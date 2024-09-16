Монгольское нашествие в Японии: самураи против отрядов конных лучников
750 лет со дня монгольского нашествия (5): пропаганда военного времени и легенда о «божественном ветре» (камикадзэ)Общество Культура История
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О чём поведали отложения ила в пруду Икэда?
Действительно ли во время вторжения войск Юань в Японию случился тайфун? Интересно рассмотреть данные исследования, которое подходит к этому вопросу с геологической точки зрения.
В 2016 году исследовательская группа под руководством Харагути Цуёси, специально назначенного профессора Университета Тохоку (в то время – доцента Университета города Осака), исследовала геологические пласты на дне озера Икэда (Амакуса Ороти), пресноводного пруда с окружностью 800 метров, расположенного на полуострове Амакуса в префектуре Кумамото. Исследование проводилось в рамках изучения истории цунами по отложениям в прудах по всей стране после Великого восточно-японского землетрясения.
По словам профессора Харагути, под дном пруда на глубине 1,28 метра был обнаружен слой отложений толщиной 63 сантиметра. Пруд отделяет от моря песчаная насыпь, но когда в него через насыпь попадает морская вода из-за сильного тайфуна, большого цунами или штормового нагона, она приносит с собой песок со дна океана, который оседает на дне пруда.
Толстый осадочный слой содержит песок и панцири диатомей из близлежащего моря. Как говорит профессор, сравнение с другими местами показывает, что это вряд ли следы цунами, и, скорее всего, отложения появились в результате довольно сильного тайфуна. Датирование по углероду-14 показало, что этот осадочный слой сформировался в XIII веке. Профессор и его коллеги пришли к выводу, что он был сформирован одним тайфуном, а не несколькими, и, если опираться на исторические источники, это, вероятно, был тайфун во время второго вторжения Юань, то есть войны годов Коан 1281 года.
Таким образом, следы чрезвычайно мощного тайфуна были выявлены в пруду, расположенном примерно в 120 километрах к югу от залива Имари на северо-западе Кюсю, где на морском дне были обнаружены военные корабли Юань.
Вера в помощь богов
Хотя мы точно не знаем, что происходило во время войны годов Бунъэй (1274), но можно с уверенностью сказать, что в дни войны годов Коан (1281) случился очень сильный тайфун, послуживший подоплёкой формирования мифа о «божественном ветре».
В восточной части города Фукуока есть святилище Хакодзаки, где почитается «божество победы». Дорога паломников (сандо) приводит к огромной мемориальной доске с надписью: «Поражение вражеской страны». Святилище было сожжено войсками Юань, высадившимися там во время войны годов Бунъэй, и экс-император Камэяма принёс в дар божеству эту надпись с молитвами о победе над Юань.
Сёгунат и императорский двор опасались, что они не смогут победить монгольскую армию вторжения за счёт только военной силы, и приказали молиться о «победе над зарубежной страной» в храмах и святилищах по всей стране. Сильный тайфун, разметавший вражеский флот годов Коан, действительно напоминал ниспосланную богами помощь.
Флот Юань прибыл в залив Имари в восьмую луну, а на это время приходится сезон пика тайфунов, так что неудивительно, если в такое время случается шторм. Однако во времена, когда не существовало метеорологических объяснений погодных явлений, было вполне естественным полагать, что ветер послали боги в ответ на молитвы. Это послужило также и распространению представлений о том, что Япония является «страной богов», и боги защищают её от нападений извне.
Приход тайфуна также предоставил храмам и святилищам прекрасную возможность получить награды от сёгуната. Они активно рекламировали «результаты» своих молитв – существует, например, запись о том, что ураган случился именно тогда, когда молитвы возносил Эйсон, настоятель храма Сайдайдзи в городе Нара. В тот период самураи отнимали у храмов принадлежавшие им доходные поместья, но в награду многим храмам и святилищам, в том числе святилищу Уса Хатимангу, вернули их собственность. Всё это послужило распространению легенды о «божественном ветре» в более поздние эпохи.
Как говорит почётный профессор Университета Кюсю Хаттори Хидэо, храмы и святилища настаивали на том, что «божественный ветер» и победа были исключительно их заслугой, тогда как самураи, карабкавшиеся вперёд по трупам на пути к победе над врагом, не испытывали такого чувства. Несмотря на заслуги, они почти не получили наград, что привело к росту недовольства, и оно впоследствии стало одним из факторов, которые вызвали падение сёгуната Камакура примерно 50 лет спустя.
Япония и 650-летие монгольского нашествия
Более 600 лет спустя легенду о том, что «божественный ветер» помог сокрушить иностранных врагов, использовали для повышения национальной гордости и боевого духа в условиях милитаризма во время китайско-японской войны и войны на Тихом океане.
В 1931 году Квантунская армия подорвала Южно-Маньчжурскую железную дорогу, что положило начало Мукденскому инциденту. В том же году отмечали 650-летие войны годов Коан. На фоне призывов к разрешению «маньчжурского кризиса» по всей стране проходили мероприятия, посвящённые годовщине отражения монгольского вторжения, с целью «оживления национального духа». По данным тогдашней газеты «Кагосима симбун», на церемонии в Кагосиме «генерал-лейтенант армии Сата Такэхико прочитал лекцию. Затем он спел песню о монгольском вторжении»(*1).
Как освещалось монгольское нашествие в школьном образовании? До войны, с 1903 по 1945 год, существовала национальная система учебников, когда учебники обновляли по окончании определённого периода, и за это время сменилось шесть периодов. Согласно «Большому собранию японских учебников: история, новейшее время», термин камикадзэ появился в учебниках истории для начальной школы в четвёртый период, который продолжался с марта 1934 года по январь 1940 года, то есть в период формирования тоталитаризма. В тот период в пересмотре учебников участвовало Военное министерство, и они должны были способствовать последовательному воспитанию «верности императору и любви к своей стране»(*2).
О монгольском вторжении там говорится: «Внезапно налетел камикадзэ, и большая часть вражеских кораблей затонула». Обращает на себя внимание не только термин камикадзэ, но и роль сиккэна Ходзё Токимунэ, который действовал с «чрезвычайной решительностью», и также там сказано: «Весь народ страны в едином порыве воспрял, верхи и низы имели одни устремления», и так изгнали грозного врага.
Действительно ли в период Камакура «весь народ в едином порыве воспрял»? Кондо Сэйити, профессор Открытого университета Японии, специализирующийся на средневековой японской истории, говорит, что даже самураи, непосредственно участвовавшие в войне, сражались за награды и честь, соревнуясь друг с другом, а не с намерением «защищать страну». Описания в национальных учебниках совершенно оторваны от реальности периода Камакура, и, как пишет Миикэ Ёсимаса в книге «Монгольское вторжение и Япония как страна богов» (Монгору сюрай то синкоку нихон, изд-во «Ёсэнся»), они «уподобляли монгольское вторжение войне с вражеской страной того времени, призывая народ страны к объединению и укрепляя боевой дух».
Миф о непобедимости
Во время шестого периода японских учебников, который длился с февраля 1943 г. по август 1945 г., когда военная ситуация Тихоокеанской войны резко ухудшилась после битвы за Мидуэй, объём текста, посвящённого монгольским вторжениям, вырос примерно в 2,5 раза по сравнению с предыдущим, пятым периодом (с февраля 1940 г. по январь 1943 г.). Это был уже крайне идеологизированный вариант военного времени. Название главы, в которой описано вторжение, изменено с «Ходзё Токимунэ» на «Камикадзэ», а в основном тексте появляется слово синкоку, «страна богов». Возможно, в этих почти истерических попытках заставить детей поверить в победу проявлялось отчаяние.
Например, там говорится: «Великая Япония – страна богов (исходное: божественная страна). Снова подул ветер, и вздыбившиеся волны сокрушили тысячи вражеских кораблей». «Столь великую напасть удалось преодолеть всецело благодаря тому, что это – страна богов». Хотя текст повествует о монгольском вторжении в период Камакура, его содержание призвано поддержать боевой дух.
Кроме того, в тексте есть следующее описание: «Разве могло это вторжение сломить дух японских воинов? Под натиском наших войск, обороняющих страну, враг стал понемногу отступать. Об этой схватке узнали боги, и в море Хакаты поднялся ветер, вздымавший волны». Здесь тоже под видом описания монгольского нашествия людям внушали стремление жертвовать своими жизнями в Тихоокеанской войне, подразумевая, что это в конечном итоге приведёт страну к победе.
Хаттори Хидэо, почётный профессор Университета Кюсю и автор книги «Монгольское нашествие и камикадзэ» (Моко сюрай то камикадзэ, изд-во «Тюкосинсё»), говорит об учебниках истории, использовавшихся в военное время: «Науку задвинули в угол, и на передний план вышла военная пропаганда». Он указывает на то, что не только школьные учебники, но и газеты, и радиопрограммы участвовали в создании мифа о непобедимости Японии – страны богов, которой помогает «божественный ветер» камикадзэ, и она не может проиграть.
Многие в это поверили. Были и те, кто был настроен скептически, но они не могли высказываться в условиях тоталитаризма, который не терпел никакого инакомыслия. «Одной из причин, по которой люди продолжали некритически поддерживать эту безрассудную войну, был миф о непобедимости», – говорит Хаттори.
В конце концов поражение казалось всё более неизбежным, но правящий класс продолжал убеждать народ, что если продолжать сражаться, то Япония неминуемо победит, и это привело к трагедии отрядов камикадзэ токкотай (или симпу токкотай) – «специальных ударных отрядов “божественный ветер”», пожертвовавших своей жизнью.
Знаменитые места
- Святилище Хакодзаки: сойдите на станции Хакодзакимия-маэ линии Хакодзаки метро города Фукуока. Оно считается одним из трёх главных святилищ божества Хатиман наряду с Уса Хатимангу (префектура Ойта) и Ивасимидзу Хатимангу (префектура Киото)
Фотография к заголовку: ворота башни святилища Хакодзаки в районе Хигаси города Фукуока (фото автора)
(*1) ^ Янагихара Тосиаки, «Монгольское вторжение и общество в регионах в новейшее время» (Моко сюрай то тиики-но сякай, журнал Нихон рэкиси, сентябрь 2002, изд-во «Ёсикава кобункан»).
(*2) ^ «Дорога к Тихоокеанской войне: 1931-1941» (под ред. Хандо Кадзутоси, Като Ёко, Хосака Масаясу, изд-во «NHK сюппан синсё».