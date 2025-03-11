(Рецензия) Книга-призыв быть «сейсмостойкими»: 88-летний геофизик Каминума Кацутада задается вопросом: «Когда будет землетрясение в разломе Нанкай?»

В памяти еще свежи события 8 августа 2024 года, когда власти опубликовали экстренное сообщение-предупреждение по поводу разлома Нанкай: «Остерегайтесь мега-землетрясения». Автор книги вскрывает причины того, что это сообщение оказалось «ложной тревогой». Для Японии не будет чем-то удивительным, если мощное землетрясение случится в любой момент, и автор призывает читателей повышать собственную «сейсмостойкость».

Сомнения в связи с первым «предостережением о мега-землетрясении»



Экстренное оповещение о землетрясении пришло на мой смартфон, когда я был в городе Коти (8 августа 2024 г.)

Экстренное сообщение о землетрясении, которое пришло на смартфон в тот день (8 августа 2024 года), застало автора этих строк в городе Коти. Примерно в 16:43 смартфон внезапно разразился предупреждающим сигналом, сразу после чего почувствовались и сейсмические толчки. Хотя по стародавнему календарю это был день «большого спокойствия», у побережья префектуры Миядзаки произошло землетрясение магнитудой 7,1 с очагом под дном моря Хюганада.

Реагируя на это событие, в тот же день в 19:15 Метеорологическое управление Японии опубликовало так называемое «экстренное сообщение по поводу землетрясения в разломе Нанкай (предостережение о возможности мега-землетрясения)», и канцелярия кабинета министров вместе с метеоуправлением призвали к повышенной осторожности в течение одной недели. На улице стоял изнуряющий зной. Предостережение охватывало 707 населенных пунктов в 29 префектурах – главным образом, на тихоокеанском побережье в западной части страны. Часть поездов, в том числе суперэкспрессы на линии Токайдо синкансэн, стали ходить с пониженной скоростью, местные власти закрыли пляжи на случай прихода волн цунами и отложили или отменили различные мероприятия, а население бросилось запасать воду и продукты длительного хранения. Последствия объявления были широкими и разнообразными.

Правительство опубликовало экстренное объявление по поводу землетрясения в разломе Нанкай впервые с тех пор, как (в 2019 году) начали действовать нынешние стандарты информирования. Автор книги, отмечая, что «этот шаг правительства привел в замешательство как затронутые органы местного самоуправления, так и население», критически констатирует: «Публикация этого сообщения была практически бессмысленной, такое не должно повториться».

Особенность рассматриваемой книги состоит в том, что она развеивает сомнения в связи с данным сообщением правительства, возникшие у многих жителей страны, которые ощутили, что происходит «что-то странное», а вместе с тем говорит о том, что можно сделать в порядке готовности на случай землетрясения.

Экстренное сообщение – не предсказание, а еще один призыв к бдительности

Под «землетрясением в разломе Нанкай» имеются в виду сейсмические толчки, очаг которых предположительно находится под желобом на морском дне (который и именуется «разломом Нанкай»), протянувшемся вдоль тихоокеанского побережья нашей страны от залива Суруга до полуострова Кии, берегов Сикоку и моря Хюганада у побережья Кюсю. То, что именуется «экстренным сообщением» Метеорологического управления Японии, не является «предсказанием землетрясения». Когда в зоне разлома Нанкай наблюдаются необычные явления, такое сообщение публикуется в том случае, если эти явления расцениваются как сравнительно повышающие вероятность возникновения землетрясения. Порядок действий при этом следующий:

– если в земной коре наблюдаются необычные подвижки, в частности, землетрясения магнитудой 6,8 и более в зоне предполагаемого очага землетрясения в разломе Нанкай, то Метеорологическое управление Японии прежде всего публикует «экстренное сообщение (ведутся исследования)»;

– сразу после этого проводится экспертный совет по изучению и оценке, который оценивает вероятность возникновения мега-землетрясения, и в случае, если совет приходит к заключению, что угроза надвигается, совет выступает с «предупреждением» либо «предостережением»;

– если делается вывод о том, что риск не повышается, то принимается решение о «прекращении исследований».

Исходя из изложенного порядка действий, случай восьмого августа прошлого года соответствовал опубликованию «предостережения по поводу мега-землетрясения». Содержание сообщения состояло в том, что «вероятность возникновения нового крупномасштабного землетрясения повышается в сравнении с обычной». Неудачным при этом было дополнение сообщения словами «данное сообщение не является уведомлением о том, что событие обязательно произойдет в означенный период». Это озадачило многих жителей и предприятия, задавшихся вопросом: «Так к какой категории отнести данное сообщение?» Вот как автор книги вскрывает факторы, которые стали причиной замешательства, вызванного экстренным сообщением правительства.

Есть явления, которые происходят на протяжении «жизни планеты» и явления, которые происходят на протяжении «жизни людей».

Следующее землетрясение в разломе Нанкай: между 2045-м и 2095-м?

События, которые в настоящее время именуются «землетрясением в разломе Нанкай», уже не раз случались в прошлом под другими названиями: «Землетрясение Токай», «Землетрясение Тонанкай», «Землетрясение Нанкай». В истории насчитывается как минимум 9 таких событий от Землетрясения Нанкай-Тонанкай (Большое землетрясение Хакухо) при императоре Тэмму в 684 году и до Землетрясения Нанкай эры Сёва в 1946-м. С 14 века в общем и целом такие сейсмические события повторяются с периодом приблизительно 100-150 лет. Эти мега-землетрясения случались на глазах у людей, или грубо говоря, «при жизни людей».

Хотя зона моря Хюганада и является местом, где происходит много землетрясений, случаев, когда землетрясение в море Хюганада привело бы к мощному землетрясению в разломе Нанкай, в прошлом не было.

Начнем с того, что прежде море Хюганада и не входило в зону «предполагаемого очага» землетрясений в разломе Нанкай. Кстати, толчком для того, чтобы «изучить с учетом всех возможностей вопрос о мега-землетрясениях и цунами высшего класса» и в разломе Нанкай стало то, что Большое землетрясение восточной Японии 11 марта 2011 года имело «выходящую за предполагавшиеся прежде рамки» магнитуду 9.

Теперь зона предполагаемого очага землетрясения исходит из данных на протяжении «жизни планеты» и учитывает, в числе прочего, те геологические явления и сдвиги в разломах, которые происходили не на памяти людей. В связи с этим зона предполагаемого очага землетрясения расширилась и стала включать на западной оконечности и море Хюганада.

Правительственная Комиссия по изучению землетрясений 15 января опубликовала доклад под названием «Вероятность возникновения мощных землетрясений в районе Японского архипелага» на 2025 год, в котором оценила вероятность возникновения мега-землетрясения в разломе Нанкай в ближайшие 30 лет как составляющую «порядка 80%». В противовес этому автор книги оценивает период возникновения следующего землетрясения в разломе Нанкай следующим образом.

Вполне вероятно, что оно случится в период с примерно 2045 года по примерно 2095 год. Эти сроки представляют собой период вероятного следующего мега-землетрясения в разломе Нанкай на основании опыта при «жизни людей». С данной точки зрения изданное в 2024 году «предостережение о мега-землетрясении» оказывается чересчур ранним, и, соответственно, совершенно бесполезным фарсом.

Кстати, вскоре после новогодних праздников, поздно вечером 13 января, произошло землетрясение магнитудой 6,6 и максимальной интенсивностью пять минус по японской шкале с очагом под морем Хюганада. Метеорологическое управление Японии вслед за августом прошлого года опубликовало второе «чрезвычайное сообщение (ведется исследование)», однако созванный экспертный совет по изучению и оценке заключил, что ситуация не подпадает под условия публикации ни «предупреждения», ни «предостережения», и принял решение прекратить исследование.

Повышать собственную «сейсмостойкость», чтобы выжить

Автор книги Каминума Кацутада родился в июне 1937 года. Он выпускник аспирантуры Токийского университета (доктор наук), специализируется на геофизике твердого тела. Является почетным профессором Национального института полярных исследований, 16 раз бывал в командировках на Южном полюсе. Поскольку с первой половины 1970-х годов Каминума работал в Обсерватории вулкана Кирисима Института сейсмологии Токийского университета, с тех самых пор он, по собственному признанию, «уделяет особое внимание землетрясениям в море Хюганада».

Как эксперт по землетрясениям Каминума призывает людей повышать «сейсмостойкость». Под этим он подразумевает «обретение умения не стать жертвой, даже если оказался застигнут землетрясением». В основе подхода лежит моделирование – следует то и дело, спонтанно, вне зависимости от времени и места, где находишься, задаваться вопросом: «Как быть, если здесь и сейчас случится землетрясение?» Есть в книге и таблица, позволяющая читателю подсчитывать собственные «баллы сейсмостойкости».

В Японии как стране, сильно подверженной землетрясениям, невозможно сказать, когда произойдет мощное землетрясение или даже мега-землетрясение. Поскольку книга содержит массу информации и рекомендаций, она безусловно пригодится для того, чтобы подготовиться на случай такого события. Еще одна особенность книги состоит в том, что, помимо основного текста, в ней имеется 12 колонок с подборкой разнообразных фактов и сведений о землетрясениях от почтенного 88-летнего ученого, исследовавшего нашу планету на протяжении всей своей карьеры.

«Когда случится землетрясение в разломе Нанкай?» Издательство «Рогика сёбо»

Дата выхода: 31 января 2025 г.

Объем: 156 страниц

Цена (с налогом) 1540 йен

ISBN: 978-4-911064-19-1

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