Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам (9): буддийская скульптура Энку

Очарование японской буддийской скульптуры

Монах Энку, как говорят, в ходе своих странствий по Японии создал в общей сложности 120 000 деревянных буддийских скульптур. Несмотря на грубость формы, его произведения исполнены сострадания к живым существам.

В чём очарование улыбки этой грубо вырезанной скульптуры?

Живший в начале периода Эдо монах Энку (1632-1695) во время своих странствий по стране вырезал буддийские статуи. Он родился в земле Мино (современная префектура Гифу) и занимался практикой культа сюгэндо на горе Ооминэ (префектура Нара). Обычно он жил в Мино и оттуда путешествовал от региона Кансай до Хоккайдо, который тогда был ещё неизведанной землёй, и во время своих странствий Энку создавал буддийские статуи. Говорят, что он принял обет в течение жизни создать 120 000 буддийских статуй. Эти резные скульптуры он создавал не только по запросу храмов и святилищ, но и для обычных людей, которые помогали ему во время его путешествий.

Энку вырезал не только буддийские статуи, но и изображения синтоистских божеств. Привлекательность будд Энку состоит в их вольной природе, он не связывал себя традиционными методами изготовления буддийских статуй. Считается, что он действительно вырезал 120 000 статуй, и до наших дней дошло более 5000 скульптур, для которых подтверждено его авторство.

Энку использовал расколотые вдоль брёвна, а иногда и коряги или упавшие деревья, обрабатывая материал встречными засечками долотом или тяжёлым ножом. Главная особенность его скульптуры заключается в простоте, Энку не заботился о деталях. Он никак не украшал и не раскрашивал статуи, оставляя выразительную поверхность дерева открытой. Он также создал множество «будд из обрезков», вырезанных из бесполезных древесных отходов.

Уголки глаз главной статуи слегка выделены, что придаёт лицу гневное выражение. Однако если присмотреться, то можно увидеть, что уголки рта слегка приподняты, и статуя улыбается.

Будды Энку всегда улыбаются.

わが母の

命に代わる

袈裟（けさ）なれや

法（のり）のみかげは

万代（よろず）を経(へ)ん Вага хаха но

Иноти ни кавару

Кэса нарэ я

Нори-но микагэ ва

Ёрозду о хэн Монашеская ряса

Заменила жизнь

Матери моей.

Сияние Дхармы

Не угаснет вовек! («Сборник стихов Энку», Энку касю)

Мать Энку умерла, когда он был ещё ребёнком, и говорят, что он стал монахом, чтобы преодолеть это горе. Приведённое стихотворение в жанре вака передаёт его чувства к матери. Недавно в городе Хасима префектуры Гифу в статуе Одиннадцатиликой Каннон, вырезанной Энку, были найдены статуя будды Амиды (Амитабха) и зеркало. Наиболее авторитетное предположение состоит в том, что зеркало – память о его матери.

Когда Энку ощутил, что его тело теряет жизненную силу, он вернулся в места на берегу реки Нагара, где похоронена его мать, ограничил себя в еде и умер, став «Буддой в собственном теле» в возрасте 64 лет. Возможно, улыбка будд Энку – это материнская улыбка, полная сострадания.

Будда Энку

Высота: 77 см

77 см Время создания: период Эдо (XVII в.)

период Эдо (XVII в.) Местонахождение: частная коллекция

Фотография к заголовку: Будда Энку (частная коллекция)

Фотографии: Муда Томохиро