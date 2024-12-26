(Рецензия) «Религия в истории Японии» Хонго Кадзуто – уникальный очерк о взаимосвязи между религией и военачальниками эпохи Сэнгоку

Профессор Историографического института Токийского университета Хонго Кадзуто, известный консультант и комментатор популярных исторических сериалов, выпустил книгу об истории религии в Японии. В отличие от научных трудов религиоведов, книга доступно излагает материал, увлекая читателя в путешествие по истории религии, расцвеченное оригинальными версиями автора.

Влияние самураев на культ горы Фудзи

Автор использует классический метод – он начинает свой рассказ об истории религий с эпохи синтоистских мифов, а затем переходит к появлению буддизма в Японии. Наибольшую ценность в книге представляет рассказ о связи между религией и военачальниками эпохи Сэнгоку (1476-1615).

В эпоху Хэйан (794-1192) и Камакура (1192-1333) правители земель (кокуси, губернаторы) регулярно проводили крупное мероприятие под названием «Большая охота». Животные, добытые кокуси во время охоты, считались даром богов, а разрешение присутствовать на охоте было свидетельством признания самурая. В исторической книге эпохи Камакура «Зерцало Восточных земель» (Адзума кагами) упоминается, что Минамото-но Ёритомо признал своего сына Ёрииэ преемником после того, как тот сумел добыть оленя во время охоты у подножья горы Фудзи.

Влияние самураев прослеживается и в формировании культа горы Фудзи. В сегунате Камакура ключевые роли занимали выходцы из Суруги, Идзу, Сагами и Мусаси, то есть из регионов, известных красивыми видами на гору Фудзи. Автор книги предполагает, что сам факт происхождения из местности, откуда виднеется гора Фудзи, мог способствовать обретению влияния в сёгунате. Основатель сегуната Эдо Токугава Иэясу на закате жизни переехал в местечко Сумпа (префектура Сидзуока) неподалёку от горы Фудзи. В столице Эдо улицы и кварталы часто называли «Фудзимидзака» - холм, откуда виднеется Фудзи.

Религия и привилегированное сословие

В эпоху Нара (710-794) японские императоры придерживались стратегии защиты государства с помощью буддизма, отдавая предпочтение направлениям Кэгон (монастырь Тодайдзи), Хоссо (монастырь Якусидзи) и другим из Шести школ Южной столицы. После того, как столица Японии переместилась в Хэйан, в среде аристократов стали популярны две другие школы буддизма – Тэндай, основанная монахом Сайтё, и Сингон, основанная монахом Кукай. Эти школы сохраняют влияние с эпохи Хэйан (794-1185) до эпохи Муромати (1336-1573). В книге рассказывается об исторической подоплеке данных событий.

В школах буддизма, популярных среди привилегированного сословия, отсутствовала идея о спасении простого народа. Автор книги отмечает, что японские религии той эпохи значительно отличаются по целям и роли от проповедующего спасение христианства, считая это «фактом, интересным с исторической точки зрения».

В эпоху Камакура (1192-1333) в Японии наконец-то появились школы буддизма, призывающие к всеобщему спасению – школа Чистой Земли (Дзёдо), которую основал монах Хонэн, а также Истинная школа Чистой Земли (Дзёдо-синсю, основатель – монах Синран) и школа Нитирэн, основанные монахом Синран. Эти школы стали популярны среди простого народа. Самураи были приверженцами дзэн-буддизм. По версии автора, самурайское сословие находилось в плохих отношениях со школами буддизма, пользующимися поддержкой простолюдинов. Например, Ода Нобунага воспринимал школу Икко, произошедшую от Дзёдо-синсю, в качестве врага, и устроил массовое убийство приверженцев этой школы в Исэ-Нагасиме и Этидзэн, где они пользовались влиянием. «Военачальники эпохи Сэнгоку сражались за успех и богатство при жизни, а школа Икко, будучи учением о следующей жизни, полностью отрицала их ценности, поэтому стала источником проблем для феодалов той эпохи», - считает автор книги.

Ошибка в переводе как фактор, способствующий популяризации христианства

Большой интерес представляет глава книги, рассказывающая об отношениях самураев с представителями иноземных религий. В период правления Тоётоми Хидэёси возникла новая угроза для привилегированного сословия – христианство. В 1549 году в Японию приезжает Франциск Ксаверий (Ксавье), сумевший за короткое время обзавестись множеством последователей. Автор книги считает, что причиной такого успеха была ошибка в переводе. Для перевода слова «Deus» (бог) на японский язык использовалось название «Будда Вайрочана» (Дайнити-нёрай), поэтому японцы легко восприняли христианство.

Поначалу Хидэёси оказывал содействие Ксавье, но постепенно он стал более осторожным. Среди феодалов появились приверженцы христианства, начался отток богатств за границу, неимущих японцев стали продавать в рабство. В конце концов Хидэёси издал приказ об изгнании христианских миссионеров из Японии.

Почему после победы в битве Сэкигахара в 1600 году Иэясу смог уничтожить род Тоётоми только через 15 лет, во время летней кампании в Осаке? По версии автора, здесь сыграли роль последователи христианской религии. Эта гипотеза объясняет и усиление репрессий в отношении христиан после разгрома рода Тоётоми.

Далее автор переходит к Реставрации Мэйдзи, изучая причины запрета буддизма и задаваясь вопросом, следует ли считать синтоизм религией. Он отмечает любопытную деталь – расположенный неподалёку от синтоистского святилища Исэ квартал развлечений юкаку способствовал посещению этого святилища. Использование фактов из повседневной жизни при изучении исторических явлений можно считать одним из достоинств автора.

В период новогодних праздников многие японцы посещают синтоистские святилища и буддийские храмы. Если вы хотите поразмышлять о значении религии в жизни японцев, вам наверняка будет интересна эта книга.

«История религии в Японии» Издательство: «Фусося»

Дата выхода: 1 ноября 2024 г.

Формат: мягкая обложка, 256 стр.

Цена: 990 йен (включая налог)

ISBN: 978-4-594-09770-7

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