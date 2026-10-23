«Мой сосед Тоторо» – поворотный момент в творчестве Миядзаки Хаяо

Воображаемые миры студии Ghibli и японская мысль в послевоенную эпоху
«Мой сосед Тоторо» – поворотный момент в творчестве Миядзаки ХаяоКультура Манга и анимэ
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«Непритязательность» сюжета «Тоторо»
Мультфильм Миядзаки Хаяо «Мой сосед Тоторо» увидел свет 16 апреля 1988 года, он вышел в двойном прокате вместе с фильмом Такахаты Исао «Могила светлячков». У Миядзаки это был четвёртый полнометражный анимационный фильм после «Люпен III: Замок Калиостро» (1979) и «Навсикаи из Долины Ветров» (1984), вышедших до основания студии Ghibli, и «Небесного замка Лапута» (1986), вышедшего через год после основания Ghibli.
Действие этого фантастического фильма разворачивается в городе Токородзава префектуры Сайтама во второй половине 1950-х годов. Фильм рассказывает о взаимоотношениях сестёр Сацуки и Мэй Кусакабэ, переехавших в этот район вместе с семьёй, и Тоторо – таинственного существа, которое могут видеть только дети.
Первоначально он был задуман как фильм средней продолжительности около 60 минут, но проект столкнулся с трудностями из-за своей «непритязательной» тематики и в итоге был показан вместе с фильмом «Могила светлячков».
Хотя после выхода в прокат он не стал большим кассовым хитом, в том году он собрал множество ведущих кинопремий Японии. Он стал первым анимационным фильмом, занявшим первое место среди японских фильмов в рейтинге Kinema Junpo Best Ten и получившим главный приз за лучший японский фильм на Mainichi Film Awards. Кроме того, режиссёр был удостоен премии министра образования за достижения в искусстве.
Кроме того, благодаря последующим телевизионным трансляциям, видеорелизам и продаже сопутствующих товаров, таких как мягкие игрушки, он постепенно завоевал национальную популярность. Вступительная песня «Прогулка» (Сампо) также стала классической детской песней в Японии, и спустя 38 лет после выхода фильма он широко признан шедевром Миядзаки Хаяо и студии Ghibli, а сам Тоторо даже стал символом студии Ghibli.
В мультфильме Disney/Pixar «История игрушек 3» (2010) отдали дань уважения режиссёру Миядзаки Хаяо – в фильме присутствует большая плюшевая игрушка Тоторо. Более того, с ноября 2020 года песни «Прогулка» (Сампо) и «Мой сосед Тоторо» (Тонари-но тоторо) из фильма используются в качестве мелодий отправления на станции Токородзава железнодорожной линии Сэйбу. Можно сказать, что «Тоторо» вышел за рамки анимации и стал неотъемлемой частью японской культуры, известной людям всех возрастов.
Образ природы в «Лесу Тоторо»
В «лесу Тоторо», который изобразил Миядзаки в этом фильме, показана сущность «природы», которую впоследствии он изображает, например, в «Принцессе Мононокэ» (1997). Она занимает важное место в творчестве Миядзаки, особенно в этих двух фильмах. Известно, что за изображаемой им природой стоит определённый академический образ – теория культурного ареала лавровидных лесов.
Это теория происхождения японской культуры, оказавшая широкое влияние на японскую культурную антропологию примерно с 1970-х годов. Лавролистные леса — это леса умеренного пояса, образованные вечнозелёными широколиственными деревьями с характерными блестящими листьями, сохраняющимися круглый год. К ним, в частности, относятся вечнозелёные дубы, кастанопсисы, камелии, а также камфорное дерево, которое как раз появляется в фильме «Мой сосед Тоторо». Леса острова Якусима в префектуре Кагосима, которые, как говорят, послужили прообразом леса Лесного Духа в «Принцессе Мононокэ», также включают вечнозелёные широколиственные леса. Проще говоря, к деревьям, образующим такие леса, относятся многие виды, на которых растут желуди.
Теорию культурного ареала лавровидных лесов предложили, среди прочих, ботаник Накао Сасукэ (1916-1993) и этнолог и культурный антрополог Сасаки Такааки (1929-2013). Согласно этой теории, такие элементы японского быта и культуры, как подсечно-огневое земледелие, лепёшки из клейкого риса и ферментированные продукты, в том числе натто, имеют много общего с культурными традициями зоны вечнозелёных широколиственных лесов — так называемой полулунной дуги Восточной Азии, простирающейся от Тибета, Бутана и китайской провинции Юньнань через Южный Китай (бассейн Янцзы) и Тайвань до юго-западной Японии. Это сходство позволяет предположить, что у них общие культурные корни.
В своё время эта теория часто освещалась в журналистике и оказала значительное влияние, но также встречала много сомнений и критики и до сих пор не стала общепринятой. Тем не менее, Миядзаки Хаяо в значительной степени находился под влиянием этой теории.
Рассмотрим некоторые собственные высказывания Миядзаки. Например, в своём эссе 1988 года «Освобождение от заклятия», посвящённом одной из ключевых работ по этой теории – книге Накао Сасукэ «Происхождение культурных растений и земледелия», вышедшей в серии «Иванами синсё», он пишет следующее:
Нас называли “поколением синсё” (синсё, “новые книги” – серия недорогих научно-популярных книг карманного формата. – Прим. пер.) Но одна из этих книг-синсё оказала на меня решающее влияние. Это была книга Накао Сасукэ “Происхождение культурных растений и земледелия”. Я начал осознавать окружающий мир в то время, когда многие японцы после поражения в войне утратили уверенность в себе и стали сторонниками демократии. [...] В какой-то момент я, тогда ещё мальчик, стал не любить Японию. [...] Несмотря на противоречивость чувств, внутреннее разделение и потребность в корнях, я ненавидел Японию, японский народ и его историю, и меня тянуло к культуре и артефактам Западной Европы, России и Восточной Европы. Работая в анимации, я предпочитал произведения, действие которых происходило в зарубежных странах. Хотя я хотел, чтобы действие моих произведений происходило в Японии, я не мог заставить себя полюбить народные сказки, легенды, мифы и всё остальное. [...] Совершенно случайно я наткнулся на книгу «Происхождение культурных растений и земледелия». [...] Читая дальше, я почувствовал, что могу видеть с гораздо большей высоты. Было ощущение свежего ветра. Границы наций, стены этнической принадлежности, гнетущая тяжесть истории – всё это отступило куда-то вниз, [...] и всё сплелось в единую нить, показав мне, потомком кого я являюсь. Эта книга дала мне отправную точку для понимания вещей. Я стал гораздо лучше, чем раньше, понимать историю, родную землю и государство. (Миядзаки Хаяо, «Отправная точка», изд-во «Токума сётэн», 1996, сс. 265-267)
«Мой сосед Тоторо» – это мультфильм, в котором Миядзаки Хаяо, познакомившийся с теорией культурного ареала лавровидных лесов и впервые полюбивший Японию, постарался изобразить её природу, хотя раньше не любил эту страну.
О его увлечении теорией культурного ареала лавровидных лесов свидетельствует, например, псевдоним «Тэруки Цутому» (照樹務), под которым он работал над сценарием и режиссурой аниме-сериала «Люпен III» (1980). В этом псевдониме обыгрывается название компании Telecom Animation Film, где он тогда работал, а также используются иероглифы из японского слова 照葉樹林, означающего «лавровидный лес».
Затерянный древний лес
Позже, в своём шедевре «Принцесса Мононокэ», Миядзаки снова пытается изобразить культуру вечнозелёных широколиственных лесов. Например, главный герой Аситака представлен как выходец из племени эмиси, чья культура связана с дубовыми лесами Тохоку. Они живут охотой и собирательством, а не выращиванием риса. Дизайн их одежды вдохновлён традиционными костюмами Бутана, который тоже находится в зоне культуры вечнозелёных широколиственных лесов. И, как уже упоминалось, лес бога Сисигами – это как раз такой древний вечнозелёный широколиственный лес.
В период выхода фильма «Принцесса Мононокэ» на экраны Миядзаки рассказывал о теории культурного ареала лавровидных лесов в беседах и на симпозиумах, в том числе с участием японского историка-медиевиста Амино Ёсихико (1928–2004) и философа Умэхары Такэси (1925–2019).
Когда я познакомился с представлениями Накао Сасукэ о культурном комплексе вечнозелёных широколиственных лесов, это произвело на меня сильное впечатление. В прошлом западная половина острова Хонсю в Японии была покрыта вечнозелёными широколиственными лесами, но меня всегда интересовало, когда и как эти леса исчезли. (Миядзаки Хаяо, «Поворотный момент», изд-во «Иванами сётэн», 2008, сс. 71-72)
Более того, благодаря огромному успеху «Принцессы Мононокэ» теория культурного ареала лавровидных лесов, которую к тому времени стали забывать, с конца 1990-х годов вновь оказалась в центре внимания.
Фотография к заголовку: Сцена из мультфильма «Мой сосед Тоторо». Девочка Мэй гонится за Маленьким Тоторо и Средним Тоторо (© 1988 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli)