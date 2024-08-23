Эбису (JY21): станция, названная по марке пива

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?

C тех пор как в 1909 году линия Яманотэ получила своё название, она способствовала развитию Токио как главной артерии столицы, и в настоящее время включает 30 станций. Через происхождение названия станций мы можем открыть для себя неизвестные страницы истории этих мест. В восьмой статье этой серии мы расскажем о станции Эбису, получившей своё название по марке пива, которое производилось в том районе. Ей присвоен кодовый номер JY21, и она находится в ведении компании JR East.

Грузовая станция для отгрузки пива

Название станции Эбису происходит от Yebisu Beer, пива «Эбису», которое производит компания Sapporo Beer.

На нынешнем месте Эбису Гарден Плейс когда-то находился завод компании Nippon Beer Brewing, позже превратившейся в Sapporo Beer, где с 1890 года стали выпускать пиво марки «Эбису».



Пивной завод в период Мэйдзи в книге «Знаменитые места Японии» (Нихон-но мэйсё, 1900 г.; коллекция Национальной парламентской библиотеки)

История названия станции очень необычна. Дело в том, что здесь не существовало топонима «Эбису» – в честь Эбису, бога делового процветания, назвали пиво, и уже название пива в конечном итоге превратилось в название станции.

Не было там и святилища, посвящённого этому божеству. Расположенное рядом со штаб-квартирой Sapporo Beer в Гарден-Плейс святилище Эбису было построено в 1893 году, после того как компания Nippon Beer Brewing Co. начала производство пива этой марки и обратилась в святилище Нисиномия, главное святилище культа Эбису, с просьбой открыть такое святилище рядом с заводом.

К западу от станции есть ещё одно святилище Эбису. Оно было перенесено на нынешнее место при перепланировке района в 1959 году и одновременно переименовано, а ранее оно называлось Амацу. Таким образом, история обоих святилищ связана с маркой пива «Эбису».

Станция Эбису открылась 25 февраля 1901 года. Первоначально это была грузовая станция частной компании «Ниппон тэцудо», служившая для перевозки пива. Товарная станция располагалась в местности Симо-Сибуя деревни Сибуя в уезде Тоётама, и на тот момент там нигде не было топонима «Эбису».

В 1906 году станцию перенесли примерно на 300 метров, и в том же году она стала использоваться для пассажирских перевозок, когда компания «Ниппон тэцудо» была национализирована. Три года спустя, в 1909 году, станция была включена в линию Яманотэ.



Платформа и колея станции Эбису в 1906 году, когда она начала использоваться для пассажирских перевозок. На заднем плане виднеется дымоход пивного завода (предоставлено администрацией района Сибуя)

В 1928 году появилась улица Эбису-дори – впервые это название было использовано как официальное название местности, и с тех пор начали использоваться адреса типа «Эбису **-тёмэ».

В Японии иногда названия компаний становились географическими названиями – например, Тоёта в префектуре Айти и Хитати в префектуре Ибараки, но крайне редко по марке продукта называют станцию или местность. Недавно компания, производящая и продающая средства по уходу за волосами, приобрела права на название станции у железнодорожной компании «Тёси дэнтэцу» (префектура Тиба), и появилась станция с необычным названием «Каминокэ курохаэ», «Растите, чёрные волосы». Однако и это не сравнится с тем влиянием, которое оказала одна марка пива «Эбису».

Захудалая деревня

Какими же раньше были эти места? Рассмотрим историю района станции Эбису.

Как уже говорилось выше, станция была построена в местности Симо-Сибуя деревни Сибуя уезда Тоётама, а название «Симо-Сибуя» здесь закрепилось в годы Камбун (1661-1673).

В топографическом сочинении «Вновь собранные записи о нравах земли Мусаси» (Симпэн мусаси фудоки ко) сказано, что границы поселений там заходят друг на друга, как собачьи зубы, и определить количество соседствующих посёлков четырёх соседствующих районов и на более широкой территории невозможно, то есть сложно было чётко определить размеры деревни Симо-Сибуя.

Исходя из этого, историк Ооиси Манабу в книге «Читаем об Эдо и Токио в названиях станций» делает предположение, что хотя это была деревня, независимая от деревни Сибуя, вероятно, это была территория неопределённого размера.

Далее он пишет, что в годы Гэнроку (1688-1704) она превратилась в «сельское поселение совместного владения» (айкю сонраку), то есть находилась в совместном подчинении сёгуната, феодалов даймё, храмов и т. п., а годовой доход от деревни вырос до 116 коку.

Там было очень мало самурайских усадеб – возможно, из-за того, что это была невзрачная деревня, но стоит отметить, что в районе нынешнего квартала Эбису 1-тёмэ в 1704 году располагалась загородная усадьба рода Мори, правившего княжеством Ако.

После ряда перипетий княжеством Ако стал управлять род Мори, а когда-то там правил род Асано, пока в 14 году Гэнроку не произошёл инцидент в Сосновом коридоре (Мацу-но рока). когда Асано Такуми-но ками Наганори напал с мечом на Киру Каминосукэ в замке сёгуна. Род Мори же происходит от Мори Раммару, который принял смерть вместе с Одой Нобунагой во время инцидента в Хоннодзи.



Усадьбы феодалов и расположение современной станции Эбису в «Иллюстрированной карте Даймё кодзи в О-Эдо из карт Эдо для вырезания» (Эдо кириэ дзу мэгуро сироганэ атари дзу; коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Неподалёку находилась также загородная усадьба рода Датэ из княжества Увадзима, она располагалась на территории нынешнего квартала Эбису 3-тёмэ. О ней напоминало старое название этого района – посёлок Датэ, а примерно в 700 метрах к востоку от станции Эбису есть также спуск под названием Датэ-дзака, «спуск Датэ».

Хотя здесь и располагались две усадьбы хатамото – вассалов сёгуна, по сравнению с районами усадеб феодалов вдоль рва замка Эдо, такими как Маруноути и Киои, это была очень тихая сельская местность.

Район, где сейчас расположена станция Эбису, оставался захудалой деревней в глубинке до Реставрации Мэйдзи. Только потом его начали активно осваивать, и важную роль в развитии этого района сыграло появление здесь головного офиса и завода Sapporo Beer.

Знаменитые места, связанные с пивом и вкусной водой

Знаменитые места в этом районе также связаны с пивом. Почему в Эбису вообще появился пивоваренный завод? Дело в том, что там проходил отводной канал Мита, и вода была пригодна для пивоварения.

Канал Мита представлял собой ирригационный канал, по которому вода из акведука Тамагава, берущего начало в Хамура, отводилась в отдельный канал в деревне Симо-Китадзава (Китадзава, район Сэтагая) и текла в Мита через район Эбису. Впоследствии сельскохозяйственные угодья были преобразованы в жилые кварталы и воды канала перевели в водопропускную трубу, от ирригационных сооружений почти ничего не осталось. Однако есть монумент «Руины ирригационного канала Мита» в квартале Мита 1-тёмэ в районе Мэгуро, в 3,5 км к востоку от станции Эбису.

На памятнике написано: «Со времён Мэйдзи вода, использовавшаяся для водяных колёс в сельском хозяйстве, мукомольном производстве и помоле риса, стала применяться, например, для промышленных целей и как вода для пивных заводов, но со временем она стала не нужна, и в 1975 году поток полностью остановили, этим закончилась примерно 300-летняя история канала».

Пивной завод продолжал работать в Эбису до 1988 года, когда он был перенесён в город Фунабаси, префектура Тиба.



Памятник у канала Мита (PIXTA)

Пивоварня YEBISU BREWERY TOKYO открылась в апреле этого года, через 36 лет после описанных событий, и здесь вы можете попробовать свежесваренное пиво, приготовленное из отборных пивных дрожжей. Здесь также есть выставочный уголок с документальными фотографиями истории пива «Эбису», охватывающей более чем 130 лет, и пейзажными фотографиями района Эбису в прошлом. Это своего рода музей истории для взрослых, где можно совершить познавательную экскурсию.

Если вас интересует более давняя история, то мы можем порекомендовать посетить храм Сёундзи, который относится к направлению Дайтокудзи дзэнской щколы Риндзай.

Этот храм основал род Курода из княжества Фукуока, и первоначально он располагался на территории резиденции рода Курода в квартале Акасака Тамеикэ. Потом его несколько раз переносили, пока он не оказался на своём нынешнем месте в 8 году Камбун (1668). Здесь находятся могилы рода Курода, рода Арима из княжества Курумэ, рода Ходзё из княжества Саяма и рода Ода из княжества Янагимото.



Храм Сёундзи, где находятся могилы феодалов периода Эдо (PIXTA)

Среди выходцев из рода Курода особенно известны Камбэй – знаток тактики, служивший Тоётоми Хидэёси, и его сын Нагамаса, а из рода Арима происходит известный военачальник Тоёудзи из земли Сэццу, основавший княжество Курумэ. Оба они — могущественные феодалы.

Род Ходзё происходил от рода Го-Ходзё в земле Сагами, воевавшего с Такэда Сингэном, Уэсуги Кэнсином и Токугавой Иэясу и основавшим в период Эдо княжество Саяма, которым представители этого рода управляли до Реставрации Мэйдзи. Род Ода произошёл от младшего брата Нобунаги, Юракусая, и также управлял княжеством до периода Мэйдзи. И Ходзё, и Ода были известными самурайскими родами.

В храме Сёундзи находится много могил известных самурайских родов потому, что этот храм исполнял функции фурэгасира – посредника между правительственным надзирателем над храмами и святилищами (дзися бугё) и буддийскими храмами, и в этом качестве мог от собственного лица обращаться к сёгуну. Таким образом, этот храм имел достаточный престиж для того, чтобы могущественные даймё устраивали там свои могилы.

Это важная достопримечательность района Эбису, где практически не осталось объектов исторического наследия, рассказывающих об эпохе до периода Мэйдзи.

Общие сведения о станции Эбису

Введена в эксплуатацию 25 февраля 1901 г. (как грузовая станция; пассажирские перевозки начались с 30 октября 1906 г.)

Среднее количество пассажиров в день: 112 602 человек (13-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)

Маршруты: линия токийского метро Хибия, линии JR Сайкё и Сёнан-Синдзюку

Фотография к заголовку: Восточный выход станции Эбису в 1938 году (предоставлено администрацией района Сибуя)