаи детской смерти, людьми, потерявшими близких родственников, и персоналом больницы она создаёт «карточки скорби» с посланиями для членов семей, переживших утрату. Они также разрабатывают приложение для смартфонов, которое показывает пользователям изображения произведений искусства и природных пейзажей.

Медицинский центр стремится справиться с широким спектром страданий. Мори намерена продолжать свои усилия, чтобы понять боль других людей, вступая в диалог с различными сторонами, чтобы зажечь путь надежды, когда через искусство люди смогут найти надежду для себя.



Мори стоит перед гигантским камфорным деревом, созданным для использования в приложении (©Кодэра Кэй)

Фотография к заголовку: Мори с исследователями, участвующими в разработке приложения для смартфонов и карточек скорби (© Кодэра Кэй)