Сугамо (JY11): «Харадзюку для бабушек» и место, откуда убежал Токугава Ёсинобу, не выдержав шума железнодорожного строительства

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?

C тех пор как в 1909 году линия Яманотэ получила своё название, она способствовала развитию Токио как главной артерии столицы, и в настоящее время включает 30 станций. Через происхождение названия станций мы можем открыть для себя неизвестные страницы истории этих мест. В двенадцатой статье мы рассмотрим станцию Сугамо, где расположена улица, которую прозвали «Харадзюку для бабушек», и храм, где почитают «извлекающего иглы Дзидзо». Станции присвоен кодовый номер JY11, и она находится в ведении компании JR East.

На момент открытия станцией пользовалось всего 160 пассажиров в день

Станцию Сугамо открыли 1 апреля 1903 года. В тот же день открылись станции Оцука и Икэбукуро.

На фотографии станции Сугамо, сделанной в 1925 году, видно несколько железнодорожных путей. Ближе к платформе расположена пассажирская линия Яманотэ, а с наружной стороны – грузовая, которая в настоящее время используется линией Сёнан-Синдзюку, но её поезда не останавливаются в Сугамо.



Платформа и пути станции Сугамо в 1925 году, через два года после Великого землетрясения Канто. Примерно в это время быстро росло население этого района (предоставлено Железнодорожным музеем)

Станция была построена по адресу Сугамо 2-тёмэ, Сугамо-тё, уезд Кита-Тосима. В то время Сугамо-тё, то есть посёлок Сугамо, включал кварталы Сугамо от 1-тёмэ до 4-тёмэ, а также кварталы Ками-Комагомэ и Комагомэ-Сомэи, а его площадь составляла 1,69 квадратных километров. Станция располагалась почти посередине посёлка. В 1932 году посёлки Сугамо, Ниси-Сугамо, Нагасаки и Такада объединили, образовав токийский район Тосима.

В ежегоднике «Сугамо соран» (издательская ассоциация «Сугамо соран») за 1925 год говорится, что сразу после открытия станции Сугамо количество пассажиров, которые садились на поезд на этой станции, составляло 80 человек в день, и столько же выходило на этой станции, то есть в общей сложности станцией пользовалось 160 человек в день. Однако после Великого землетрясения Канто 1 сентября 1923 года в район Сугамо, который сравнительно меньше пострадал, переехало много людей, и число пользователей станции быстро увеличилось. К августу следующего года количество пассажиров, входящих и выходящих из поездов на этой станции, достигло 16 400 человек.

В 1924 году на станции работало более 50 человек, включая начальника станции и вспомогательный персонал. Фотография к заголовку показывает выстроившихся перед станцией сотрудников.

Связан ли топоним с осокой суга?

Принято считать, что название Сугамо (巣鴨), которое сейчас записывается иероглифами «гнездо» и «утка», произошло от того, что там утки строили гнёзда в большом пруду, но это не вполне достоверная версия.

В книге «История района Тосима: карты, Т.2» (Тосима ку си тидзу хэн гэ) и «Словарь происхождения топонимов Токио» (Токё-но тимэй юрай дзитэн) изложена теория, что местность называли по-разному (須加茂, 洲処面, 洲鴨, 菅面), и впоследствии сложилось современное написание.

Среди этих названий наиболее убедительными являются названия со значениями «местность, выходящая к берегу (моря или реки)» (洲処面) и «местность, покрытая осокой» (菅面).

В первом случае предполагается наличие неподалёку реки – вероятно, это может быть река Ято, которая сейчас течёт по подземному водопроводу. В топографическом сочинении «Вновь собранные записи о нравах земли Мусаси» (Симпэн мусаси фудоки ко), созданном в годы Бунсэй (после 1818 г.), говорится, что «её называли рекой Ято или рекой Сакаи, а начало она брала из пруда Нагаикэ в Сомэи», и из-за расположения на берегу реки местность называли «выходящей к берегу» (洲処面 , сугамо). О топониме Сомэи мы подробнее скажем ниже.

С другой стороны, название Сугамо (菅面) как «местность, покрытая осокой», встречается в гораздо более древних исторических источниках. В «Реестре вассалов, владений и должностей рода Ходзё» (Ходзё сисё рёякутё), одном из «Реестров вассалов, владений и должностей Одавары» (Одавара сюсё рёякутё), где были зарегистрированы имена и должности членов рода и вассалов правившего здесь в период Сэнгоку рода Го-Ходзё, а также их владения и доходы, местность Сугамо в таком написании упоминается как владения, которыми управлял Цунэока Дандзёнодзё, вассал Го-Ходзё.

Осока суга, или сугэ, – это растение, растущее скоплениями на заболоченных территориях и использовавшееся для изготовления накидок мино и шляп каса. Местность в районе Сугамо когда-то была заболоченной. Перелётные утки часто селятся в таких местах, и вполне можно представить, что запись иероглифами «местность, покрытая осокой» (菅面) со временем заменили на «утиные гнёзда» (巣鴨).

Тайная история рождения «Извлекающего иглы Дзидзо»

В Сугамо находится храм Синсёдзи, посвященный одному из Шести Дзидзо города Эдо. На выездах из Эдо у основных трактов были установлены статуи бодхисаттвы Дзидзо, покровителя путешествующих, а храм Синсёдзи был расположен у тракта Накасэндо, «Срединного горного тракта».

В период Эдо выражением «почтенный Дзидзо в Сугамо» (Сугамо-но о-дзидзо-сан) в народе называли храм Синсёдзи. В этом храме сёгуны Токугава останавливались на отдых, когда ездили на соколиную охоту.



Храм Синсёдзи в путеводителе «Картины знаменитых мест Эдо» (Эдо мэйсё дзуэ), сверху подпись: «Один из шести Дзидзо Эдо» (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Кроме того, во «Вновь собранных записях о нравах земли Мусаси» (Симпэн мусаси фудоки ко) указано, что за весь период Эдо сёгуны «посещали Сомэи» в Сугамо 14 раз. Это связано с тем, что в Сомэи жили садовники, поставлявшие растения для садов замка Эдо и усадеб феодалов-даймё.

Тесную связь между сёгунами и районом Сомэи показывает, например, то, что в 12 году Кёхо (1727) живший здесь Ито Ихэй подарил цветы для буддийского алтаря 9-му сёгуну, Иэсигэ, а Нодзима Гондзаэмон был поставщиком семьи сёгунов с 9 года Бунка (1812) до 12 года Бунсэй (1829).

Садоводы также разработали способ прививать на один стебель множество разных хризантем (цугивакэ-гику). Удивительный вид цветов пленял не только сёгунов и даймё, но и простых людей, и в Сомэи стекалось множество людей, чтобы полюбоваться цветами. Говорят, что именно здесь в результате усилий садовников появился улучшенный сорт сакуры сомэи-ёсино, и район процветал как крупный центр садоводства.



Утагава Кунисада, гравюра, изображающая любование цветами в Сомэи, из серии «Сто красавиц как сто знаменитых видов Эдо» (Эдо мэйсё хякунин бидзё, коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Топоним «Сомэи» в наше время уже исчез как имя административной единицы, но сохранился в названии кладбища Сомэи, которое располагается по адресу р-н Тосима, Комагомэ 5-тёмэ. Хотя адрес относится к Комагомэ, ближайшей к кладбищу станцией является не Комагомэ, а Сугамо.

Таким образом, Сугамо был привлекательным районом, куда жители Эдо ходили, чтобы поклониться Дзидзо и полюбоваться сакурой и другими растениями. Однако в период Мэйдзи садоводческий промысел здесь постепенно пришёл в упадок из-за волны урбанизации и бума жилищного строительства.

Однако в судьбе здешнего Дзидзо случился неожиданный поворот. В 1891 году в Сугамо из Ситая (совр. Уэно в токийском районе Тайто) перенесли храм. Это был храм Когандзи – тот, где почитают «Извлекающего иглы Дзидзо» (тогэнуки дзидзо).

По словам Ооиси Манабу, почётного профессора Университета Токио Гакугэй, в 1874 году префектура Токио издала «Правила управления кладбищами префектуры». Правила запрещали хоронить останки где-либо, кроме кладбищ, и были устроены массовые захоронения в девяти местах, в том числе Сибуя, Аояма и Сомэи.

В то же время храмам предписывалось перенести свои кладбища, что, по сути, было приказом о реорганизации храмов. В результате многие буддийские храмы были вынуждены переехать. Одним из них был и Когандзи, как говорится в книге «Читаем об Эдо и Токио в названиях станций».

Храмы, вынужденные переехать из мест, где они находились веками, резко утратили большую часть своих прихожан, поэтому для привлечения посетителей они стали проводить ярмарки. Ярмарка при храме Когандзи была особенно оживлённой, там собиралось множество торговцев, устраивавших лавки под открытым небом.

Главный объект поклонения храма Когандзи – «Дзидзо, продляющий жизнь» (эммэй дзидзо). Согласно легенде, одна женщина случайно проглотила иглу, и ей дали съесть бумагу с изображением Дзидзо (о-микагэ), после чего она исторгла из себя иголку, пронзившую изображение Дзидзо. С тех пор здешний Дзидзо приобрёл репутацию «Извлекающего иглы Дзидзо» (тогэнуки дзидзо), и множество людей стали приходить с молитвами об исцелении. И если раньше выражение «Сугамо Дзидзо» обозначало храм Синсёдзи и его изваяние Дзидзо, то теперь под этим названием подразумевают «Извлекающего иглы Дзидзо» храма Когандзи.



Тогэнуки Дзидзо в начале годов Сёва (1926-1989) привлекал толпы посетителей («Прогулка по историческим местам района Тосима», Тосима-ку сисэки сампо, коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Последний сёгун, Токугава Ёсинобу, бежал от шума строительства железной дороги

На территории храма Дзигэндзи в Сугамо находятся могилы Акутагавы Рюносукэ и Танидзаки Дзюнъитиро. Здесь есть и другие храмы, где похоронены великие исторические деятели.

Храм Хоммёдзи

Тояма Кинсиро (мати-бугё, сейчас его могли бы называть городским комиссаром полиции, живший в период Эдо и послуживший прототипом главного героя для исторического сериала «Кин-сан из Тоямы»), Тиба Сюсаку (мастер меча, живший в конце периода Эдо, основатель Хокусин Итто-рю).

Кладбище Сомэи

Окакура Тэнсин (искусствовед), Футабатэй Симэй (писатель), Такамура Коун, Котаро и Тиэко (Коун и Котаро – отец и сын, скульпторы и поэты, Тиэко – жена Котаро, героиня сборника стихов «Сборник о Тиэко» (Тиэко сё)).

Храм Сёриндзи

Танума Окицугу (даймё периода Эдо, служивший на важной должности родзю, старейшины в сёгунском правительстве).

О Тануме стоит сказать подробнее. Он является одним из главных героев исторического сериала NHK, который будут показывать в 2025 году – «Чудак: сны Цутая Дзюдзабуро о процветании» (Бэрабо – цутадзю эйга-но юмэбанаси), там его играет Ватанабэ Кэн. Вероятно, Танума вновь обретёт популярность уже в наши дни.



Могила в храме Сёриндзи, где похоронен Танума Окицугу (PIXTA)

Танума был одним из самых могущественных людей в стране при 9-м и 10-м сёгунах, Иэсигэ и Иэхару, служа на должности соба-ёнин, то есть ответственного за коммуникацию между сёгуном и советом старейшин родзю, и сам стал одним из старейшин родзю. Он реструктурировал финансы сёгуната посредством меркантилизма и оживил экономику, пользуясь такой властью, что этот период называли «периодом Танумы».

С другой стороны, его критиковали как якобы коррупционера, его сына убили оппозиционные силы, а в конце концов его владения были конфискованы, он жил в заточении и скончался разочарованным тщетностью своих усилий. Существует мнение, что репутация коррупционера была создана его политическими противниками, и что на самом деле он не обладал такими богатствами, которые ему приписывали. Возможно, в следующем году мы увидим приток посетителей к его могиле.

Неподалёку также находится место, где располагалась усадьба 15-го и последнего сёгуна, Токугава Ёсинобу. После начала Реставрации Мэйдзи Ёсинобу спокойно проводил дни в Сумпу (префектура Сидзуока), а затем построил усадьбу на территории нынешнего квартала Сугамо 1-тёмэ и переехал туда. На этом месте сейчас стоит памятник «Место резиденции Токугавы Ёсинобу в Сугамо».



Место, где располагалась усадьба Токугавы Ёсинобу, возле станции Сугамо (PIXTA)

В 1901 году Ёсинобу переехал из Сугамо в Коисикаву. Интересны причины его переезда – говорят, это произошло потому, что на станции Сугамо и железнодорожных линиях началось строительство, и его беспокоил шум. Последний сёгун периода Эдо покинул Сугамо как раз тогда, когда этот район становился всё более оживлённым с развитием Токио.

В этой связи я не могу не думать о символичности этого события – старые силы вытеснялись за счёт развития новых городских кварталов, появлявшихся вокруг железной дороги.

Общие сведения о станции Сугамо

Введена в эксплуатацию 1 апреля 1903 г.

Среднее количество пассажиров в день: 63 422 (20-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)

Маршруты: линия Тоэй Мита

Фотография к заголовку: Сотрудники станции Сугамо, 1924 год («Сугамо соран», издательская ассоциация «Сугамо соран», коллекция Национальной парламентской библиотеки)