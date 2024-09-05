Ценность «нейтральных стран» в мировой политике

Точка зрения

Впервые я услышал о ХАМАСе в мечети в городе Рафах, на юге Сектора Газа. Это было весной 1988 года, вскоре после начала движения сопротивления на оккупированных Израилем территориях, возглавляемого палестинской молодёжью и известного как «первая интифада».

Рафах, где я остановился на неделю у своего друга-палестинца, чтобы провести интервью, также находился под оккупацией. Там один ребёнок рассказал мне об организации, которая раздавала карандаши и блокноты в мечетях и помогала больным.

ХАМАС начал с того, что завоевал сердца жителей Газы как благотворительная организация, предоставляющая бесплатное образование и медицинское обслуживание. Это позволило движению создать прочную политическую базу в оппозиции к основному движению ФАТХ, крупнейшей фракции в ООП (Организации освобождения Палестины), представляющей интересы палестинского народа. Затем, в 1990-х годах, ХАМАС начал вербовать людей в бригады «Аль-Кассам» и другие воинские подразделения. Именно эта группировка совершила нападение на Израиль в октябре прошлого года.

Поле боя, которым является Газа, за 30 лет, прошедших с момента прихода к власти ХАМАСа, преобразилось. Вместо камней и булыжников молодые люди Газы теперь вооружены ракетами и миномётами. Вместо резиновых пуль и баллончиков со слезоточивым газом израильские военные подавляют сопротивление танками и авиаударами. Однако основная канва конфликта в Газе остаётся прежней: мирные жители становятся жертвами подавляющей военной мощи Израиля и обращаются к общественному мнению во всем мире, вызывая сочувствие.

На фоне всего этого Соглашения в Осло, похоже, были забыты. Секретные переговоры между Израилем и ООП в Норвегии завершились подписанием Соглашений в Осло в 1993 году и положили конец первой интифаде. В дополнение к обязательству ООП признать государство Израиль и, в свою очередь, к признанию Израилем ООП в качестве представителя палестинского народа, Соглашения в Осло также ознаменовали начало перехода к ограниченному самоуправлению палестинцев.

Норвежские официальные лица, учёные и координаторы, такие как заместитель министра иностранных дел Ян Эгеланн, Мона Юул и её муж Терье Ред-Ларсен, приложили гигантские усилия к тому, чтобы переговоры прошли успешно. Эти Соглашения не были бы достигнуты без терпения Норвегии как принимающей стороны переговоров. Международная ситуация, которая привела две противоборствующие стороны за стол переговоров и способствовала заключению этих Соглашений, несомненно, была уникальной.

Однако после вторжения России в Украину в феврале 2022 года мир всё больше разделяется на «демократический лагерь», в который входят США, Европа и Япония, с одной стороны, и «авторитарный лагерь», в который входят Китай и Россия, с другой.

После Второй мировой войны несколько европейских стран решили сохранить нейтралитет и не вступать ни в возглавляемую США организацию Североатлантического договора (НАТО), ни в Варшавский договор, возглавляемый Советским Союзом. В дополнение к Швейцарии и Австрии, которые по-прежнему придерживаются политики постоянного нейтралитета, её также придерживались северные страны – Швеция и Финляндия. Однако перед лицом недавней угрозы со стороны России Финляндия и Швеция поспешили вступить в НАТО, что сделало дипломатическую позицию сохранения нейтралитета ещё более труднодостижимой.

Стоит также вспомнить переговоры между США и Северной Кореей, состоявшиеся в Женеве, Швейцария, в начале 1990-х годов. Там же проходили дискуссии о будущем Югославии. Необходимо осознать, что нейтральные страны играют уникальную роль на международной арене. Нельзя недооценивать возможность для заинтересованных сторон любого конфликта покинуть свои страны и место столкновения, оказаться на нейтральной территории, взглянуть на себя и ситуацию со стороны и спокойно обсудить проблему.

Соглашения в Осло были бы невозможны, если бы Норвегия не взяла на себя роль «нейтральной страны». Только разворачиваясь в тайне и вдали от постоянного наблюдения со стороны международных средств массовой информации, этот деликатный процесс смог прийти к логическому завершению. Но сегодня, даже если будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе, где будут проводиться следующие мирные переговоры? Египет и Катар были предложены в качестве потенциальных локаций, но эти страны не могут играть роль Норвегии. Поскольку мир становится все более поляризованным, я опасаюсь, что издержки, связанные с исчезновением «нейтральных стран» с мировой арены, в конечном счёте понесёт народ Палестины.

Фотография к заголовку: премьер-министр Израиля Ицхак Рабин (слева) пожимает руку председателю ООП Ясиру Арафату после подписания мирного соглашения между Израилем и ООП в Вашингтоне 13 сентября 1993 года. Президент США Билл Клинтон стоит между ними (© Reuters)