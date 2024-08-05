Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам (10): статуя бодхисаттвы с полускрещенными ногами

Очарование японской буддийской скульптуры

Эту статую считают одним из трёх произведений искусства, запечатлевших наиболее загадочную улыбку, наряду со Сфинксом и Моной Лизой. Скульптура бодхисаттвы внесена в список национального достояния и считается одним из величайших шедевров буддийского искусства периода Асука (538-710), скрывая за своим улыбающимся лицом множество загадок.

Красивое лицо бодхисаттвы с этой загадочной улыбкой создаёт освежающее ощущение.

Статуя бодхисаттвы является главным изображением Тюгудзи (город Икаруга, префектура Нара) – женского монастыря, который, как говорят, построил принц Сётоку-тайси для своей матери Анахобэ-но Хасихито. Наряду с монастырём Хорю-дзи он является одним из семи монастырей, основанных принцем Сётоку-тайси. В настоящее время он примыкает к храму Тоин монастыря Хорюдзи, но до конца XVI века он находился в 500 метрах восточнее. Это место является историческим памятником национального значения «руины Тюгудзи», и во время раскопок в годы Сёва (1926-1989) там была обнаружена такая же черепица, какая применялась и в монастыре Хорюдзи во время его строительства. Это даёт основания считать, что эта статуя являлась главным культовым объектом монастыря Тюгудзи со времён периода Асука.

Бодхисаттва сидит с полускрещенными ногами, положив правую ногу на левое колено. Рука скульптуры поднесена к щеке – бодхисаттва как будто задумался о том, как помочь людям. Этот тип буддийских статуй в Японии называют ханка сюи дзо, «статуя с полускрещенными ногами в позе задумчивости». Согласно монастырской традиции, данная статуя монастыря Тюгудзи называется Нёирин Каннон, «Каннон, исполняющая желания» (санскр. Чинтаманикакра). Однако на постаменте аналогичной статуи в монастыре Ятюдзи (префектура Осака) есть надпись «статуя Майтреи» (яп. Мироку босацу), и большой вес приобрела теория о том, что статуя из Тюгудзи сделана в Японии и изображает бодхисаттву Майтрею. До сих пор неизвестно, почему статуя в Тюгудзи стала называться «Нёирин Каннон».

Существуют различные теории о дате создания статуи, начиная от эпохи императрицы Суйко (554-628) до императрицы Дзито (645-702), но преобладающая сейчас теория говорит, что она была создана около 650 года. Дело в том, что здесь улыбка не выглядит застывшей, что является шагом вперёд по сравнению с «архаичной улыбкой», которую можно увидеть на буддийских статуях раннего периода Асука (538-710), и приближается к более реалистичному выражению человеческого лица. В пользу этой теории говорит и тот факт, что линии складок ниспадающих одежд асимметричны и изображены относительно свободно. В связи с этим статую относят скорее ко второй половине периода Асука, то есть между серединой VII века и 710 годом, в период Хакухо, как он называется в периодизации японского искусства.

Скульптура выполнена из считающегося священным камфорного дерева методом ёсэги-дзукури, при которой голова и туловище изготавливаются по частям, а затем соединяются вместе. Утончённая красота создаётся благодаря тщательной отделке и подгонке каждой части статуи. Всё тело чёрное и блестящее, создаётся впечатление, что статуя сделана из железа. Её поверхность покрыта лаком саби, который представляет собой смесь сырого лака и каменной пыли то-но ко, и исследование показало, что она была покрыта белой глиной и раскрашена.

Одеяние было алым, цвета киновари. Халат также был ярко-красным, а ткань сидения статуи была украшена узором из тонко нарезанного сусального золота в технике кириканэ и зелёным медным пигментом. Предполагается, что нимб статуи сиял золотом. Вероятно, это была особенно красочная буддийская статуя, так как на голове и руках сохранились отверстия от креплений – возможно, на ней раньше были роскошные украшения, такие как корона и браслеты.

На подошве правой стопы сохранилась часть первоначальной расцветки, которая за 1300 лет оказалась полностью утрачена на остальной поверхности статуи. Существуют разные теории, почему она приобрела угольно-чёрный цвет. Одна из них объясняет это копотью от масляных фонарей, другая – многократным покрытием чёрным лаком, но в точности это остаётся неизвестным.

Бодхисаттва, загадочно улыбаясь, как будто посмеивается над мирскими изысканиями исследователей.

Статуя бодхисаттвы с полускрещенными ногами (Нёирин Каннон)

Высота: 132 см

132 см Время создания: период Асука – период Хакухо

период Асука – период Хакухо Местонахождение: монастырь Тюгудзи

монастырь Тюгудзи Характеристика: национальное достояние

Фотография к заголовку: Статуя бодхисаттвы с полускрещенными ногами (Нёирин Каннон) из монастыря Тюгудзи

Фотографии: Муда Томохиро