Ёёги (JY18): загадка связанного с деревьями топонима периода Сэнгоку

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?

C тех пор как в 1909 году линия Яманотэ получила своё название, она способствовала развитию Токио как главной артерии столицы, и в настоящее время включает 30 станций. Через происхождение названия станций мы можем открыть для себя неизвестные страницы истории этих мест. В десятой статье мы рассмотрим станцию Ёёги, название которой основано на историческом топониме, предположительно существовавшем со времён периода Сэнгоку. Станции присвоен кодовый номер JY18, и она находится в ведении компании JR East.

Две железнодорожные линии, «Кобу тэцудо» и «Ниппон тэцудо», и станция Ёёги

Станция Ёёги открылась 23 сентября 1906 года, но её история несколько запутанна. Дело в том, что первоначально частная компания «Японские железные дороги» (Ниппон тэцудо, впоследствии национализирована) в 1885 году проложила пути между Синагавой и Акабанэ. Позже, в 1894 году был открыт участок Усигомэ-Синдзюку компании «Кобу тэцудо» (предшественницы современной линии Тюо). Однако и «Ниппон тэцудо», и «Кобу тэцудо» построили там только железнодорожные пути, а станции Ёёги ещё не было.

Железнодорожная станция линии Кобу впервые появилась там 23 сентября 1906 года. Три года спустя, в 1909 году, станция стала обслуживать и поезда линии Яманотэ.

Платформа линии Яманотэ в то время располагалась на месте нынешней грузовой линии Яманотэ (линия из двух путей, идущих параллельно, от Синагавы через Синдзюку на Табата, в основном по линиям Сайкё и Сёнан-Синдзюку), а платформа линии Тюо была построена так, чтобы линия Яманотэ проходила под ней. В 1924 году появилась нынешняя платформа, на которой легко пересаживаться между этими двумя линиями.

Как появилось название «Ёёги», «дерево поколений»?

«Словарь происхождения топонимов Токио» (Токё-но тимэй юрай дзитэн) указывает, что существуют две теории о происхождении этого топонима.

«Теория деревьев cайкати (гледичия)»

Эта теория говорит, что в этом районе росло много деревьев сайкати (гледичия), которые местные жители выращивали на протяжении нескольких поколений. Сайкати – лиственное дерево, принадлежащее к семейству Бобовых, на котором с октября по ноябрь появляются стручки длиной от 20 до 30 сантиметров. Семена использовались как лекарство от мокроты. Стручки содержат сапонин, натуральное поверхностно-активное вещество, которое пенится при кипячении и может использоваться вместо хозяйственного мыла.

«Теория пихты»

В период Эдо здесь находилась усадьба рода Ии из княжества Хиконэ, где росла старая пихта. В путеводителе «Картины знаменитых мест Эдо» (Эдо мэйсё дзуэ), изданном в годы Тэмпо (1830-1844), говорится, что это дерево «оберегали из поколения в поколение». Рассказывали, что это было гигантское дерево – если вести одну за другой трёх лошадей и зайти за него, то они полностью скроются за ним, и что вассалы рода Ии в конце периода Эдо забирались на дерево, чтобы следить за иностранными кораблями у берегов Синагавы. В период Мэйдзи (1868-1912) оно засохло, но, говорят, стояло до самого конца Тихоокеанской войны, так повествуется в книге «Новая исправленная история района Сибуя» (Синсю сибуяку си, изд-во района Сибуя).



Гравюра в «Иллюстрированной книге сувениров Эдо» (Эхон эдо миягэ), изображающая гигантскую пихту в деревне Ёёги, в честь которой, как говорят, и назвали местность «Ёёги», «Дерево (многих) поколений» (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

В обеих теориях ключевым словом является «дерево», и они похожи в том, что деревья ценили и берегли на протяжении многих поколений, откуда и появилось название «Дерево (многих) поколений», что выглядит вполне логично.

Не лишено смысла и предположение, что изначально местность назвали ёй ки, «хорошее дерево», что впоследствии транформировалось в Ёёги, «дерево поколений».

Однако с полной уверенностью мы ничего не можем сказать о происхождении названия. Канэко Цутому, исследователь географических названий, в своей книге «Происхождение топонимов 23 районов Токио» (Токё 23 ку-но тимэй-но юрай, изд-во «Гэнтося») высказывает предположение, что «теория сайкати» более достоверна, учитывая, что она относится к характеристикам обширного участка земли, а вторая говорит только об одном конкретном дереве.

На самом деле топоним «Ёёги» упоминается в «Исправленном родословии годов Кансэй» (Кансэй тёсю сёка фу), созданном в эпоху Кансэй (1789-1801), где приведены родословные феодалов даймё и хатамото. Там говорится, что Хацудай-но Цубонэ, которая была кормилицей Хидэтада, второго сёгуна Токугава, в 19 году Тэнсё (1591) получила поместье в деревне Ёёги с доходом в 200 коку. Если это соответствует действительности, то топоним появился уже в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493–1590).

В то же время считается, что род Ии получил усадьбу в этом районе в 17 году Канъэй (1640), так что весьма вероятно, что «теория пихты» для объяснения происхождения топонима появилась позднее.

Малоизвестная деревня, давшая название станции

Теперь вернёмся ко времени появления станции Ёёги.

Хотя кажется, что линия Яманотэ идёт по равнине, на самом деле она проходит по довольно пересечённой местности с возвышенностями (плато) и долинами. Станция Ёёги находится на высоте 38,7 метра над уровнем моря и известна как наиболее высоко расположенная станция линии Яманотэ.

В начале периода Эдо на этой возвышенности устроили свои усадьбы правители княжеств (даймё) и прямые вассалы сёгуна (хатамото). Ярким примером является усадьба рода даймё Като, правителей княжества Кумамото, располагавшаяся на территории северной части нынешнего святилища Мэйдзи. До сих пор бьёт родник в «колодце Киёмасы», который, как говорят, вырыл Като Киёмаса, первый правитель княжества – впрочем, это не более чем легенда.



На территории святилища Мэйдзи в северной части находится «колодец Киёмасы», который якобы выкопал Като Киёмаса (PIXTA)

После того как род Като был упразднён за проступки, эту землю получил род Ии, у которого там была загородная резиденция, существовавшая до конца периода Эдо.

В деревне Ёёги и близлежащих деревнях Сибуя и Харадзюку выращивали рис, пшеницу, гречку, баклажаны, редис, морковь и другие культуры, которые продавали на рынках, в том числе в Нихомбаси. В системе просмотра исторической сельскохозяйственной среды на веб-сайте Национальной исследовательской организации по сельскому хозяйству и пищевым технологиям (NARO) на карте начала периода Мэйдзи мы видим сплошные поля – зная, как этот район выглядит сейчас, трудно поверить, что это была обычная деревня.



Станция Ёёги и её окрестности в начале периода Мэйдзи. Деревня Ёёги находится на некотором расстоянии от нынешней станции (скопировано из системы просмотра исторической сельскохозяйственной среды Национальной организации по исследованию сельского хозяйства и продуктов питания)

Официальный адрес места, где была построена станция Ёёги, был «Сэндагая, Синдэн деревни Сэндагая уезда Тоётама», и сама деревня Ёёги располагалась в отдалении к юго-западу от станции, так что логично было бы назвать станцию ​​«Сэндагая».

Однако железнодорожная компания «Кобу тэцудо» уже открыла станцию под названием Сэндагая в августе 1904 года, это нынешняя станция Сэндагая линии JR Тюо хонсэн. Таким образом, похоже, название «Ёёги» станции дали вынужденно, а изначально это была отдалённая деревня с не слишком узнаваемым названием для станции.

Название «Ёёги» стало известно по всей Японии уже в послевоенное время. Прежде всего следует упомянуть «Ёёги дзэминару». Эта школа для подготовки к вступительным экзаменам в университеты открылась в 1957 году и получила национальную известность. В 1970 году часть квартала Сэндагая была выделена в отдельный квартал Ёёги 1-тёмэ у западного выхода станции Ёёги, где изначально находились основные здания, в том числе главный офис «Ёёги дзэминару».

В настоящее время есть пять кварталов, от Ёёги 1-тёмэ до 5-тёмэ. Ёёги 3-тёмэ доходит до старого тракта Косю кайдо, который находится примерно в 1 км от станции, и вдоль дороги расположены Колледж моды Бунка и Университет Бунка Гакуэн. Ёёги сейчас стал своего рода студенческим кварталом.

«Часовой колокол», возвещавший время в Эдо

Я бы хотел особо упомянуть два известных места – святилище и храм.

Первое – святилище Ёёги Хатимангу, где почитается божество Хатиман – покровитель Ёёги. Оно расположено в 1,9 км к северо-западу от станции. Как следует из названия, здесь почитают императора Одзин, которого в качестве божества называют именем «Хатиман», и, согласно легенде святилища, оно было основано во втором году Кэнряку (1212) в период Камакура (1192-1333). Говорят, что когда Минамото-но Ёрииэ, сын Минамото-но Ёритомо и второй сёгун сёгуната Камакура, был убит в храме Сюдзэндзи в Идзу, его близкий ученик скрылся здесь от мира и с разрешения святилища Цуругаока Хатимангу, родового святилища рода Минамото, основал это святилище. Неизвестно, существовал ли уже топоним «Ёёги» во время его основания.



Ёёги Хатимангу, где почитается Хатиман, считающийся божественным покровителем деревни Ёёги. Статуи комаину, стражей святилища, установлены в 5 году Тэммэй (1785) (PIXTA)

Большая вотивная табличка эма «Картина основания святилища Ёёги Хатимангу (Ёёги хатиман энги э), хранящаяся в святилище, представляет собой доску длиной и шириной более 1 метра, украшенную изображением основания святилища. Её поднесли в дар божеству в 12 году Тэмпо (1841). Хотя она обычно скрыта от публики, в офисе святилища говорят, что её можно осмотреть, если предварительно договориться по телефону. Статуи животных-стражей святилища комаину ещё старше, они установлены в 5 году Тэммэй (1785).

Другая достопримечательность неподалёку от станции Ёёги – храм Тэнрюдзи. Он расположен на улице Мэйдзи дори, перед пересечением с трактом Косю кайдо, на расстоянии 700 метров от станции, это примерно 10 минут пешком.

Изначально храм находился на территории современного города Какэгава в префектуре Сидзуока. Это был храм заупокойных молитв по отцу Сайго-но цубонэ, наложницы Токугавы Иэясу и матери второго сёгуна, Токугава-но Хидэтада. Говорят, что храм перенесли в эти места, когда Иэясу сделал Эдо своей резиденцией.

Самой яркой достопримечательностью является «часовой колокол» (токи-но канэ). В период Эдо, когда не было часов, для определения времени использовались колокола. В Эдо их было девять, и с наступлением каждого часа они звонили по порядку. Колокол храма Тэнрюдзи был среди них девятым, последним из колоколов, возвещавших время.



Колокол, отбивавший время, в храме Тэнрюдзи. В период Эдо люди узнавали время по звуку этого колокола (PIXTA)

Храм Тэнрюдзи находился недалеко от станционного посёлка Найто Синдзюку. Это была развлекательная зона с кварталом красных фонарей, где до утра развлекалось множество мужчин. Как говорят, его колокол возвещал наступление утра, когда они должны были расходиться по домам, из-за чего его прозвали «колоколом изгнания» (оидаси-но канэ).

Знаменитый колокол существует до сих пор, и в новогоднюю ночь его звуки радуют людей во время новогоднего колокольного звона дзёя-но канэ.

Общие сведения о станции Ёёги

Введена в эксплуатацию 23 сентября 1906 г. (как станция линии Кобу; в качестве станции на линии Яманотэ заработала с 16 декабря 1909 г.)

Среднее количество пассажиров в день: 51 096 (23-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)

Маршруты: связана со станцией Ёёги на линии Тоэй Оэдо, является остановкой на линии JR Тюо хонсэн

Фотография к заголовку: Станция Ёёги в конце 1950-х годов (предоставлено Железнодорожным музеем)