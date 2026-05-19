Рецензия на книгу: Комацу Наруми в книге «Виварий: Адо и я» рассказывает об истории жизни всемирно известной певицы

При упоминании японской поп-культуры прежде всего на ум приходит аниме. Однако сегодня на мировую сцену стремительно выходит и японская музыка. Олицетворением этого успеха стала 23-летняя певица Адо. После сенсационного дебюта в 18 лет она отправилась в мировое турне по 33 крупным городам Азии, Европы и Америки. Суммарное число зрителей на её концертах достигло полумиллиона. Стриминговые платформы превратили Адо в звезду мирового масштаба.

Встреча с вокалоидом

Книга Наруми Комацу создавалась на основе серии интервью с певицей. Повествование прослеживает жизненный путь Адо от детских лет до мирового триумфа. Произведение написано в жанре автобиографического романа, основанного на реальных событиях.

Детство Адо было омрачено разладом в семье, завершившимся разводом родителей. В средних классах девочка превратилась в затворницу-хикикомори и перестала посещать школу. Единственным её увлечением была музыка. Автор откровенно описывает подростковый период певицы, когда она мучительно искала ответы на извечные вопросы: «Кто я?» и «Как мне полюбить себя?».

Каково происхождение творческого псевдонима Адо? Почему она дебютировала в маске и не снимает её по сей день? Как она относится к своим хитам и реакции публики? Книга даёт ответы на эти и многие другие сокровенные вопросы. Это не просто очередная биография поп-звезды. История Адо способна заинтересовать не только поклонников певицы, но и всех, кто хотя бы раз слышал её песни.

Приведу несколько эпизодов из книги. В начальной школе Адо была очень стеснительной. Однажды в гостях у подруги она зашла на видеохостинг Niconico, где открыла для себя мир вокалоидов. Так началось её увлечение этим жанром. Вокалоид – это технология синтеза голоса на основе заданной мелодии и текста. В десять лет Адо стала мечтать о карьере «утаитэ» – певицы, исполняющей песни вокалоидов и размещающей их в Интернете. «Я всегда любила петь, но считала себя некрасивой. К тому же я не умела танцевать, была слишком стеснительной и мрачной по натуре. Выступать на сцене казалось мне чем-то нереальным», – вспоминает Адо.

Шкаф как единственное убежище

Во время учёбы в средней школе Адо обустроила в стенном шкафу личное пространство и проводила дни, выкладывая на сайт NicoNico видео с песнями вокалоидов в собственном исполнении. Это стало отправной точкой её карьеры. Несмотря на отказ от посещения занятий, она окончила обязательный курс обучения и по совету матери поступила на музыкальные курсы, параллельно обучаясь в заочной старшей школе.

Её специфический голос не сразу встретил понимание аудитории, однако когда число просмотров одной из записей превысило сто тысяч, на исполнительницу обратил внимание глава арт-агентства. В августе 2019 года агентство связалось с Адо. Так началась её карьера профессиональной певицы.

В октябре 2020 года Адо совершила сенсационный дебют с композицией «Заткнись!» (Уссэва), текст которой вызвал неоднозначную реакцию публики. На вопросы журналистов, часто ли она использует эту фразу в повседневной жизни, Адо отвечает: «Не думаю, что произнесу эти слова, что бы ни случилось». При этом она откровенно признаёт: «Ситуации, вызывающие гнев, бунтарский дух и стремление эпатировать публику полностью созвучны моему настроению в последние годы».

Мечта о виварии

После профессионального дебюта Адо решила не ограничиваться одним хитом и продолжала выпускать новые песни. Её популярность вышла на новый уровень после записи саундтрека к полнометражному аниме «ONE PIECE FILM RED». Композиция «Новая эра» (Синдзидай) стала первой в истории песней японского исполнителя, возглавившей мировой чарт Apple Music. Этот успех стал первым шагом на пути к глобальному признанию.

Книга Комацу Наруми раскрывает подлинную сущность певицы, беззаветно преданной миру музыки. Адо отнюдь не играет роль, навязанную ей «взрослыми дядями». Она лично продумывает все детали, включая манеру исполнения и постановку живых шоу, и не идёт на компромиссы. Описание её творческого процесса, полного вызовов и преград, является одним из главных достоинств этой книги.

По словам Адо, «виварий» в названии книги символизирует «миниатюрный сад, воссоздающий среду, где все живые существа могут чувствовать себя в безопасности». Она признаётся: «С самого детства я мечтала о собственном виварии, где можно дышать свободно, без стресса». Сейчас, когда к певице пришла мировая слава, Адо отмечает: «Мне кажется, что если я продолжу движение, моя душа и моё имя окончательно отдалятся друг от друга. Иногда мне хочется остановиться». Возможно, именно поэтому она решила откровенно рассказать о себе с помощью автобиографической книги.

Видео с новой песней «Виварий», вышедшее одновременно с книгой, содержит мимолётный кадр, в котором угадывается её настоящий профиль, а не привычное лицо аниме-аватара. Возможно, это предвещает новые события, которые наверняка обрадуют поклонников Адо во всём мире.