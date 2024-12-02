Ниппори (JY07) и Ниси-Ниппори (JY08): история «деревни, где садится солнце»

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?

C тех пор как в 1909 году линия Яманотэ получила своё название, она способствовала развитию Токио как главной артерии столицы, и в настоящее время включает 30 станций. Через происхождение названия станций мы можем открыть для себя неизвестные страницы истории этих мест. В пятнадцатой статье мы расскажем о станциях Ниппори и Ниси-Ниппори. Станциям присвоены кодовые номера JY08 и JY07, они находится в ведении компании JR East.

Наплыв эвакуированных после Великого землетрясения Канто 1923 года

Станции Ниппори и Ниси-Ниппори расположены на расстоянии около 500 метров, или около 7 минут пешком, это самое короткое расстояние между станциями на линии Яманотэ. Это своего рода «станции-близнецы», получившие название от одного топонима.

Первой открылась станция Ниппори, она введена в эксплуатацию 1 апреля 1905 года. В то время там останавливались грузовые поезда, идущие из Цутиуры в префектуре Ибараки через станцию Микавасима. Эта линия была предшественницей линии Дзёбан и эксплуатировалась частной железной дорогой «Ниппон тэцудо», и даже сейчас в железнодорожном справочнике станция указана как начальная станция линии Дзёбан.

С 1909 года, через три года после национализации «Ниппон тэцудо» (Японских железных дорог), она стала одной станций линии Тохоку хонсэн. Однако после войны поезда перестали останавливаться на Ниппори, поскольку пересесть на линию Тохоку хонсэн можно было через две остановки, на станции Уэно. Специальная платформа для линии Тохоку хонсэн была демонтирована в 1977 году, чтобы освободить место для путей скоростных поездов Тохоку синкансэн. Однако официально это по-прежнему также станция линии Тохоку хонсэн.

Станция Ниппори в истории известна двумя трагедиями.



Со станции Ниппори отправляется поезд с людьми, которые эвакуируются после Великого землетрясения Канто (коллекция Железнодорожного музея)

Станция Уэно была уничтожена пожаром во время Великого землетрясения Канто, которое произошло 1 сентября 1923 года. Станцию Ниппори, находившуюся в двух станциях оттуда, затопил поток людей, эвакуировавшихся в регион Тохоку.

Другой инцидент произошёл 18 июня 1952 года, когда переход над колеёй не выдержал тяжести скопившихся людей и обрушился. Десятки людей упали с высоты, восемь человек погибли.

После этой трагедии была построена новая платформа, для чего под кладбищем Янака рядом с железнодорожными путями вырубили часть скалы, чтобы уменьшить заторы. Запечатлевшие это событие фотографии хранятся у администрации токийского района Аракава.



Сделав выводы из аварии, в 1954 году начали строительные работы по устройству новой платформы (предоставлено районом Аракава)

Станция Ниси-Ниппори как пересадочная для соединения с метро

Станция Ниси-Ниппори появилась гораздо позже, её открыли 20 апреля 1971 года. Новая станция соединила линию Яманотэ со станцией Ниси-Ниппори на линии Тиёда корпорации быстрого «Эйдан», открывшейся в 1969 году. Ниси-Ниппори – единственная станция на линии Яманотэ, открытая для соединения с частной железнодорожной линией.

Поскольку это пересадочная станция, там есть только один неприметный выход на улицу. Большинство пассажиров добирается до платформы токийского метрополитена Тиёда и обратно через подземные пересадочные ворота.



Выход со станции Ниси-Ниппори (PIXTA)



Строительство станции Ниси-Ниппори в 1970 году (предоставлено Metro Archive Album)

Интересный факт – станция Ниси-Ниппори, «Западный Ниппори» на самом деле расположена к северу от станции Ниппори. Дело в том, что у станции Ниппори проходит граница между кварталами Хигаси-Ниппори, «Восточный Ниппори», и Ниси-Ниппори, «Западный Ниппори», и новая станция была построена по адресу Ниси-Ниппори 5-тёмэ.

Новая станция Ниси-Ниппори оказалась на 1,3-километровом участке между станциями Ниппори и Табата. Примерно в 500 метрах от неё находится Ниппори, и примерно в 800 метрах – Табата. Участок между Ниппори и Ниси-Ниппори оказался самым коротким на линии Яманотэ, а участок между станциями Ниси-Ниппори и Табата – четвёртым по длине. Кстати, длина второго по расстоянию участка между станциями Уэно и Окатимати составляет 600 метров, а третье место делят между собой участки Канда-Акихабара, Сугамо-Табата и Синдзюку-Ёёги, которые имеют длину 700 метров.

Происходит ли топоним «Ниппори» от ниибори, «новый канал»?

Говорят, что топоним «Ниппори» произошло от хигураси-но сато, «деревни, где садится солнце», поскольку здесь любовались живописными пейзажами на закате. Так о происхождении названия стали говорить в период Эдо (1603-1868), примерно в годы Кёхо и Канъэн (ок. 1716-1751).

Однако на самом деле в записях за 5 год Бунъан (1448) «Описей ежегодного налога владений святилища Кумано в Тосима» (Куманодзин рё тосима нэнгу мокуроку) говорится: «Ниппори Мёэн, 300 мон (денежная единица)», как указано в книге «Иллюстрированная история района Аракава». Это является первым упоминанием Ниппори в письменных источниках. Таким образом, этот топоним, вероятно, уже существовал в середине XV века.

Вера в святилище Кумано тайся, скорее всего, укоренилась в уезде Тосима земли Мусаси, где сейчас расположена юго-восточная часть 23-х специальных районов Токио, и живший в Ниппори монах Мёэн, вероятно, собрал 300 мон. Хотя «Ниппори» было написано азбукой кана, существует убедительная теория, что иероглифами это название могло быть написано как «Ниибори» (新堀), «Новый канал».

Исследователь географических названий Танигава Акихидэ в своей книге «Прогулка по происхождению топонимов Токио и Эдо» (Токё эдо тимэй-но юрай о аруку) пишет: «Вполне естественно думать, что название возникло в результате создания нового рва», который использовался в сельском хозяйстве для орошения. Также вполне разумно предположить, что в период Эдо, когда это место стало называть «Хигураси-но сато», начали использовать подходящие к этому названию иероглифы «солнце», «сумерки» и «деревня» (日暮里).

В отношении происхождения названия «Ниибори» (新堀) существуют разные версии. Например, в книге «Картины знаменитых мест Эдо» (Эдо мэйсё дзуэ) упоминается якобы поселившийся там Ниибори Гэмба, сюзереном которого был Ота Докан, военачальник, живший в конце периода Муромати (1336-1573). В топографическом же сочинении «Вновь собранные записи о нравах земли Мусаси» (Симпэн мусаси фудоки ко) говорится, что в «Реестре вассалов, владений и должностей Одавары» (Одавара сюсё рёякутё), созданном в период Сэнгоку родом Го-Ходзё, упоминается Тоояма Токуро, и он выкопал ров и устроил земляные укрепления. Однако обе эти версии малодостоверны.

Ота Докан переехал в район Тосима примерно в годы Тёроку (1457-1460), то есть примерно через 10 лет после того, как уже упоминавшийся «Ниппори Мёэн» выплатил святилищу Кумано 300 мон. Даже если там действительно жил Ниибори Гэмба, сам топоним «Ниихори» или «Ниппори» существовал ещё до того.



Статуя Ота Докана на площади перед станцией Ниппори (PIXTA)

«Реестр вассалов, владений и должностей Одавары» датируется первой половиной XVI века, то есть он составлен даже позже времени жизни Докана, и нет никаких упоминаний о том, что Тоояма Токуро строил ров. Их имена связали с этой местностью, вероятно, уже позднее.

«Ниибори» (新堀, также «Симбори») – распространённый топоним, который встречается по всей стране – в районе Эдогава в Токио, в городе Саката в префектуре Ямагата, в городе Ниидза в префектуре Сайтама, в Сандзё в префектуре Ниигата, в Имидзу в префектуре Тояма и в Сюнан в префектуре Ямагути. Вполне вероятно, что в этой местности название обрело новую форму в виде записи как «деревня, где садится солнце», «Ниппори».

Ниппори – ближайшая станция к торговому кварталу Янака Гиндза

Ниппори – ближайшая станция к кварталу Янака, самому популярному среди трёх торговых районов Янэсэн (то есть Янака, Нэдзу и Сэндаги). Чтобы попасть туда, нужно выйти через западный выход со станции Ниппори и подняться по пологому спуску Готэндзака, это займёт примерно 6 минут. Спустившись по лестнице, широко известной как Юякэ дандан, «Ступени заката», вы увидите торговую улицу Янака Гиндза. Это популярный район с очаровательным городским пейзажем, где сохранилась атмосфера годов Сёва и со множеством уникальных магазинов, это довольно популярное место среди иностранных туристов.



Вид на Янака Гиндза, когда садится солнце (PIXTA)

К западу от станции находится обширное кладбище Янака, известное как место упокоения многих известных людей. Здесь покоятся Токугава Ёсинобу, 15-й сёгун Токугава, Сибусава Эйити, портрет которого изображён на банкноте в 10 000 йен, и японский художник Ёкояма Тайкан.

Кладбище Янака находилось на территории монастыря Тэннодзи (ранее – храм Каннодзи), особо почитаемого сёгунатом в период Эдо. Этот огромный монастырь площадью 30 000 цубо (около 100 тысяч кв. м) был популярен как место проведения мероприятий томикудзи, то есть лотереи. В годы Бунка (1804-1818) лотерея в Тэннодзи числилась как одно из «трёх сокровищ Эдо» наряду с лотереями Юсима тэндзин и Мэгуро Рюсэндзи (или Мэгуро Фудо-сон). Максимальный выигрыш составлял 1000 рё, это в современных денежных единицах примерно равно 120 миллионам йен (или около 780 тысяч долларов по курсу на октябрь 2024 г. – прим. перев.).



Толпы во время лотереи в «Записях течения года Восточной столицы» (Тото сайдзики) (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Интересно, что люди, выигравшие огромные суммы денег, часто впадали в пьянство и разврат либо разорялись, делая дорогие покупки. Такое влияние на общественную мораль обеспокоило сёгунат, и в 13 году Тэмпо (1842) лотереи полностью запретили.

После этого монастырь Тэннодзи постигла странная судьба. В конце периода Эдо, когда в Уэно пылали сражения войны Босин (1868), в монастырях Канъэйдзи в Уэно и в Тэннодзи забаррикадировались сёгитай, штурмовые отряды сёгуната, и большая часть территории монастыря была атакована правительственной армией и сожжена. В 1870 году около половины территории перешло в руки нового правительства Мэйдзи, а четыре года спустя администрация префектуры Токио сделала это место общественным кладбищем.

Пятиярусная пагода, уцелевшая от разрушений войны Босин, стала местом действия романа «Пятиярусная пагода», которую написал великий писатель Кода Рохан, но она тоже позднее сгорела в пожаре 1957 года, когда мужчина и женщина вместе покончили жизнь самоубийством через самосожжение. Пагоду после этого не перестраивали, и в настоящее время сохранился только участок с фундаментом.

Храм Хонгёдзи, расположенный справа на спуске Готэндзака, также известен как Цукимидэра, «храм Любования луной». Сюда в своё время перенесли храм школы Нитирэн, который раньше располагался в замке Эдо, и там есть памятные стелы со стихами, которые написали Кобаяси Исса и Такэда Сантока:

青い田の 露をさかなや ひとり酒（一茶） Аои та-но цую о сакана я хиторидзакэ Закуской мне будет // роса с зелёного поля. // В одиночестве пью сакэ… (Исса)

ほっと月がある 東京に来てゐる（山頭火） Хотто цуки га ару То:кё: ни китэ иру Вот и добрался // до Токио, // где светит луна (Сантока)

Храм на холме – известное место любования сакурой и луной

В Ниси-Ниппори тоже есть множество святилищ и храмов.

Сэйундзи

В этом храме почитают Эбису, одного из семи богов счастья, почитаемых в квартале Янака. В период Эдо его называли «Ханами-дэра», «Храм любования цветущей сакурой». Это было известное место цветения, и на гравюрах из серии «Сто знаменитых видов Эдо» Утагавы Хиросигэ мы видим цветущие деревья и посетителей, которые пришли полюбоваться цветами. «Писательский холм», который в 5 году Бунка (1809) насыпал писатель Такидзава Бакин, существует до сих пор, он признан культурной ценностью токийского района Аракава. Кстати, статую Эбису можно видеть только 10 дней в году в начале года, с 1 января.



Слева – цветущая сакура в храме Сэйундзи; справа – «Храмовый лес Ниппори», обе гравюры входят в серию «Сто знаменитых видов Эдо», которую создал Утагава Хиросигэ (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Сюсёин

Храм Сюсёин расположен неподалёку от храма Сэйундзи. Его также называют «Ханами-дэра», и он также показан в серии гравюр «Сто знаменитых видов Эдо». До периода Мэйдзи (1868-1912) сюда стекались толпы посетителей, и поэт жанра хайку Масаока Сики написал такое стихотворение:

踊るかな 春の夕日の 影法師 踊れ踊れ 花のちるまで 暮るるまで（子規） Одору кана хару-но юхи-но кагэбоси одорэ одорэ хана-но тиру мадэ куруру мадэ Как будто танцуют // тени людей на закате // танцуйте, танцуйте! // пока не осыплются цветы, // пока не наступит ночь (Сики)

Здесь почитают Хотэя, одного из семи богов удачи квартала Янака.

Храм Дзёкодзи

Этот храм стоит на холме к западу от станции Ниси-Ниппори и когда-то был популярен как «Юкими-дэра», «Храм любования снегом», благодаря прекрасному виду, который открывался отсюда в снежные дни. В период Эдо здесь находилась трапезная сёгуна, куда он мог заехать во время соколиной охоты, и здесь есть «камень, на который садился сёгун».

Святилище Сува

Рядом с храмом Дзёкодзи расположено святилище Сува, божество которого считается главным покровителем Хигураси-но сато, «Деревни, где садится солнце», и когда-то оно было знаменито своими пейзажами. Две работы из серии «Сто знаменитых видов Эдо» посвящены видам святилища Сува.

По мнению Танигавы Акихидэ, в этом районе так много храмов оттого, что сюда в своё время перенесли храмы, сгоревшие во время Великого пожара годов Мэйрэки (1657). Из этого расположенного на восточной оконечности плато Мусасино района открывались прекрасные виды, и он стал популярным как очень живописное место.

Здесь есть также гора Докан – известное место, откуда открывался один из лучших видов на Эдо. Она расположена возле нынешнего парка Ниси-Ниппори и находится на высоте 23 метра над уровнем моря. Эта гора – самая высокая точка в этом районе.

Существуют теории о происхождении названия горы Докан. Например, говорят, что здесь якобы находился замок, который построил Ота Докан, или же что здесь жил Сэки Докан, основатель храма Тэннодзи. Площадка на вершине небольшая, её ширина составляет всего около 10 метров, и отсюда можно было одновременно видеть гору Фудзи на востоке и гору Цукуба на западе.

Осенью гора Докан привлекала посетителей, которые хотели послушать стрекот насекомых. К концу лета в эти места стекался народ, чтобы насладиться прохладным вечерним ветерком.



Гравюра «36 праздников, которыми гордится Эдо – слушание насекомых на горе Докан» (Эдо дзиман сандзюроккё докан яма муси кики). На ней изображена мать с сыном, которые пришли послушать стрекот насекомых (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

В торговом квартале Янака Гиндза и исторических храмах и святилищах Ниппори и Ниси-Ниппори вы найдёте множество живописных достопримечательностей.

Общие сведения о станции Ниппори

Введена в эксплуатацию 1 апреля 1905 г.

Среднее количество пассажиров в день: 92 784 (16-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)

Маршруты: линия Кейсэй хонсэн, лайнер Ниппори-Тонэри, линии JR Кэйхин-Тохоку и Дзёбан

Общие сведения о станции Ниси-Ниппори

Введена в эксплуатацию 20 апреля 1971 г.

Среднее количество пассажиров в день: 84 256 (17-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)

Маршруты: линия токийского метро Тиёда, лайнер Ниппори-Тонэри

Фотография к заголовку: Паровоз проезжает через станцию ​​Ниппори (около 1955 г.; предоставлено районом Аракава)