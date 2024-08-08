Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам (11): статуя будды Махавайрочана (Дайнити нёрай)

Очарование японской буддийской скульптуры

Эту монументальную буддийскую статую создал знаменитый скульптор Ункэй в возрасте 20 с небольшим лет. Она относится к концу периода Хэйан (794-1192), но уже предвещает тот артистизм, который в полной мере раскрылся в период расцвета буддийской скульптуры в последующий период Камакура (1192-1333).

Дебютная работа талантливого буддийского скульптора обладает загадочным очарованием, благодаря которому от неё трудно оторвать взгляд.

Сидящая статуя будды Татхагата Махавайрочана (яп. Дайнити нёрай) находится в древнем монастыре Эндзёдзи, расположенном в горах на окраине города Нара. В возрасте двадцати с небольшим лет её создал Ункэй, буддийский скульптор, оставивший свой след в истории буддийской скульптуры.

При упоминании имени Ункэя возникают ассоциации со скульптурой периода Камакура (1192-1333), но данная статуя, сделанная из кипарисовика хиноки, была создана в конце периода Хэйан. Надпись чернилами на обратной стороне постамента гласит, что работы начались в 24-й день одиннадцатой луны первого года Ангэн (1175) и завершились в десятую луну следующего года. Автором указан «Ункэй, настоящий ученик великого буддийского скульптора Кокэя». Выражение «настоящий ученик» (実弟子, дзицудэси) означает ученика, который является биологическим ребёнком мастера, то есть Кокэй, основатель скульптурной школы Кэй, был отцом Ункэя. Статую такого размера обычно создавали примерно за три месяца, а 11 месяцев для этого – слишком долгий срок. Предполагают, что либо Кокэй со всей строгостью руководил работой сына, или же сам Ункэй настолько стремился к совершенству, что для завершения ему потребовалось столько времени.

Татхагата Махавайрочана (Дайнити нёрай) возглавляет иерархию мира эзотерического буддизма, и его имя означает «Великое солнце», поскольку считается, что его свет сияет повсюду. Махавайрочана находится в центре как символизирующего мудрость Алмазного мира (санскр. ваджра-дхату, яп. конгокай), так и Мира Чрева (санскр. гарбхакоша-дхату, яп. тайдзокай), который символизирует сострадание, отличаются только мудры, то есть положения рук и пальцев. Махавайрочана Алмазного мира поднимает указательный палец левой руки перед грудью, обхватывая его пальцами правой руки в мудре тикэн-ин, символизирующей мудрость Будды, распространяющуюся на все живые существа. Махавайрочана Мира Чрева сидит, сложив руки в мудру медитации дзэндзё-ин, то есть распрямлённые ладони лежат одна на другой, как при занятиях сидячей медитацией дзадзэн.

Параллельные линии одежды и плавные изгибы тела выполнены в стиле периода Хэйан. С другой стороны, выражение лица с хрустальными глазами, отражающее сильную волю, и ощущение внутреннего напряжения фигуры с прямой спиной и выпяченной грудью отличаются от сбалансированных фигур хэйанской скульптуры.

Кроме того, новаторским является и пространственное решение рук, сложенных в мудру тикэн-ин, которые расположены не вплотную к телу. Эта скульптура воплощает красоту фигуры, выходящей за рамки реализма, и предвосхищает последующий расцвет художественного мастерства Ункэя. Можно сказать, что с этой статуи начался новый период в истории буддийской скульптуры.

Статуя Махавайрочаны (Дайнити нёрай)

Высота: 98,2 см

98,2 см Время создания: конец периода Хэйан

конец периода Хэйан Местонахождение: монастырь Эндзёдзи

монастырь Эндзёдзи Характеристика: национальное достояние

Фотография к заголовку: Статуя Махайвайрочаны (Дайнити нёрай) из монастыря Эндзёдзи

Фотографии: Муда Томохиро