750 лет со дня монгольского нашествия (3): храм, который посещают монгольские сумоисты, и трагедия обезглавливания посланников империи Юань

Монгольское нашествие в Японии: самураи против отрядов конных лучников

Примерно 750 лет назад, во время конфликта между Японией и монгольской империей Юань, произошла трагедия, в ходе которой пять юаньских посланников были обезглавлены сёгунатом Камакура, не желавшим контактировать с Юань. Монах Нитирэн был опечален этой казнью членов дипломатической миссии, которые даже не были воинами. Пятерых казнённых продолжают поминать в Японии и Монголии, и монгольские борцы сумо часто посещают храм, где находятся могилы посланников, чтобы почтить их память.

Вечером 12 апреля 2024 года тринадцать монгольских сумоистов, в том числе ёкодзуна Тэрунофудзи, одзэки Кирисима и Тоё Сёрю, а также посол Монголии в Японии посетили храм Дзёрюдзи, расположенный неподалёку от Эносимы в префектуре Канагава, чтобы почтить память похороненных здесь посланников империи Юань, обезглавленных в 1275 году.

В этом году исполняется 750 лет со дня монгольского нашествия. В главном павильон Хондо этого храма прошла панихида с участием борцов сумо и прихожан храма. Тэрунофудзи, страдающий от старой травмы и вынужденный взять перерыв в весеннем турнире, посетил храм и поклонился, вознося молитвы у надгробной пагоды.



Тэрунофудзи и другие посещают храм Дзёрюдзи (фото автора)

Хотя храм Дзёрюдзи и небольшой, здесь растут огромные деревья, такие как сосны, криптомерии суги, гинкго и горная сакура, и пейзаж выглядит красочным благодаря цветущим сливам и камелиям. На плакучей сливе открываются красные и белые цветы, которых особенно много с февраля по март. Здесь ощущается свежесть и простор – вероятно, оттого, что за садом тщательно ухаживают. Трудно поверить, что около 750 лет назад здесь разыгралась такая трагедия.



Плакучая слива в храме Дзёрюдзи (фото автора)

Запрещённый ход

Этот инцидент произошёл в 1275 году, через год после того, как династия Юань впервые вторглась в Японию во время войны годов Буньэй. По прибытии в провинцию Нагато (современная префектура Ямагути) миссия из пяти человек, возглавляемая монголом Ду Шичжун и состоявшая из заместителя посланника, писаря и переводчиков, была отправлена в Камакуру, после чего их доставили на место исполнения казней Тацунокути (совр. город Фудзисава, префектура Канагава), где и обезглавили.



Памятник на месте Тацунокути в Катасэ, город Фудзисава, префектура Канагава (фото автора)

Историки полагают, что посольство сразу после войны отправили для того, чтобы угрожать новым вторжением, но существует также теория, согласно которой, наоборот, посольство должно было передать, что Юань не стремится к завоеванию Японии(*1). Как бы там ни было, но сёгунат Камакура, который тогда возглавлял сиккэн Ходзё Токимунэ, разорвал послания и приказал казнить пятерых посланников. Четыре года спустя казнили ещё одного посланника.

Осава Идзуми, куратор Центра истории и культурного обмена Камакуры, говорит, что сёгунат понёс большие потери во время вторжения и, вероятно, хотел таким образом явно показать свою решимость сражаться с Юань. Однако убийство посланников, даже если они отправлены из вражеской страны, является запрещённым ходом в политике.

Осава отмечает, что повторное нападение Юань было вполне вероятным, но также говорит, что убийство посланников, возможно, оказало большое влияние на Юань, не оставив им выбора – компромиссы уже были невозможны. Через шесть лет после этого инцидента Юань напала с гораздо большей армией, чем во времена войны годов Бунъэй, и началась война годов Коан.

«Погибшие без вины монгольские посланники» и Нитирэн

В те времена тела преступников, казнённых в Тацунокути, выбрасывали в реку, а людей с высоким статусом хоронили в близлежащем лесу Тагасу-но мори. Местные жители молились о душах похороненных там людей, и в конце концов там был основан храм Экодзан Рисёдзи. Члены миссии Ду Шичжуна были похоронены на территории этого храма, который позднее был переименован в Дзёрюдзи (направления Нитирэн).



На территории храма Дзёрюдзи (на фото автора)

Нитирэн был одним из немногих, кто прямо выступал против казни послов. Он является основателем собственного направления в японском буддизме, неоднократно высказывал своё мнение сёгунату, когда был с ним несогласен, и ему самому угрожала казнь. В своём послании он высказал своё огорчение тем, что обезглавили «безвинных монгольских посланников».

На памятнике, установленном на территории храма, вырезаны строки предсмертных стихов, которые написал глава миссии, Ду Шичжун.

«Когда я вышел из ворот своего дома, моя жена и дети дали одежду, чтобы уберечься от холода. Вот ухожу – через сколько же дней я вернусь? Когда я вернусь, выполнив задачу посланника, и мне пожалуют золотую печать, даже жена Су Циня(*2) оторвалась бы от ткачества, чтобы встретить меня». Поскольку дела обернулись совершенно не так, в этих стихах он выражает своё сожаление о несбывшихся мечтах.



Памятник с предсмертными стихами Ду Шичжуна (фото автора)

Среди обезглавленных посланников был человек из царства Южная Сун – заместитель посланника Хэ Вэнь. Поскольку Южная Сун была завоёвана империей Юань, он оказался вовлечён в войну, которая никак не была связана с его родиной. Он написал: «Мне вот-вот отрубят голову, но это всё равно как осенний ветерок», выразив таким образом чувство непостоянства сущего.

Над могилами пятерых посланников установлены пять каменных пагод. На них повязывают ленты синей ткани – этот цвет в Монголии выражает почтение. Говорят, что Хакухо, в прошлом – ёкодзуна родом из Монголии, попросил об этом представителей храма, чтобы засвидетельствовать признание героизма казнённых.



Ярусы пятиярусной пагоды символизируют землю, воду, огонь, воздух и пустоту. Считается, что такая пагода символизирует единство неба и земли, то есть этого мира и загробного (фото автора)

Время, когда запрещали заупокойные службы по «представителям вражеской страны»

Поминать «безвинных монгольских посланников» можно было не всегда, и бывали моменты, когда атмосфера в обществе не позволяла этого делать.

Так было, например, в 1925 году, когда Ниссё, 23-й настоятель храма, построил на территории храма большую памятную пагоду, как считается, выполняя волю Нитирэна. За два года до этого, после Великого землетрясения Канто 1923 года, произошёл ряд инцидентов, в ходе которых корейцев и китайцев убивали правительственные чиновники и группы линчевателей из-за распространившихся слухов о вредительстве. Это было начало мрачных дней в преддверии Второй мировой войны.



Настоятель Хаттори Исао стоит перед памятной пагодой (фото автора)

Хаттори Исао, который в прошлом году стал 27-м настоятелем храма, говорит, что он не слышал о каком-то давлении со стороны государственной власти, но с ростом милитаризма всё чаще появлялись вопросы, зачем проводить поминальные службы по бывшим врагам, и проводить открытые службы, вероятно, было сложно.

По его словам, эти пятеро посланников были просто дипломатами. Они оказались в центре конфликта между двумя странами, хотя на самом деле никакой вины на них не было. Он рад, что в последние годы деятельность храма привлекает внимание даже не слишком хорошо знакомых с историей людей из Монголии. Как говорит Хаттори, он гордится тем, что благодаря поминовению погибших в этом храме он стал местом, где люди могут оплакивать посланников, преодолевая национальные границы.

●Как добраться

Храм Дзёрюдзи: пересядьте на монорельсовую дорогу Сёнан на станции Офуна линии JR Токайдо, выйдите на последней остановке, станции Сёнан-Эносима, оттуда 1 минута пешком

Фотография к заголовку: Ёкодзуна Тэрунофудзи молится у памятной пагоды посланников Юань в храме Дзёрюдзи в городе Фудзисава, префектура Канагава (фотография сделана автором 12 апреля 2024 г.)