Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам (7): статуя Одиннадцатиликой Каннон

Очарование японской буддийской скульптуры

Эту статую Каннон сравнивают с Венерой Милосской и называют вершиной буддийской скульптуры годов Тэмпё (729-749). Её красоту впервые открыл миру Эрнест Феноллоза, американский исследователь истории восточного искусства.

Эта статуя обладает удивительным изяществом.

あをによし 奈良の都は 咲く花の にほうがごとく 今盛りなり Ао-ни ёси

Нара-но мияко ва

Саку хана но

Ниоу га готоку

Има сакари нари Прекрасная в лазури голубой

Столица Нара,

Как цветок расцветший,

Теперь настал

Её сверкающий расцвет! (перевод А. Е. Глускиной)

В стихах поэтической антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) столицу, город Нара, сравнивали с благоухающим цветком на пике расцвета. Возможно, именно это великолепие нашло своё отражение в изящном изгибе век статуи и торжественности взгляда. Эта статуя Одиннадцатиликой бодхисаттвы Каннон была создана в годы Тэмпё, в период расцвета столицы Хэйдзё-кё (Нара). Различные лики бодхисаттвы Каннон символизируют различные силы, которые она использует для спасения живых существ.

Годы Тэмпё в периодизации истории искусства относится ко времени пика расцвета буддийского искусства в период Нара (710-793). Некоторые историки искусства считают, что этот период совпадает с периодом Нара в исторической периодизации, но я считаю, что Тэмпё продолжался с 710 по 783 год. В своей книге «Паломничество к древним храмам» специалист по этике Вацудзи Тэцуро восхваляет эту статую, созданную в 760-х годах, как «величайший шедевр периода Тэмпё».

Эта Одиннадцатиликая Каннон изначально была главным изображением Дайгориндзи, храма-святилища (дзингудзи) при святилище Оомива, где «телом божества» (синтай) считается гора Мива. В период Нара начинается формирование уникальной японской религиозной системы – синто-буддийского синкретизма, в котором слились традиционные культы божеств и буддийские верования, что позволяло им сосуществовать. В то время на территории святилищ возводили буддийские храмы, и если в святилищах в качестве предметов поклонения выступали зеркала и мечи, в храмах основными объектами культа были буддийские статуи.

Позднее, в 4 году Кэйо (1868), храм Омириндзи, бывший ранее храмом при святилище и закрытый из-за указа правительства Мэйдзи о разделении синтоизма и буддизма, передал эту статую Каннон храму Сёриндзи, с которым у него были давние связи. В 1878 году американский философ Феноллоза приехал в Японию по просьбе японского правительства и, преподавая в Токийском императорском университете, также уделял внимание исследованиям японского искусства. Изучая эту статую, он был настолько поражён её красотой, что пожертвовал храму шкаф для буддийских статуй (дзуси), который имел колеса, чтобы Каннон можно было эвакуировать в случае чрезвычайной ситуации.

В то время в ходе антибуддийского движения многие буддийские статуи были разрушены или выброшены. Признавая их культурную ценность, Феноллоза защищал буддийские статуи. Эти усилия принесли свои плоды в 1897 году, когда был принят Закон о сохранении древних святилищ и храмов, а в 1899 году статуя была объявлена национальным достоянием в соответствии с тем же законом. Позднее она вновь была признана национальным достоянием согласно Закону о защите культурных ценностей, принятому после войны в 1951 году.

Статуя выполнена в технике мокусин-кансицу-дзукури, когда из одного куска дерева изготавливают основу, покрывают её тканью, после чего создают внешний слой при помощи кокусо – смеси древесного порошка и лака. Во второй половине периода Нара такая техника производства, заменив резьбу по дереву, позволила лучше выражать, например, изгибы пальцев. Изображён каждый волосок на голове, а толстый слой кокусо позволил подчеркнуть волнистые складки одежды. Голова статуи особенно выразительна, и вся скульптура создаёт особое ощущение объёмности.

Если в двух словах характеризовать буддийские статуи этого периода, уместно будет назвать их совершенством реалистичности. Реализм означает представление вещей такими, какие они есть, без добавления субъективности. Со временем, в эпоху Асука (по периодизации японской культуры – первая половина VII в.) и Хакухо (конец VII и начало VIII вв.), скульптура совершенствовалась, и в период Тэмпё начали создавать реалистичные буддийские статуи, подобные Одиннадцатиликой Каннон. Эта статуя прекрасно иллюстрирует процветание буддизма и буддийского искусства в Хэйдзёкё (Нара), столице того времени.

Статуя Одиннадцатиликой бодхисаттвы Каннон

Высота: 209,1 см

209,1 см Время создания: конец периода Нара (710-794)

конец периода Нара (710-794) Местонахождение: монастырь Сёриндзи

монастырь Сёриндзи Характеристики: национальное достояние

Фотография к заголовку: Статуя Одиннадцатиликой бодхисаттвы Каннон

Фотографии: Муда Томохиро