750 лет со дня монгольского нашествия (5): пропаганда военного времени и легенда о «божественном ветре» (камикадзэ)

Монгольское нашествие в Японии: самураи против отрядов конных лучников

В период Камакура (1192-1333) возникла легенда о «божественном ветре» – якобы Япония смогла победить монгольские войска благодаря ветру, который послали боги. Эта легенда впоследствии была использована для создания мифа о «непобедимости» и укрепления боевого духа, когда Япония вступила в войну на Тихом океане, и послужила одной из причин безрассудных военных действий.

О чём поведали отложения ила в пруду Икэда?

Действительно ли во время вторжения войск Юань в Японию случился тайфун? Интересно рассмотреть данные исследования, которое подходит к этому вопросу с геологической точки зрения.

В 2016 году исследовательская группа под руководством Харагути Цуёси, специально назначенного профессора Университета Тохоку (в то время – доцента Университета города Осака), исследовала геологические пласты на дне озера Икэда (Амакуса Ороти), пресноводного пруда с окружностью 800 метров, расположенного на полуострове Амакуса в префектуре Кумамото. Исследование проводилось в рамках изучения истории цунами по отложениям в прудах по всей стране после Великого восточно-японского землетрясения.



Пруд Амакуса Ороти (в центре) почти соприкасается с морем (справа; предоставлено Департаментом культуры города Амакуса, префектура Кумамото)

По словам профессора Харагути, под дном пруда на глубине 1,28 метра был обнаружен слой отложений толщиной 63 сантиметра. Пруд отделяет от моря песчаная насыпь, но когда в него через насыпь попадает морская вода из-за сильного тайфуна, большого цунами или штормового нагона, она приносит с собой песок со дна океана, который оседает на дне пруда.

Толстый осадочный слой содержит песок и панцири диатомей из близлежащего моря. Как говорит профессор, сравнение с другими местами показывает, что это вряд ли следы цунами, и, скорее всего, отложения появились в результате довольно сильного тайфуна. Датирование по углероду-14 показало, что этот осадочный слой сформировался в XIII веке. Профессор и его коллеги пришли к выводу, что он был сформирован одним тайфуном, а не несколькими, и, если опираться на исторические источники, это, вероятно, был тайфун во время второго вторжения Юань, то есть войны годов Коан 1281 года.

Таким образом, следы чрезвычайно мощного тайфуна были выявлены в пруду, расположенном примерно в 120 километрах к югу от залива Имари на северо-западе Кюсю, где на морском дне были обнаружены военные корабли Юань.

Вера в помощь богов

Хотя мы точно не знаем, что происходило во время войны годов Бунъэй (1274), но можно с уверенностью сказать, что в дни войны годов Коан (1281) случился очень сильный тайфун, послуживший подоплёкой формирования мифа о «божественном ветре».

В восточной части города Фукуока есть святилище Хакодзаки, где почитается «божество победы». Дорога паломников (сандо) приводит к огромной мемориальной доске с надписью: «Поражение вражеской страны». Святилище было сожжено войсками Юань, высадившимися там во время войны годов Бунъэй, и экс-император Камэяма принёс в дар божеству эту надпись с молитвами о победе над Юань.



Мемориальная доска в святилище Хакодзаки с надписью «Поражение вражеской страны» (фото автора)

Сёгунат и императорский двор опасались, что они не смогут победить монгольскую армию вторжения за счёт только военной силы, и приказали молиться о «победе над зарубежной страной» в храмах и святилищах по всей стране. Сильный тайфун, разметавший вражеский флот годов Коан, действительно напоминал ниспосланную богами помощь.

Флот Юань прибыл в залив Имари в восьмую луну, а на это время приходится сезон пика тайфунов, так что неудивительно, если в такое время случается шторм. Однако во времена, когда не существовало метеорологических объяснений погодных явлений, было вполне естественным полагать, что ветер послали боги в ответ на молитвы. Это послужило также и распространению представлений о том, что Япония является «страной богов», и боги защищают её от нападений извне.

Приход тайфуна также предоставил храмам и святилищам прекрасную возможность получить награды от сёгуната. Они активно рекламировали «результаты» своих молитв – существует, например, запись о том, что ураган случился именно тогда, когда молитвы возносил Эйсон, настоятель храма Сайдайдзи в городе Нара. В тот период самураи отнимали у храмов принадлежавшие им доходные поместья, но в награду многим храмам и святилищам, в том числе святилищу Уса Хатимангу, вернули их собственность. Всё это послужило распространению легенды о «божественном ветре» в более поздние эпохи.

Как говорит почётный профессор Университета Кюсю Хаттори Хидэо, храмы и святилища настаивали на том, что «божественный ветер» и победа были исключительно их заслугой, тогда как самураи, карабкавшиеся вперёд по трупам на пути к победе над врагом, не испытывали такого чувства. Несмотря на заслуги, они почти не получили наград, что привело к росту недовольства, и оно впоследствии стало одним из факторов, которые вызвали падение сёгуната Камакура примерно 50 лет спустя.

Япония и 650-летие монгольского нашествия

Более 600 лет спустя легенду о том, что «божественный ветер» помог сокрушить иностранных врагов, использовали для повышения национальной гордости и боевого духа в условиях милитаризма во время китайско-японской войны и войны на Тихом океане.

В 1931 году Квантунская армия подорвала Южно-Маньчжурскую железную дорогу, что положило начало Мукденскому инциденту. В том же году отмечали 650-летие войны годов Коан. На фоне призывов к разрешению «маньчжурского кризиса» по всей стране проходили мероприятия, посвящённые годовщине отражения монгольского вторжения, с целью «оживления национального духа». По данным тогдашней газеты «Кагосима симбун», на церемонии в Кагосиме «генерал-лейтенант армии Сата Такэхико прочитал лекцию. Затем он спел песню о монгольском вторжении»(*1).

Как освещалось монгольское нашествие в школьном образовании? До войны, с 1903 по 1945 год, существовала национальная система учебников, когда учебники обновляли по окончании определённого периода, и за это время сменилось шесть периодов. Согласно «Большому собранию японских учебников: история, новейшее время», термин камикадзэ появился в учебниках истории для начальной школы в четвёртый период, который продолжался с марта 1934 года по январь 1940 года, то есть в период формирования тоталитаризма. В тот период в пересмотре учебников участвовало Военное министерство, и они должны были способствовать последовательному воспитанию «верности императору и любви к своей стране»(*2).

О монгольском вторжении там говорится: «Внезапно налетел камикадзэ, и большая часть вражеских кораблей затонула». Обращает на себя внимание не только термин камикадзэ, но и роль сиккэна Ходзё Токимунэ, который действовал с «чрезвычайной решительностью», и также там сказано: «Весь народ страны в едином порыве воспрял, верхи и низы имели одни устремления», и так изгнали грозного врага.

Действительно ли в период Камакура «весь народ в едином порыве воспрял»? Кондо Сэйити, профессор Открытого университета Японии, специализирующийся на средневековой японской истории, говорит, что даже самураи, непосредственно участвовавшие в войне, сражались за награды и честь, соревнуясь друг с другом, а не с намерением «защищать страну». Описания в национальных учебниках совершенно оторваны от реальности периода Камакура, и, как пишет Миикэ Ёсимаса в книге «Монгольское вторжение и Япония как страна богов» (Монгору сюрай то синкоку нихон, изд-во «Ёсэнся»), они «уподобляли монгольское вторжение войне с вражеской страной того времени, призывая народ страны к объединению и укрепляя боевой дух».

Миф о непобедимости

Во время шестого периода японских учебников, который длился с февраля 1943 г. по август 1945 г., когда военная ситуация Тихоокеанской войны резко ухудшилась после битвы за Мидуэй, объём текста, посвящённого монгольским вторжениям, вырос примерно в 2,5 раза по сравнению с предыдущим, пятым периодом (с февраля 1940 г. по январь 1943 г.). Это был уже крайне идеологизированный вариант военного времени. Название главы, в которой описано вторжение, изменено с «Ходзё Токимунэ» на «Камикадзэ», а в основном тексте появляется слово синкоку, «страна богов». Возможно, в этих почти истерических попытках заставить детей поверить в победу проявлялось отчаяние.



Часть главы «Камикадзэ» из учебника истории 6-го периода. «Разве могло это вторжение сломить дух японских воинов? Под натиском наших войск, обороняющих страну, враг стал понемногу отступать. Об этой схватке узнали боги, и в море Хакаты поднялся ветер, вздымавший волны» (источник: «Большое собрание японских учебников: история, новейшее время», собрание Национальной парламентской библиотеки)

Например, там говорится: «Великая Япония – страна богов (исходное: божественная страна). Снова подул ветер, и вздыбившиеся волны сокрушили тысячи вражеских кораблей». «Столь великую напасть удалось преодолеть всецело благодаря тому, что это – страна богов». Хотя текст повествует о монгольском вторжении в период Камакура, его содержание призвано поддержать боевой дух.

Кроме того, в тексте есть следующее описание: «Разве могло это вторжение сломить дух японских воинов? Под натиском наших войск, обороняющих страну, враг стал понемногу отступать. Об этой схватке узнали боги, и в море Хакаты поднялся ветер, вздымавший волны». Здесь тоже под видом описания монгольского нашествия людям внушали стремление жертвовать своими жизнями в Тихоокеанской войне, подразумевая, что это в конечном итоге приведёт страну к победе.

Хаттори Хидэо, почётный профессор Университета Кюсю и автор книги «Монгольское нашествие и камикадзэ» (Моко сюрай то камикадзэ, изд-во «Тюкосинсё»), говорит об учебниках истории, использовавшихся в военное время: «Науку задвинули в угол, и на передний план вышла военная пропаганда». Он указывает на то, что не только школьные учебники, но и газеты, и радиопрограммы участвовали в создании мифа о непобедимости Японии – страны богов, которой помогает «божественный ветер» камикадзэ, и она не может проиграть.



Работающие женщины в головных повязках с надписью камикадзэ (фотографию из издания «Сясин сюхо» предоставил Хаттори Хидэо)

Многие в это поверили. Были и те, кто был настроен скептически, но они не могли высказываться в условиях тоталитаризма, который не терпел никакого инакомыслия. «Одной из причин, по которой люди продолжали некритически поддерживать эту безрассудную войну, был миф о непобедимости», – говорит Хаттори.

В конце концов поражение казалось всё более неизбежным, но правящий класс продолжал убеждать народ, что если продолжать сражаться, то Япония неминуемо победит, и это привело к трагедии отрядов камикадзэ токкотай (или симпу токкотай) – «специальных ударных отрядов “божественный ветер”», пожертвовавших своей жизнью.

Знаменитые места

Святилище Хакодзаки: сойдите на станции Хакодзакимия-маэ линии Хакодзаки метро города Фукуока. Оно считается одним из трёх главных святилищ божества Хатиман наряду с Уса Хатимангу (префектура Ойта) и Ивасимидзу Хатимангу (префектура Киото)

Фотография к заголовку: ворота башни святилища Хакодзаки в районе Хигаси города Фукуока (фото автора)